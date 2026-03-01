Снегоболотоход «Бурлак» : Российский инженер разработал уникальный вездеход для Крайнего Севера с баней и кухней внутри

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

1 марта 2026, 20:21

Снегоболотоход «Бурлак» за 9 млн: машины для Арктики с комфортом дома

Снегоболотоход «Бурлак» за 9 млн: машины для Арктики с комфортом дома

Снегоболотоход «Бурлак» : Российский инженер разработал уникальный вездеход для Крайнего Севера с баней и кухней внутри

Снегоболотоход «Бурлак» за 9 млн: машины для Арктики с комфортом дома

Снегоболотоход «Бурлак» - не просто транспорт, а полноценный дом на колесах для суровых условий Арктики. Машина рассчитана на 15 человек, оснащена кухней, санузлом и даже баней. Почему этот проект стал символом инженерной смелости - в нашем материале.

Снегоболотоход «Бурлак» - не просто транспорт, а полноценный дом на колесах для суровых условий Арктики. Машина рассчитана на 15 человек, оснащена кухней, санузлом и даже баней. Почему этот проект стал символом инженерной смелости - в нашем материале.

Снегоболотоход «Бурлак» выступает ярким примером того, как российская инженерная мысль способна создавать не просто вездеходы, а настоящие дома на колесах для экстремальных экспедиций.

История «Бурлака» началась с увлечения инженера Алексея Макарова из Екатеринбурга экспедиционными внедорожниками. В 2011 году он собрал шестиколесный полноприводный вездеход на базе агрегатов Toyota Land Cruiser 78, получивший название МАКАР 6Х6. Каркас из трубы, обшивка из дюралюминия, утепление изолоном и отделка карпетом — все это делало машину пригодной для длительных путешествий. Внутри было четыре спальных места, запас топлива на 400 литров и расход около 15 литров на 100 км. Однако зависимость от японских комплектующих не позволила проекту выйти на массовый рынок.

Фото: burlakoffroad.com

Макаров не остановился и при поддержке предпринимателя Максима Белоногова в 2016 году создал новую машину — «Бурлак». На этот раз он отказался от импортного шасси в пользу собственной внутренней рамы с герметичным поддоном, что позволяет машине быть амфибией. Кузов обшили алюминием, а салон стал вмещать уже до десяти человек. От Тойоты остался только турбодизель 1KZ-TE на 145 л.с., который разгонял вездеход до 70 км/ч на суше и до 5 км/ч по воде благодаря гребному винту. После испытаний в Арктике появилась улучшенная версия, которая и пошла в серию.

Современный «Бурлак» второго поколения отличается облегченной конструкцией, что позволило снизить массу на полтонны. Вместо японского двигателя теперь устанавливается 2,8-литровый Cummins, а вместимость увеличена до восьми спальных мест с возможностью перевозки до 15 человек. Вездеход оснащен системой централизованной подкачки колес и бортовыми редукторами, разгружающими четырехступенчатую трансмиссию. Эти решения напоминают технологии бронетранспортеров, но адаптированы для нужд гражданского назначения.

Внутри «Бурлака» — полноценный жилой модуль: прихожая, санузел, кухня, снегоплавильня для получения питьевой воды. По желанию заказчика можно установить даже баню, которая превратит экспедицию в комфортный поход. Автономность машины позволяет находиться вдали от цивилизации до месяца, не испытывая нужды в привычных удобствах.

«Бурлак» — не просто средство передвижения, а символ того, как российские инженеры способны создавать технику, не уступающую зарубежным аналогам. Машина рассчитана на суровые условия, где температура может опускаться ниже -50 градусов, а дороги отсутствуют как класс. Вездеход востребован у геологов, спасателей и всех, кто работает в Арктике и на Крайнем Севере. Возможность заказать индивидуальную комплектацию, включая баню и дополнительные системы жизнеобеспечения, делает «Бурлак» успешным предложением на рынке. Это не просто транспорт, это настоящий дом на колесах, способный обеспечить комфорт и безопасность в самых экстремальных условиях, что вызывает уважение и гордость за отечественную инженерную школу.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Магнитогорск Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться