Зимние ловушки для машины — что ломается первым и как этого избежать

Снег и лед: как зимние осадки разрушают автомобиль и его узлы

Зимние осадки могут стать настоящим испытанием для автомобиля. Снег и лед приводят к скрытым поломкам и неожиданным сбоям. Не все водители знают, какие детали страдают сильнее всего. В материале раскрыты неожиданные последствия зимней эксплуатации.

Зимние осадки могут стать настоящим испытанием для автомобиля. Снег и лед приводят к скрытым поломкам и неожиданным сбоям. Не все водители знают, какие детали страдают сильнее всего. В материале раскрыты неожиданные последствия зимней эксплуатации.

С приходом зимы автомобилисты сталкиваются с новыми трудностями. Дворы и проезды быстро покрываются плотными снежными заносами, мешающими свободному передвижению. Водителям приходится буквально пробивать себе путь, рискуя повредить бампер, днище и элементы подвески. Особенно усложняется парковка — снежные валы, оставленные коммунальной техникой, требуют от машины больших усилий. Однако мало кто задумывается, насколько серьезное воздействие снег оказывает на техническое состояние автомобиля.

Когда температура воздуха держится ниже нуля, свежий снег кажется безобидным. Однако при движении он вихрями поднимается, проникает в колесные арки и моторный отсек, оседая на деталях. После остановки под капотом скапливается тепло, и снег начинает таять. Образовавшаяся вода просачивается в разъемы, электрические провода, а иногда даже в генератор или катушку зажигания. После остывания машины эта влага замерзает, повреждая резиновые уплотнители и прокладки. В результате возникают сбои в работе электроники, а иногда даже блокируется рычаг коробки передач — тронуться с места невозможно, пока мотор не прогреется.

Еще одна проблема — ледяная корка на защите картера. При проезде через глубокие сугробы снег набивается под металлический лист, тает и превращается в плотный лед. После ночи на морозе двигатель буквально примерзает к защите, и при запуске вибрация передается на кузов. Это может привести к повреждению опорных подушек, ослаблению креплений и появлению неприятных звуков. Для устранения этой проблемы часто требуется демонтировать защиту и прогревать ее строительным феном. Зимой такая защита нередко приносит больше вреда, чем пользы.

Особое внимание стоит уделить состоянию ШРУСов — шарниров равных угловых скоростей. При частых пробуксовках в снегу на пыльниках скапливается влага, которая замерзает и делает резину хрупкой. После ночной стоянки пыльник может оказаться скованным льдом, и при начале движения он рискует порваться. Через трещины внутрь попадает вода и грязь, смазка вымывается, и ресурс узла резко сокращается. К весне неисправный ШРУС начинает скрежетать, а в тяжелом случае может заклинить прямо на ходу.

Не стоит забывать и о снежных наростах в колесных арках. На трассе, где чередуются мокрые и заснеженные участки, на подкрылках быстро нарастает твердая ледяная корка. При проезде неровностей эти глыбы могут отвалиться и поцарапать пороги, а иногда застревают между колесом и аркой, мешая рулевому управлению. Водитель рискует потерять контроль над машиной, что особенно опасно на высокой скорости. В такой ситуации важно не паниковать и не прикладывать излишних усилий к рулю.

Зимняя эксплуатация требует от водителя особого внимания к деталям. Регулярная проверка состояния подвески, пыльников и защиты картера поможет избежать серьезных поломок. Не стоит игнорировать даже незначительные неисправности — зимой они могут быстро привести к дорогостоящему ремонту.