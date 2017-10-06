СМИ: в России могут построить завод BMW
Как сообщает Хендрик фон Кюнхайм, старший вице-президент BMW, компания планирует увеличить уровень локализации производства. В настоящее время руководство марки анализирует подходящие для строительства регионы России и находится в стадии принятия решения. По словам топ-менеджера, этот процесс может занять «несколько недель или месяцев». Инвестиции в строительство составят несколько «сотен миллионов евро».
Новый завод будет ориентирован на сварку и окраску кузова. По предварительным данным, позже может быть налажено производство трансмиссий и двигателей, но в малом количестве. Наиболее вероятная зона - Калининградская область. Там резиденты получают бюджетные субсидии, покрывающие выплаты таможенных платежей при ввозе запчастей.
Отметим, что это будет не первое предприятие BMW на территории РФ. С 1999 года автомобили баварской марки выпускаются на завода «Автотора» в Калининграде.
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