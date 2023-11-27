Смольный потратил около 400 млн рублей на коммунальную технику
В июле 2023 года городской Центр комплексного благоустройства заказал 39 газонокосилок с дизельным двигателем внутреннего сгорания, которые приходили в два этапа: сначала 20 – до 1 сентября, а затем 19 штук до 1 декабря. Заказчик заплатил за товар компании «Легион Бизнес Систем» 159 млн рублей. Подобный контракт взяло на исполнение ООО «Технокор». За 188,8 млн рублей компания в два этапа доставит 54 уборочные машины на базе трактора с отвалом и щеточным оборудованием. Ранее еще один контракт стоимостью 26,3 млн рублей заключали с этой же компанией для доставки 11 тракторов.
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27.11.2023, 16:06
Как снизить шум от зимней резины: 4 способа
Шипы на зимней резине хорошо влияют на безопасность, но серьезно увеличивают уровень шума в салоне. Эксперты рассказали, как минимизировать неприятные ощущения.Читать далее
-
27.11.2023, 13:29
Инсайдеры рассказали о судьбе петербургского завода Hyundai: в 2024 году здесь возобновят сборку Solaris, Rio и Creta
Завод корейского концерна Hyundai Motor остается чуть ли не последним иностранным предприятием, чья судьба пока окончательно не решена. Корейцы отказывались продавать свои российские активы.Читать далее
-
27.11.2023, 10:43
Поднятый краном на 57-ой этаж McLaren, отлично вписался в роскошный пентхаус (фото)
Полгода назад мы рассказывали о прихоти австралийского миллионера Адриана Портелли, который решил припарковать редкий суперкар McLaren Senna GTR в гостиной своего пентхауса, расположенного на 57-м этаже строящегося небоскреба в Мельбурне. Сейчас ремонт в апартаментах окончен и можно оценить результат.Читать далее
-
27.11.2023, 09:05
Названы ушедшие в историю автомобильные марки, по которым больше всего скучают автолюбители
История автомобилестроения насчитывает уже более 100 лет. За это время многие крупные автопроизводители успели пройти путь от успеха до разорения. Некогда популярные автомобильные бренды сошли со сцены, но люди продолжают с ностальгией вспоминать их модели.Читать далее
-
27.11.2023, 08:13
Продать за 55 секунд: весь тираж нового внедорожника Tank раскупили менее чем за минуту
На автосалоне в Гуанчжоу концерн Great Wall Motor представил новый 5-метровый внедорожник Tank 700 Hi4-T мощностью свыше 500 л.с. Несмотря на солидную цену всю первую партию из 70 автомобилей раскупили менее чем за минуту.Читать далее
-
27.11.2023, 07:33
В российских автосервисах не хватает 50 тысяч человек
Председатель правления Союза автосервисов России Александр Пахомов рассказал об остром дефиците кадров в отрасли. По его оценке, в настоящее время в автосервисах страны не хватает более 50 тысяч квалифицированных специалистов.Читать далее
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