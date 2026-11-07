Готовь сани к зиме: компактный снегоход WELS 200RS с двигателем 200 см3 и массой до 170 кг

WELS 200RS: компактный снегоход с двигателем 200 см3 и массой до 170 кг

В линейке WELS представлена модель 200RS — утилитарный снегоход легкого класса с четырехтактным двигателем объемом около 200 см3 и вариаторной трансмиссией. Машина рассчитана на начинающих пользователей.

В линейке WELS представлена модель 200RS — утилитарный снегоход легкого класса с четырехтактным двигателем объемом около 200 см3 и вариаторной трансмиссией. Машина рассчитана на начинающих пользователей.

WELS 200RS — это утилитарный снегоход легкого класса, ориентированный на начинающих пользователей, подростков и владельцев небольших участков. Модель представляет собой компактную машину с двигателем объемом около 200 см3, что ставит ее в нишу между детскими снегоходами и полноразмерной техникой.

Снегоход оснащается четырехтактным бензиновым двигателем воздушного охлаждения объемом примерно 200 см3. Мощность агрегата составляет 16 л.с. Четырехтактная схема обеспечивает более стабильную работу на низких оборотах и не требует приготовления топливной смеси, что упрощает эксплуатацию. Трансмиссия — вариатор (CVT) с ременным приводом, классическая для снегоходов данного класса. Предусмотрен режим заднего хода.

Гусеница имеет ширину 380 мм, что обеспечивает достаточное пятно контакта для передвижения по рыхлому снегу умеренной глубины. Подвеска — телескопические стойки спереди и склизовая подвеска сзади. Клиренс и геометрия рассчитаны на эксплуатацию преимущественно по подготовленным трассам, лесным дорожкам и целине небольшой глубины.

Сухая масса снегохода составляет ориентировочно 170 кг. Компактные габариты и относительно небольшой вес облегчают управление, транспортировку в прицепе и хранение. Высота по седлу рассчитана на водителя среднего роста, что делает модель доступной для подростков старшего возраста.

Бак рассчитан на объем 10 литров. Расход топлива у четырехтактного двигателя такого объема относительно невысок, что дает запас хода, достаточный для однодневных выездов.

Модель не предназначена для экстремального вождения, глубокой целины или буксировки тяжелых грузов. Основное назначение — прогулочные поездки, перемещение по хозяйству, рыбалка в пределах доступной местности. Воздушное охлаждение двигателя накладывает ограничения при длительной работе на малой скорости в теплую погоду — возможен перегрев.

Четырехтактный двигатель требует регулярной замены масла, контроля воздушного фильтра и свечи. Вариаторный ремень — расходный элемент, подлежащий периодической проверке. Конструкция относительно проста, что упрощает самостоятельное обслуживание при наличии базовых навыков.

WELS 200RS представляет собой бюджетный утилитарный снегоход начального уровня с акцентом на простоту, компактность и неприхотливость. Он подойдет как первая машина, для сезонных поездок по окрестностям или как вспомогательная техника в небольшом хозяйстве. При этом важно трезво оценивать его возможности: это не туристический снегоход для дальних экспедиций и не машина для сложного бездорожья.