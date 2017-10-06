6 октября 2017, 14:52

СМИ: в России могут построить завод BMW

BMW намерена создать собственное предприятие на территории особой экономической зоны в Калининграде. На этом заводе будет осуществляться сварка и окраска кузова.
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Баварский автопроизводитель принял решение о модернизации производства. Перемены коснутся сборочной линии: ...
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Пока BMW не дала официального подтверждения о начале строительства. Информацию о намерениях автопроизводителя опубликовала газета «Ведомости».

Как сообщает Хендрик фон Кюнхайм, старший вице-президент BMW, компания планирует увеличить уровень локализации производства. В настоящее время руководство марки анализирует подходящие для строительства регионы России и находится в стадии принятия решения.  По словам топ-менеджера, этот процесс может занять «несколько недель или месяцев». Инвестиции в строительство составят несколько «сотен миллионов евро».

Новый завод будет ориентирован на сварку и окраску кузова. По предварительным данным, позже может быть налажено производство трансмиссий и двигателей, но в малом количестве. Наиболее вероятная зона - Калининградская область. Там резиденты получают бюджетные субсидии, покрывающие выплаты таможенных платежей при ввозе запчастей.

Отметим, что это будет не первое предприятие BMW на территории РФ. С 1999 года автомобили баварской марки выпускаются на завода «Автотора» в Калининграде.

Новости БМВ

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Отзывы по теме
Форум BMW X1
Я так сильно не сгущал бы краски над данной моделью БМВ, как делают здесь некоторые, потому что машина на секундочку люкс класса и не просто очередной красивый кроссовер, а машина немецкого производителя, который ширпотреб не выпускает. Я, например, езжу на данном автомобиле уже больше двух лет и больших ...
Антон
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
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СМИ: в России могут построить завод BMW
{{material_120438}}Пока BMW не дала официального подтверждения о начале строительства. Информацию о намерениях автопроизводителя опубликовала газета «Ведомости».Как сообщает Хендрик фон Кюнхайм, старший вице-президент BMW, компания планирует увеличить уровень локализации производства. В настоящее время руководство марки анализирует подходящие для строительства регионы России и находится в стадии принятия решения.  По словам топ-менеджера, этот процесс может занять «несколько недель или месяцев». Инвестиции в строительство составят несколько «сотен миллионов евро».Новый завод будет ориентирован на сварку и окраску кузова. По предварительным данным, позже может быть налажено производство трансмиссий и двигателей, но в малом количестве. Наиболее вероятная зона - Калининградская область. Там резиденты получают бюджетные субсидии, покрывающие выплаты таможенных платежей при ввозе запчастей.Отметим, что это будет не первое предприятие BMW на территории РФ. С 1999 года автомобили баварской марки выпускаются на завода «Автотора» в Калининграде.
2017-10-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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