Водитель Daewoo Matiz погиб - что известно о причинах аварии

Смертельное столкновение на трассе под Кингисеппом: подробности трагедии

Вечером на трассе в Ленинградской области случилось ЧП. Один человек погиб, еще один доставлен в больницу. Причины происшествия выясняются. Подробности - в нашем материале.

Вечером на трассе в Ленинградской области случилось ЧП. Один человек погиб, еще один доставлен в больницу. Причины происшествия выясняются. Подробности - в нашем материале.

Поздним вечером 29 августа на 37-м километре автодороги «Подъезд к КПП Усть-Луга» в Кингисеппском районе произошла серьезная авария, которая унесла жизнь одного из участников. По информации Piter.tv, на участке дороги водитель автомобиля Chery Tiggo 8 Pro, мужчина 1985 года рождения, по неустановленным пока причинам оказался на полосе встречного движения.

В результате его маневра произошло столкновение сразу с двумя транспортными средствами - легковым автомобилем Daewoo Matiz и грузовиком. Удар оказался настолько сильным, что водитель Daewoo Matiz, мужчина 1994 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью. Его пассажир, молодой человек 2000 года рождения, был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение. О состоянии пострадавшего пока не сообщается.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и экстренных служб. Движение на участке дороги было временно ограничено для проведения необходимых следственных действий и уборки последствий аварии. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, а также причины, по которым водитель Chery Tiggo 8 Pro выехал на встречную полосу.

По предварительным данным, погодные условия и состояние дорожного покрытия не могли стать причиной аварии. Однако окончательные выводы будут сделаны после завершения проверки и проведения экспертиз. Водители, оказавшиеся свидетелями происшествия, уже дали свои показания сотрудникам полиции.

Трагедия на трассе вновь напомнила о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и внимательности за рулем. В подобных ситуациях даже небольшая ошибка может привести к непоправимым последствиям. Следственные органы призывают всех участников дорожного движения быть максимально осторожными, особенно в темное время суток и на загородных дорогах.