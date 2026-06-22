Как создавалась легендарная «инвалидка» и почему она стала символом эпохи СССР — разбираем интересные факты

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

22 июня 2026, 20:12

СМЗ С-3Д: как советская мотоколяска изменила доступность транспорта для инвалидов

СМЗ С-3Д: как советская мотоколяска изменила доступность транспорта для инвалидов

Как создавалась легендарная «инвалидка» и почему она стала символом эпохи СССР — разбираем интересные факты

СМЗ С-3Д: как советская мотоколяска изменила доступность транспорта для инвалидов

СМЗ С-3Д - не просто редкая советская мотоколяска, а символ перемен в подходе к мобильности людей с ограниченными возможностями. Почему интерес к этой машине не исчезает даже спустя десятилетия, и какие особенности сделали ее знаковой - разбираемся в деталях.

СМЗ С-3Д - не просто редкая советская мотоколяска, а символ перемен в подходе к мобильности людей с ограниченными возможностями. Почему интерес к этой машине не исчезает даже спустя десятилетия, и какие особенности сделали ее знаковой - разбираемся в деталях.

СМЗ С-3Д — это не просто транспортное средство, а отражение целой эпохи, когда в Советском Союзе пытались дать людям с ограниченными возможностями шанс на самостоятельную жизнь. Эта мотоколяска стала поворотным моментом в развитии советских автомобилей для маломобильных граждан, демонстрируя, что простота и функциональность могут выглядеть более привлекательно, чем излишняя сложность.

Первые мотоколяски, такие как КМЗ К-1В, были скорее компромиссом между мотоциклом и автомобилем: открытая конструкция, минимум удобств и слабый мотор. Модели С-1Л и С-3Л не сильно ушли вперёд — три колеса, брезентовый верх, одна фара и двухтактный двигатель от мотоцикла «Иж-49». Настоящий прорыв произошёл с появлением четырёхколёсной СМЗ С-3А, прозванной «моргуновкой» после фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Несмотря на массовый выпуск, машина страдала от шумного мотора, слабой проходимости и обилия стеклянных поверхностей, а многие инженерные решения так и не дошли до серии из-за ограниченного финансирования.

В 1960-х годах в СССР задумывали спартанский внедорожник, но проект был заморожен. Однако его наработки легли в основу модели СМЗ С-3Д: она получила цельнометаллический корпус и бензиновый обогреватель, что давало заметную защиту от холода и ветра. Тем не менее конструкция сохраняла хрупкость, а крыша вибрировала на ходу. От использования стеклопластика отказались как от бесперспективного материала.

Технически СМЗ С-3Д оснащалась одноцилиндровым двухтактным двигателем «Иж-Планета-2» объёмом 346 куб. см, а позже — «Иж-Планета-3» мощностью 14 л.с. Динамика оставалась скромной, а зимой конденсат в бензонасосе мог замерзать, что приводило к остановке двигателя. Выхлопные газы иногда попадали в салон. Управление было непривычным: запуск осуществлялся рычагом под панелью, акселератор и сцепление вынесены на рычажки руля, а коробка передач работала по мотоциклетному принципу. Для вождения требовались права категории «А» с особой отметкой.

Срок службы машины жёстко регламентировался: через 2,5 года обязательный ремонт, а ещё через 2 года — замена через органы соцзащиты. Такой подход поддерживал автопарк в рабочем состоянии, но подчёркивал утилитарный статус этих машин.

СМЗ С-3Д выпускалась с 1970 по 1997 год, всего было собрано 223 051 экземпляр. Несмотря на простоту и скромные характеристики, мотоколяска стала символом целого поколения, для которого мобильность зачастую была недоступной роскошью. Сегодня интерес к СМЗ С-3Д не угасает: коллекционеры и энтузиасты поддерживают эти машины в рабочем состоянии, а их история напоминает о попытках государства решить проблему доступности транспорта для всех слоёв населения.

Для понимания контекста: СМЗ С-3Д — одна из немногих советских машин, созданных специально для людей с ограниченными возможностями, и сегодня она остаётся редкостью на дорогах. Её конструкция показывает, как в СССР сочетали простоту, массовость и защитные функции. Подобные проекты в современной России почти не встречаются, что делает опыт СМЗ С-3Д особенно важным для обсуждения вопросов инклюзивности и социальной поддержки.

Упомянутые модели: СМЗ С-3А
Упомянутые марки: СМЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы SMZ

Похожие материалы SMZ

Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году
JELAND J7 выходит на рынок: комплектации и цены объявлены
В Санкт-Петербурге стартует выпуск нового кроссовера Jeland J7 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Кемеровская область Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться