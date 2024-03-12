Смогут ли маркетплейсы вытеснить с рынка традиционные автосалоны?

Ранее мы писали Два китайских автомобильных бренда запустили онлайн-продажи на Ozon: цены на 500 тысяч ниже официального прайса Купить автомобили на маркетплейсе Ozon можно было и раньше. «Пионерами» стали Chery и Omoda, а также еще несколько ... Читать далее

Китайский AliBaba уже давно торгует автомобилями, причем как моделями известных автопроизводителей, так и дешевыми электрокарами небольших фирм. Российские маркетплейсы сначала пополнили ассортимент автомобильными запчастями и расходниками, а сейчас начинают постепенно осваивать и торговлю полноценными автомобилями , пишет Pravda.Ru.

Одним из первых наладил полноценные продажи автомобилей Ozon. Недавно к нему присоединился «Мегамаркет». Здесь представлены и массовые бренды, и автомобили премиальных марок. Эксперты позитивно оценивают перспективы. Многие автолюбители уже не воспринимают онлайн-покупку автомобиля как нечто экстраординарное. Покупка машины на маркетплейсе выглядит проще, чем в салоне, где клиенту могут навязать дополнительные опции и услуги. С другой стороны, многие будущие автовладельцы все-таки хотят перед покупкой увидеть машину «живьем», посидеть за рулем, проверить эргономику салона и ходовые качества на тест-драйве. Поэтому в обозримом будущем традиционным автосалонам ничто не угрожает.

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