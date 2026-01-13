Новый Azimut от АвтоВАЗа — шанс для отечественного автопрома или риск?

13 января 2026, 08:15
Сможет ли LADA Azimut обойти китайские кроссоверы на российском рынке в 2026 году
Сможет ли LADA Azimut обойти китайские кроссоверы на российском рынке в 2026 году
LADA Azimut дебютировал на ПМЭФ 2025. Российский кроссовер бросает вызов китайским моделям. Эксперты обсуждают его перспективы. Цена и оснащение обещают быть конкурентными. Сможет ли новинка изменить расстановку сил?
В 2026 году на российский рынок выйдет совершенно новый кроссовер LADA Azimut — первая за долгое время самостоятельная разработка АвтоВАЗа, созданная с нуля. Его появление стало ответом на тотальное доминирование китайских брендов в сегменте доступных внедорожников. Ключевым аргументом в предстоящей борьбе производитель видит цену: Azimut обещает быть заметно дешевле своих основных соперников, таких как Chery Tiggo 4, Haval M6, «Москвич 3» и Solaris HC, при этом предлагая современный дизайн и доработанную платформу.
Техническая начинка выглядит многообещающе для бренда: под капотом — новый 1,8-литровый двигатель мощностью 135 л.с., выбор между механикой и автоматом, а также полностью переработанные интерьер и экстерьер с сотнями новых деталей. Однако вопрос о наличии полного привода, критичного для многих российских покупателей, пока остаётся открытым. Именно от итоговой комплектации и качества сборки будет зависеть, сможет ли новинка конкурировать по оснащению с китайскими аналогами, которые уже завоевали доверие богатыми опциями.
Главным козырем LADA является не цена сама по себе, а уникальное сочетание доступной стоимости и самой развитой сервисной сети в стране. Для покупателей из регионов доступность запчастей и обслуживания часто важнее сиюминутной технологичности. Это преимущество может стать решающим фактором, особенно на фоне растущих цен и логистических сложностей у некоторых конкурентов.
Тем не менее, путь Azimut к успеху непрост. Российский потребитель стал более искушённым, и для победы уже недостаточно одного только патриотизма или низкой цены. Ему необходимо доказать, что способен предложить надёжность, современный уровень комфорта и безопасности, сопоставимый с лидерами рынка. Первые отзывы и качество первых партий автомобилей будут иметь решающее значение для формирования репутации.
Таким образом, шансы у LADA Azimut есть, но они не являются безоговорочными. Его потенциал основан на стратегии «цена + доступный сервис». Если АвтоВАЗу удастся безупречно реализовать запуск, обеспечить ожидаемое качество и при этом сохранить заявленную стоимость, у новинки есть все возможности отвоевать существенную долю рынка. Однако расслабляться производителю нельзя — в 2026 году битва за кошельки российских автолюбителей будет как никогда жёсткой.
