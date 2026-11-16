16 ноября 2026, 06:38
«Рысь 500» за 425 тысяч: утилитарный снегоход с фаркопом и гусеницей для глубокого снега
«Рысь 500» за 425 тысяч: утилитарный снегоход с фаркопом и гусеницей для глубокого снега
Откидная панель упрощает доступ к двигателю, а фаркоп дает возможность подключить прицепное оборудование для хозяйственных поездок и рыбалки. Базовая «Рысь 500» получила мотор Loncin мощностью 20 л. с. и стоит от 424 800 рублей.
Снегоходная техника сегодня активно используется не только для зимних развлечений, но и в качестве практичного инструмента для хозяйственных нужд, рыбалки и передвижения по сложному рельефу. В этом контексте особого внимания заслуживает БТС «Рысь 500» — утилитарный снегоход, сочетающий в себе надежность, функциональность и адаптивность к различным условиям эксплуатации. Рассмотрим его конструктивные особенности и доступные модификации подробнее.
Откидная приборная панель основного доступа к двигателю делает «Рысь 500» удобной для использования в мастерской. Компоновка этой модели сочетается с рамой туннельного типа, а фаркоп позволяет буксировать прицепное оборудование.
Снегоход рассчитан на двух человек и полезную нагрузку до 150 кг; на сиденье предусмотрена спинка для пассажира. В базовой версии установлен четырехтактный двигатель Loncin LC192FD 18A объемом 460 см³ и мощностью 20 л. с.; заявленная максимальная скорость достигает 40 км/ч.
Двигатель работает в паре с шестеренчатой коробкой передач и эластичной муфтой, а тягу передает вариатор «Сафари». Для заправки указан бензин АИ-92. Такая конструкция рассчитана на необычную местность и подходит для рыбалки и хозяйственных задач. Базовая версия более легкая и экономичная, ее проще обслуживать.
Выбор двигателя влияет и на возможности при буксировке. В качестве альтернативы предлагается Lifan объемом 726 см³ мощностью 29 л. с. с пониженной передачей. Этот вариант предпочтительнее при езде по глубокому снегу и буксировке крепких прицепов, в том числе на сложном рельефе. Для увеличения запаса энергии необходимо следить за перемещением массы и расходом топлива.
Ходовая часть машины рассчитана на гусеницу размером 500 × 3333 мм. Сзади применена рычажно-катковая подвеска с амортизатором, спереди — двухлыжная рессорная конструкция с отбойником. Снаряженная масса составляет 225 кг. В оснащение включены гидравлический тормоз и светодиодная фара. Скорость показывает GPS-спидометр.
Для сравнения с другой утилитарной техникой можно обратиться к описанию IRBIS SK 600 PRO, где также представлена широкая гусеница и практичное оснащение. У «Рыси 500» доступны разные варианты ходовой части: удлиненная рама с гусеницей 500×3636 мм или исполнение WT с увеличенным грунтозацепом. Также предлагаются лыжи с углом ПНД 240 или 320 мм. Предусмотрены комплектации повышенной мощности и дополнительные опции.
Удлиненная гусеница увеличивает проходимость и уменьшает давление на снег, хотя маневренность несколько снижается. Широкие лыжи ПНД дают преимущество на рыхлом снегу; на цели они также полезны. Штатные металлические лыжи длиной 150 мм лучше держат курс на плотном насте и укатанной дороге. Гусеница WT предназначена для охоты и поездок по снегу.
Цена БТС «Рысь 500» начинается от 424 800 рублей. Итоговый выбор зависит от задачи: базовая версия подойдет для повседневных маршрутов и сельских поездок, а для сложных условий предусмотрены более мощный двигатель и измененные элементы ходовой.
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