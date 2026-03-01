Снегоболотоход «Бурлак» : Российский инженер разработал уникальный вездеход для Крайнего Севера с баней и кухней внутри

1 марта 2026, 20:21
Снегоболотоход «Бурлак» за 9 млн: машины для Арктики с комфортом дома
Снегоболотоход «Бурлак» - не просто транспорт, а полноценный дом на колесах для суровых условий Арктики. Машина рассчитана на 15 человек, оснащена кухней, санузлом и даже баней. Почему этот проект стал символом инженерной смелости - в нашем материале.
Снегоболотоход «Бурлак» выступает ярким примером того, как российская инженерная мысль способна создавать не просто вездеходы, а настоящие дома на колесах для экстремальных экспедиций.
История «Бурлака» началась с увлечения инженера Алексея Макарова из Екатеринбурга экспедиционными внедорожниками. В 2011 году он собрал шестиколесный полноприводный вездеход на базе агрегатов Toyota Land Cruiser 78, получивший название МАКАР 6Х6. Каркас из трубы, обшивка из дюралюминия, утепление изолоном и отделка карпетом — все это делало машину пригодной для длительных путешествий. Внутри было четыре спальных места, запас топлива на 400 литров и расход около 15 литров на 100 км. Однако зависимость от японских комплектующих не позволила проекту выйти на массовый рынок.
Макаров не остановился и при поддержке предпринимателя Максима Белоногова в 2016 году создал новую машину — «Бурлак». На этот раз он отказался от импортного шасси в пользу собственной внутренней рамы с герметичным поддоном, что позволяет машине быть амфибией. Кузов обшили алюминием, а салон стал вмещать уже до десяти человек. От Тойоты остался только турбодизель 1KZ-TE на 145 л.с., который разгонял вездеход до 70 км/ч на суше и до 5 км/ч по воде благодаря гребному винту. После испытаний в Арктике появилась улучшенная версия, которая и пошла в серию.
Современный «Бурлак» второго поколения отличается облегченной конструкцией, что позволило снизить массу на полтонны. Вместо японского двигателя теперь устанавливается 2,8-литровый Cummins, а вместимость увеличена до восьми спальных мест с возможностью перевозки до 15 человек. Вездеход оснащен системой централизованной подкачки колес и бортовыми редукторами, разгружающими четырехступенчатую трансмиссию. Эти решения напоминают технологии бронетранспортеров, но адаптированы для нужд гражданского назначения.
Внутри «Бурлака» — полноценный жилой модуль: прихожая, санузел, кухня, снегоплавильня для получения питьевой воды. По желанию заказчика можно установить даже баню, которая превратит экспедицию в комфортный поход. Автономность машины позволяет находиться вдали от цивилизации до месяца, не испытывая нужды в привычных удобствах.
«Бурлак» — не просто средство передвижения, а символ того, как российские инженеры способны создавать технику, не уступающую зарубежным аналогам. Машина рассчитана на суровые условия, где температура может опускаться ниже -50 градусов, а дороги отсутствуют как класс. Вездеход востребован у геологов, спасателей и всех, кто работает в Арктике и на Крайнем Севере. Возможность заказать индивидуальную комплектацию, включая баню и дополнительные системы жизнеобеспечения, делает «Бурлак» успешным предложением на рынке. Это не просто транспорт, это настоящий дом на колесах, способный обеспечить комфорт и безопасность в самых экстремальных условиях, что вызывает уважение и гордость за отечественную инженерную школу.
