Готовь сани осенью: почему МСХ-380 с мотором 20 л.с., гусеницей «Буран» и весом 110 кг — лучший вариант для зимы

8 ноября 2026, 07:17
МСХ-380: как компактный снегоход решает задачи охотников и рыболовов
МСХ-380: как компактный снегоход решает задачи охотников и рыболовов
У мини-снегохода МСХ-380 двигатель мощностью 20 л.с. и гусеница шириной 380 мм. Разбираем, как устроены его вариатор «САФАРИ» и реверс, на что рассчитаны расход топлива от 2,5 до 3 л/час и бак объемом 6,5 литра.
Снегоход МСХ-380 — это компактная техника, ориентированная на охотников, рыболовов и владельцев загородных домов, которым важно добираться до удаленных мест и решать хозяйственные задачи. Модель сочетает небольшие габариты с достаточной мощностью и простым управлением, что делает ее доступной и для новичков.
Ширина МСХ-380 составляет всего 450 мм, масса — 110 кг. Указанные габариты упрощают маневрирование на узких лесных тропах и погрузку машины в транспортное средство. Для зимней техники это практичные параметры: снегоход можно довезти до маршрута, а после поездки вернуть в город вместе с грузом.
Компактность сочетается с бензиновым двигателем мощностью 20 л.с. Согласно данным обзора, этой мощности достаточно для перевозки одного-двух человек и грузового автомобиля. Заявленный расход составляет от 2,5 до 3 л/час, объем топливного бака – 6,5 литра. Фактическая продолжительность поездки зависит от условий движения, поэтому данные цифры не стоит воспринимать как обещания относительно хода движения.
Тягу передает вариатор «САФАРИ» с автоматической коробкой передач. Водителю не обязательно переключать передачи: для начала движения и разгона он использует кнопку газа. Такая схема грубого управления подходит для новичка. Обратное маневрирование в стесненном месте дает возможность сдать назад, если снегоход окажется в сугробе.
На рыхлом снегу важна ширина гусеницы. У МСХ-380 она составляет 380 мм, высота грунтозацепов – 22 мм. Обзор связывает эти параметры с хорошим сцеплением на рыхлом и глубоком снегу. Катковая подвеска создана для плавности хода и надежной работы ходовой части.
На зимней рыбалке или охоте пригодится задний багажник: на нем можно провозить снаряжение, в том числе ящик с инструментами, либо улов. Подогрев ручек обеспечивает комфорт в мороз. Это оснащение дополняет оснащение, рассчитанное на поездку в заснеженную местность.
Цельнометаллическая рама тонкой конструкции прочности, а заявленная масса снегохода остается на уровне 110 кг. Небольшой вес способствует погрузке и сохраняет большую полезную нагрузку для водителя и груза. Модель подойдет тем, кому нужна компактная техника для зимних поездок. Похожий сегмент рынка представлен в материале о снегоходе МСХ-380.
МСХ-380 адресован охотникам и рыболовам, которым важно добраться до удаленных мест. Владельцам загородных домов он может пригодиться для решения хозяйственных задач, а простое управление делает модель доступной для начинающих.
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