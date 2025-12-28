Зимние ловушки для машины — что ломается первым и как этого избежать

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 декабря 2025, 05:53

Снег и лед: как зимние осадки разрушают автомобиль и его узлы

Снег и лед: как зимние осадки разрушают автомобиль и его узлы

Зимние ловушки для машины — что ломается первым и как этого избежать

Снег и лед: как зимние осадки разрушают автомобиль и его узлы

Зимние осадки могут стать настоящим испытанием для автомобиля. Снег и лед приводят к скрытым поломкам и неожиданным сбоям. Не все водители знают, какие детали страдают сильнее всего. В материале раскрыты неожиданные последствия зимней эксплуатации.

Зимние осадки могут стать настоящим испытанием для автомобиля. Снег и лед приводят к скрытым поломкам и неожиданным сбоям. Не все водители знают, какие детали страдают сильнее всего. В материале раскрыты неожиданные последствия зимней эксплуатации.

С приходом зимы автомобилисты сталкиваются с новыми трудностями. Дворы и проезды быстро покрываются плотными снежными заносами, мешающими свободному передвижению. Водителям приходится буквально пробивать себе путь, рискуя повредить бампер, днище и элементы подвески. Особенно усложняется парковка — снежные валы, оставленные коммунальной техникой, требуют от машины больших усилий. Однако мало кто задумывается, насколько серьезное воздействие снег оказывает на техническое состояние автомобиля.

Когда температура воздуха держится ниже нуля, свежий снег кажется безобидным. Однако при движении он вихрями поднимается, проникает в колесные арки и моторный отсек, оседая на деталях. После остановки под капотом скапливается тепло, и снег начинает таять. Образовавшаяся вода просачивается в разъемы, электрические провода, а иногда даже в генератор или катушку зажигания. После остывания машины эта влага замерзает, повреждая резиновые уплотнители и прокладки. В результате возникают сбои в работе электроники, а иногда даже блокируется рычаг коробки передач — тронуться с места невозможно, пока мотор не прогреется.

Еще одна проблема — ледяная корка на защите картера. При проезде через глубокие сугробы снег набивается под металлический лист, тает и превращается в плотный лед. После ночи на морозе двигатель буквально примерзает к защите, и при запуске вибрация передается на кузов. Это может привести к повреждению опорных подушек, ослаблению креплений и появлению неприятных звуков. Для устранения этой проблемы часто требуется демонтировать защиту и прогревать ее строительным феном. Зимой такая защита нередко приносит больше вреда, чем пользы.

Особое внимание стоит уделить состоянию ШРУСов — шарниров равных угловых скоростей. При частых пробуксовках в снегу на пыльниках скапливается влага, которая замерзает и делает резину хрупкой. После ночной стоянки пыльник может оказаться скованным льдом, и при начале движения он рискует порваться. Через трещины внутрь попадает вода и грязь, смазка вымывается, и ресурс узла резко сокращается. К весне неисправный ШРУС начинает скрежетать, а в тяжелом случае может заклинить прямо на ходу.

Не стоит забывать и о снежных наростах в колесных арках. На трассе, где чередуются мокрые и заснеженные участки, на подкрылках быстро нарастает твердая ледяная корка. При проезде неровностей эти глыбы могут отвалиться и поцарапать пороги, а иногда застревают между колесом и аркой, мешая рулевому управлению. Водитель рискует потерять контроль над машиной, что особенно опасно на высокой скорости. В такой ситуации важно не паниковать и не прикладывать излишних усилий к рулю.

Зимняя эксплуатация требует от водителя особого внимания к деталям. Регулярная проверка состояния подвески, пыльников и защиты картера поможет избежать серьезных поломок. Не стоит игнорировать даже незначительные неисправности — зимой они могут быстро привести к дорогостоящему ремонту.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Саратовская область Тамбов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться