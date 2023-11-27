Смольный потратил около 400 млн рублей на коммунальную технику

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Как выяснили журналисты «Агентства Бизнес Новостей» , два договора стоимостью по 13,1 млн рублей каждый ранее подписали с компанией «Амкодор Северо-Запад». Техника до 8 декабря 2023 года должна прибыть в Пушкин. Еще два контракта с той же компанией и в те же сроки заключены на поставку четырех ковшовых погрузчиков на Кременчугскую улицу на общую сумму 54 млн рублей. В октябре тот же поставщик уже предоставил на Кременчугскую шесть фронтальных погрузчиков на сумму 39,3 млн рублей. Исполнитель еще двух контрактов по 27,2 млн рублей на поставку четырех погрузчиков пока остается неизвестными. С большой долей вероятности им окажется «Амкодор Северо-Запад», как и нового контракта на бортовые автомобили, срок поставки по которым 20 декабря 2023 года.

В июле 2023 года городской Центр комплексного благоустройства заказал 39 газонокосилок с дизельным двигателем внутреннего сгорания, которые приходили в два этапа: сначала 20 – до 1 сентября, а затем 19 штук до 1 декабря. Заказчик заплатил за товар компании «Легион Бизнес Систем» 159 млн рублей. Подобный контракт взяло на исполнение ООО «Технокор». За 188,8 млн рублей компания в два этапа доставит 54 уборочные машины на базе трактора с отвалом и щеточным оборудованием. Ранее еще один контракт стоимостью 26,3 млн рублей заключали с этой же компанией для доставки 11 тракторов.

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