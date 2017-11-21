Смотрим, как выглядит настоящий русский «Волк»
Идея появления «Волка» родилась не сегодня. Александр Залдостанов сообщил, что каждый раз, садясь на иностранные мотоциклы, его «мучило ощущение незаконченности дела». Россия-де является великой державой, выпускающей военные самолеты, танки и корабли. Не может быть, чтобы отечественные инженеры не смогли создать и наладить выпуск современного байка.
Разработки мотоцикла стартовали на волжском заводе «Поршень». Но очень быстро к российским специалистам присоединились итальянские коллеги. В роли дизайнера выступил Джованни Капорелла, а с российской стороны за проект отвечал Михаил Даев. На разработку новинки ушло около 10 месяцев. Когда и где начнется серийное производство «Волка», информации пока нет. Откровенно говоря, нужен инвестор. Очевидно другое: новый мотоцикл должен собираться только в России.
Из характеристик «Волка» известно немного: разгон до «сотни» - 7 секунд, максимальная скорость - 170 км/ч. Предполагается, что мотоцикл будет продаваться в 6 комплектациях. Стартовая стоимость — 250 тыс. рублей.
Хирург отдает себе отчет в том, что «Волк» - не Harley-Davidson, но уже не «Урал» и не «Днепр». «Это наш русский мотоцикл - мощный, современный и продвинутый по многим параметрам. Он достойно представит Россию и сможет составить конкуренцию иностранным одноклассникам», — отметил Хирург.
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