Сможет ли длиннобазная Lada Vesta соблазнить чиновников: мнение экспертов

Ранее мы писали На АвтоВАЗе построили длиннобазную Lada Vesta NG: в ней уже посидела Валентина Матвиенко Когда-то у Lada Vesta уже была длиннобазная версия с приставкой Signature. В 2015 году было собрано несколько ... Читать далее

Редакция «Российской газеты» спросила экспертов авторынка, насколько велики шансы удлиненной Lada Vesta поучаствовать в госзакупках и пополнить правительственные автопарки. На минувшей неделе новинку АвтоВАЗа показали спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

По мнению руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Дениса Решетникова, автомобиль подойдет для чиновников любого уровня и сможет поучаствовать в программе импортозамещения иномарок в государственных автопарках. Он отличается улучшенной шумоизоляцией, премиальной аудиосистемой, двухцветным рулем, а салон выполнен из перфорированной кожи кремового цвета.

Автоэксперт Сергей Бургазлиев отметил, что длиннобазная Lada Vesta теоретически сможет заменить в госзакупках модели сегмента С/D – Ford Focus и Skoda Octavia, но в сегменте D/E, где были востребованы Toyota Camry, Ford Mondeo, Hyundai Sonata, у нее мало шансов. Именно в эту нишу, по мнению Бургазлиева, метит будущая китайская «Волга», сборку которой планируют наладить на Горьковском автозаводе к лету 2024 года.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р )

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах