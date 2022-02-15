15 февраля 2022, 09:43
Снег стал причиной аварии с участием 50 автомобилей в пригороде Барселоны: движение на трассе полностью парализовано (видео)
Накануне вечером на оживленной магистрали в окрестностях Барселоны произошло серьезное массовое ДТП. Десятки разбитых автомобилей полностью перекрыли движение. Виноваты во всем град со снегом.
Дарья Климова Фото: abc.es
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В регионе внезапно пошел град, сменившийся снегом. На асфальте образовался накат, и машины просто не сумели затормозить. Одна за одной они врезались друг в друга. В результате, движение в сторону Барселоны оказалось полностью перекрыто и еще две полосы во встречном направлении. В обе стороны растянулись многокилометровые пробки. Экстренным службам потребовалось несколько часов, чтобы растащить разбитые автомобили и восстановить движение.
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