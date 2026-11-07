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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

7 ноября 2026, 22:22

Снегоход для деревни и рыбалки: «Рысь 500» с фаркопом за 425 тысяч

Снегоход для деревни и рыбалки: «Рысь 500» с фаркопом за 425 тысяч

Зачем платить больше, когда есть «Рысь 500»: снегоход за 425 тысяч, который тащит прицеп и не боится глубокого снега

Снегоход для деревни и рыбалки: «Рысь 500» с фаркопом за 425 тысяч

БТС «Рысь 500» — утилитарный двухместный снегоход грузоподъемностью 150 кг с фаркопом для буксировки прицепа. Оснащается четырехтактным двигателем Loncin LC192FD 18A (460 см³, 20 л.с.) в паре с шестеренчатой коробкой и вариатором «Сафари», развивает до 40 км/ч.

БТС «Рысь 500» — утилитарный двухместный снегоход грузоподъемностью 150 кг с фаркопом для буксировки прицепа. Оснащается четырехтактным двигателем Loncin LC192FD 18A (460 см³, 20 л.с.) в паре с шестеренчатой коробкой и вариатором «Сафари», развивает до 40 км/ч.

БТС «Рысь 500» — утилитарный двухместный снегоход, рассчитанный на полезную нагрузку 150 кг. Двухместное сиденье со спинкой позволяет пассажиру чувствовать себя комфортно, а наличие фаркопа дает возможность буксировать прицепное оборудование — например, при поездках по деревне или на рыбалку.

За тягу отвечает четырехтактный двигатель Loncin LC192FD 18A объемом 460 см³ и мощностью 20 л.с. Он работает в паре с шестеренчатой коробкой передач и эластичной муфтой; передачу тяги дополняет вариатор «Сафари». Максимальная скорость заявлена на уровне 40 км/ч. Топливо — бензин АИ-92.

По снегу снегоход идет на гусенице размером 500 × 3333 мм. Сзади установлена рычажно-катковая подвеска с амортизатором, спереди — двухлыжная рессорная конструкция с отбойником. Снаряженная масса машины составляет 225 кг.

Компоновку продумали и для обслуживания: рама туннельного типа сочетается с откидной приборной панелью, упрощающей доступ к двигателю. В оснащение включены гидравлический тормоз и светодиодная фара. Скорость показывает GPS-спидометр, ширина металлических лыж составляет 150 мм.

Покупателю доступны другие варианты комплектации: длинная рама с гусеницей 500 × 3636 мм; двигатель Lifan объемом 726 см³ и мощностью 29 л.с., дополненный пониженной передачей; гусеница WT с увеличенным грунтозацепом; лыжи ПНД шириной 240 или 320 мм; исполнения с повышенной мощностью и дополнительными опциями. Цена — от 424 800 рублей.

При выборе между версиями стоит учитывать условия эксплуатации. Базовая комплектация с двигателем Loncin 460 см³ оптимальна для равнинной местности, рыбалки и хозяйственных задач: она легче, экономичнее и проще в обслуживании. Версия с Lifan 726 см³ (29 л.с.) и пониженной передачей предпочтительна для глубокого снега, буксировки тяжелых прицепов и работы в сложном рельефе — запас мощности здесь ощутимее, хотя масса и расход топлива возрастают.

Удлинение гусеницы до 3636 мм улучшает проходимость и распределение давления на снег, но несколько снижает маневренность. Широкие лыжи ПНД (240–320 мм) против штатных металлических 150 мм дают выигрыш на рыхлом снегу и при движении по целине, тогда как узкие металлические лыжи лучше держат курс на плотном насте и укатанной дороге. Гусеница WT с увеличенным грунтозацепом — разумный выбор для охоты и поездок по пересеченной местности.

Упомянутые марки: Lifan
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