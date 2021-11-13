Смогут ли камеры штрафовать за отсутствие ОСАГО?
Неприятный сюрприз для скептиков
Начнем с неприятной новости – да, технически такое действительно возможно, более того, в 2019 году технология прошла тестирование на московских улицах. Правда штрафовать водителей тогда не стали, просто выслали уведомление о фиксации нарушения. В 2020 году власти подтвердили, что имеют возможность начать проверку и выявление водителей, которые ездят без действительного полиса ОСАГО.
Кстати, в результате этого эксперимента обнаружился факт обмана со стороны страховых компаний. Многие водители, получившие уведомления о нарушении, имели оформленный полис ОСАГО, но он оказался фальшивым. Все такие полисы были оформлены в сомнительных компаниях и чаще всего в спешке. Интересно, что некоторые поддельные полисы были оформлены на украденных у настоящих страховых компаний бланках. Предположительно в России сейчас около 3 млн водителей ездит с фальшивым ОСАГО.
В итоге камеры могут помочь в выявлении не только злостных уклонистов от оформления ОСАГО, но и тех, кто приобрел фальшивый полис.
Из-за пандемии работа новых систем была временно отложена и пока никто не может сказать, когда технологию начнут применять на российских дорогах.
Все ошибаются!
Эффективность новой системы вызывает сомнения у сотрудников ГИБДД, поскольку базы данных страховых компаний не всегда точны. С ними соглашаются и некоторые представители Российского автотранспортного союза (РАС), ведь система может решить, что полис ОСАГО вообще не оформлялся, если была допущена всего одна ошибка, перепутаны цифра или буква.
В итоге, несмотря на то, что базы данных МВД и РАС уже интегрированы в систему, никто точно не знает, насколько корректно окажется ее работа на практике. Помимо точных и правильных данных, для нормальной работы подобной системы нужны квалифицированные специалисты, а еще постоянное финансирование проекта. Так что только с началом работы системы станут очевидны все проблемы, требующие устранения.
Технические моменты и сложности
В работе этой системы все еще остается много технических моментов, и пока никто не знает, как они будут решены. Например, как быть тем, кто только купил машину и попал под всевидящее око системы? У человека по закону 10 дней на приобретение полиса ОСАГО, как это будет учитываться? Что будет, если машина куплена не новой, а с пробегом и, тем более, если речь о перекупке? Когда в цепочке несколько владельцев «однодневок» (точнее десятидневок), каждому придется оформить полис? Это сомнительно. А если полиса не будет, кому придут штрафы, новому владельцу, поставившему машину на учет, или предыдущему, который ее уже продал и считает, что не несет ответственности?
Вероятно, помимо пандемии именно технические недоработки проекта являются причиной, почему систему до сих пор не используют на российских улицах. И хотя нельзя не согласиться с тем, что сам замысел может быть полезен, главное сейчас, чтобы работа новой системы не привела к тому, что в итоге с проблемами столкнутся добропорядочные автовладельцы.
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