Вездеход для экстремального бездорожья — что скрывает ХИЩНИК 29014А? Дизель, блокировки, подкачка

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

6 декабря 2025, 11:33

«ХИЩНИК 29014А»: японское сердце, советская выносливость и до трех спальных мест

«ХИЩНИК 29014А»: японское сердце, советская выносливость и до трех спальных мест

Вездеход ХИЩНИК 29014А удивляет сочетанием дизельных моторов и мостов ГАЗ-66. Модель создана для сложнейших условий. Внутри — теплый салон и трансформируемые спальные места. Подвеска и шины рассчитаны на болота и снег. Оборудование впечатляет даже опытных водителей.

На российском рынке появился снегоболотоход ХИЩНИК 29014А, который сразу привлек внимание любителей экстремального бездорожья. Эта машина создана для тех, кто не боится ни болота, ни глубокого снега. В основе конструкции — шины сверхнизкого давления, диаметр которых варьируется от 1300 до 1780 мм. Благодаря этому вездеход может уверенно передвигаться там, где застревают обычные автомобили.

В комплектации предусмотрены люк, централизованная подкачка колес (если выбраны мосты ГАЗ-66), а также блокировки в мостах и ​​дисковые тормоза на колесах. За трансмиссию отвечает механическая коробка передач от Toyota, раздаточная коробка позаимствована на ГАЗ-3308 «Садко». 

Подвеска по умолчанию пружинная, но по желанию покупателя может быть установлена ​​пневматическая. Внутри — теплый салон, рассчитанный на 4-6 человек, который легко трансформируется в спальные места для двух или трех человек. Такой подход делает ХИЩНИК 29014А не только рабочей лошадкой, но и различными методами для экспедиций и длительных мероприятий.

Технические характеристики впечатляют: колесная формула 4х4, снаряженная масса 2560 кг, габариты — 5250 мм в длину, 2540 мм в ширину и 3000 мм в высоту. Топливный бак вмещает 95 литров, кузов выполнен из профильной трубы и обшит дюралюминием. В зависимости от компоновки салона, машина может перевозить от четырех до шести человек.

В качестве силовых агрегатов доступны два дизельных двигателя: ISUZU 4JB1T с турбонаддувом (2,77 литра, 110 л.с., 235 Нм при 2300 об/мин) и YANMAR 4TNV98T (3,32 литра, 78,5 л.с., 292,6 Нм при 1550 об/мин). Оба мотора обеспечивают надежную тягу и экономичность, что особенно важно в условиях автономных поездок.

Грузоподъемность на плотных грунтах и ​​на плаву составляет 500 кг. Максимальная скорость по шоссе — 50 км/ч, минимальная — 1,5 км/ч, а по воде вездеход может двигаться со скоростью до 4,5 км/ч. Рулевое управление оснащено гидроусилителем от ГАЗель БИЗНЕС и гидроцилиндром, что способствует маневрированию на сложных участках.

В список дополнительного оборудования входят централизованная подкачка колес (только с мостами ГАЗ-66), кулачковые блокировки, дисковые тормоза, утепленный салон с навесом из карпета, жидкостный обогреватель, гидравлический домкрат, аптечка для ремонта шин, набор инструментов, знак аварийной остановки, огнетушитель и медицинская аптечка. Цвет кузова можно выбрать по желанию.

ХИЩНИК 29014А — это не просто вездеход, а полноценный инструмент для покорения самых труднодоступных уголков России. Он сочетает в себе надежность, продуманное освещение и широкий набор опций, что делает его предпочтительным выбором для охотников, рыбаков, спасателей и всех, кто ценит свободу передвижения вне дорог.

