Сможет ли длиннобазная Lada Vesta соблазнить чиновников: мнение экспертов
По мнению руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Дениса Решетникова, автомобиль подойдет для чиновников любого уровня и сможет поучаствовать в программе импортозамещения иномарок в государственных автопарках. Он отличается улучшенной шумоизоляцией, премиальной аудиосистемой, двухцветным рулем, а салон выполнен из перфорированной кожи кремового цвета.
Автоэксперт Сергей Бургазлиев отметил, что длиннобазная Lada Vesta теоретически сможет заменить в госзакупках модели сегмента С/D – Ford Focus и Skoda Octavia, но в сегменте D/E, где были востребованы Toyota Camry, Ford Mondeo, Hyundai Sonata, у нее мало шансов. Именно в эту нишу, по мнению Бургазлиева, метит будущая китайская «Волга», сборку которой планируют наладить на Горьковском автозаводе к лету 2024 года.
-
12.06.2023, 23:45
АвтоВАЗ расторгнет контракты с дилерами, завышающими цены на Lada
В конце мая 2023 года глава АвтоВАЗа Максим Соколов предупредил дилеров, что будет строго следить за соблюдением рекомендованных розничных цен. Далеко не все продавцы восприняли его слова всерьез. Поставки трем нарушителям уже приостановлены, ведется проверка.Читать далее
-
02.06.2023, 11:54
На что способна новая медиасистема Lada Vesta NG
Новая Lada Vesta NG не слишком изменилась внешне, зато обзавелась принципиально новой медиасистемой Lada EnjoY Vision Pro, которая отличается расширенным функционалом и внушительным вертикально ориентированным экраном.Читать далее
-
02.06.2023, 07:23
На АвтоВАЗе построили длиннобазную Lada Vesta NG: в ней уже посидела Валентина Матвиенко
Когда-то у Lada Vesta уже была длиннобазная версия с приставкой Signature. В 2015 году было собрано несколько экземпляров, но несмотря на предложения пересадить на Vesta Signature чиновников, дальше дело не пошло. Сейчас АвтоВАЗ решил вновь вернуться к идее длиннобазной «Весты».Читать далее
-
31.05.2023, 06:49
«Борьба за «Весту» продолжается»: инсайдеры рассказали о проблемах
Сборка обновленной Lada Vesta NG стартовала в Тольятти еще в начале марта. По плану, продажи должны начаться в мае-июне, однако, с завода приходят тревожные вести. Отгрузка автомобилей дилерам практически не ведется.Читать далее
-
29.05.2023, 13:00
АвтоВАЗ остановил производство на три недели
С понедельника, 29 мая на АвтоВАЗе начался плановый корпоративный отпуск, который продлится до 19 июня включительно. Однако, до четверти персонала отдыхать не будет. Инсайдеры рассказали, чем они займутся.Читать далее
-
29.05.2023, 07:42
В России хотят изменить порядок локализации автомобилей
Минпромторг РФ планирует изменить систему оценки уровня локализации выпускаемых в стране автомобилей. В ведомстве считают, что сейчас сварка и окраска кузовов «стоит» незаслуженно много баллов.Читать далее
-
12.06.2023, 23:45
АвтоВАЗ расторгнет контракты с дилерами, завышающими цены на Lada
В конце мая 2023 года глава АвтоВАЗа Максим Соколов предупредил дилеров, что будет строго следить за соблюдением рекомендованных розничных цен. Далеко не все продавцы восприняли его слова всерьез. Поставки трем нарушителям уже приостановлены, ведется проверка.Читать далее
-
02.06.2023, 11:54
На что способна новая медиасистема Lada Vesta NG
Новая Lada Vesta NG не слишком изменилась внешне, зато обзавелась принципиально новой медиасистемой Lada EnjoY Vision Pro, которая отличается расширенным функционалом и внушительным вертикально ориентированным экраном.Читать далее
-
02.06.2023, 07:23
На АвтоВАЗе построили длиннобазную Lada Vesta NG: в ней уже посидела Валентина Матвиенко
Когда-то у Lada Vesta уже была длиннобазная версия с приставкой Signature. В 2015 году было собрано несколько экземпляров, но несмотря на предложения пересадить на Vesta Signature чиновников, дальше дело не пошло. Сейчас АвтоВАЗ решил вновь вернуться к идее длиннобазной «Весты».Читать далее
-
31.05.2023, 06:49
«Борьба за «Весту» продолжается»: инсайдеры рассказали о проблемах
Сборка обновленной Lada Vesta NG стартовала в Тольятти еще в начале марта. По плану, продажи должны начаться в мае-июне, однако, с завода приходят тревожные вести. Отгрузка автомобилей дилерам практически не ведется.Читать далее
-
29.05.2023, 13:00
АвтоВАЗ остановил производство на три недели
С понедельника, 29 мая на АвтоВАЗе начался плановый корпоративный отпуск, который продлится до 19 июня включительно. Однако, до четверти персонала отдыхать не будет. Инсайдеры рассказали, чем они займутся.Читать далее
-
29.05.2023, 07:42
В России хотят изменить порядок локализации автомобилей
Минпромторг РФ планирует изменить систему оценки уровня локализации выпускаемых в стране автомобилей. В ведомстве считают, что сейчас сварка и окраска кузовов «стоит» незаслуженно много баллов.Читать далее
- 1 100 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
- 925 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
- 1 155 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 220 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 680 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2022 в Москве
- 1 269 900 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Зеленограде
- 1 150 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2021 в Москве
- 1 150 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
- 1 730 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2022 в Москве
- 1 310 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий