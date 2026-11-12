Три снегохода для туристических выездов: сравниваем запас хода, проходимость и буксировку — какой не подведет в глухом лесу

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Alpine Ambertruck Arcfox Asia Motors Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Chang Feng Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Eagle Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Koenigsegg Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Lingxi Livan LiXiang Lotus Luxeed Luxgen Lynk & Co M-Hero Mahindra Maple / SMA Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Radar Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres ShuangHuan Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota Triumph Venucia VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

12 ноября 2026, 07:20

Запас хода, проходимость и буксировка: какой снегоход выбрать для дальних маршрутов

Запас хода, проходимость и буксировка: какой снегоход выбрать для дальних маршрутов

Три снегохода для туристических выездов: сравниваем запас хода, проходимость и буксировку — какой не подведет в глухом лесу

Запас хода, проходимость и буксировка: какой снегоход выбрать для дальних маршрутов

Каким должен быть снегоход для дальних выездов и работы с грузом? Ответ зависит от сценария: одним нужен большой запас топлива и фаркоп, другим — маневренность в лесу, третьим — экономичный режим на длинных дистанциях. В материале сравниваем три модели — RM Tayga Patrul 800 SWT, OSM SM-1000 и BRP Ski-Doo Expedition Sport 900 ACE.

Каким должен быть снегоход для дальних выездов и работы с грузом? Ответ зависит от сценария: одним нужен большой запас топлива и фаркоп, другим — маневренность в лесу, третьим — экономичный режим на длинных дистанциях. В материале сравниваем три модели — RM Tayga Patrul 800 SWT, OSM SM-1000 и BRP Ski-Doo Expedition Sport 900 ACE.

При выборе снегохода для дальних выездов и работы с грузом ключевыми оказываются запас хода, проходимость по глубокому снегу и способность буксировать прицеп. Рассмотрим три модели, каждая из которых предлагает свой сценарий использования — от спокойных маршрутов с нагрузкой до маневренных лесных поездок и экономичных туристических переходов.

RM Tayga Patrul 800 SWT оснащен баком на 55 л, что, согласно оценке, позволяет пройти от 250 до 300 км без дозаправки при расходе около 20 л/100 км. Для маршрутов вдали от цивилизации это весомый плюс, однако крупная машина требует внимания к своим возможностям. Гусеница шириной 600 мм помогает удерживаться в глубоком снегу и сохранять устойчивость на склоне или в повороте. Штатный фаркоп рассчитан на буксировку прицепа массой до 500 кг — полезный запас для поездки со снаряжением.

Однако снаряженная масса может доходить до 400 кг, поэтому в одиночку вытащить застрявший снегоход будет сложно. Именно широкая ходовая часть определяет сценарий, в котором Patrul проявляет себя лучше всего: спокойный маршрут с грузом и прицепом. Для узких лесных дорог, где важно быстро менять темп и точно вести машину, интереснее OSM SM-1000.

OSM SM-1000 заявляет 85 л.с. Проект создан с участием канадского инженера, связанного с платформой Rev для BRP. Подвеску доводил гонщик Даниил Власов: она рассчитана на комфорт и прыжки. Грунтозацеп здесь имеет высоту 41 мм, а гусеница длиной 444 мм отличается большой четвертью. Такое сочетание, согласно описанию модели, помогает не зарываться в снег и сохранять экономичность на укатанных участках.

Бак на 39,5 л уходит Patrul на запас топлива, но его достаточно для дневных переходов на 60–100 км. В дальнем выезде пригодится оснащение SM-1000: предпусковой подогреватель DEFA, встроенный в розетку, TFT-дисплей на панели, а также разъемы для подогрева шлемов. Эти удобства практически не заменяют запас хода, но делают более длительную поездку комфортнее.

BRP Ski-Doo Expedition Sport 900 ACE ставит другой приоритет: электронное управление тягой и экономичностью. Для версии Sport указано 95 л.с.; электронный курок газа iTC предлагает режимы Eco, Standard и Sport. В режиме Eco производитель заявлял расход около 10 л/100 км. При баке от 36 до 45 л в зависимости от версии туристическая машина обеспечивает преимущество в запасе хода, хотя фактический расход меняется в зависимости от снега и загрузки. Здесь особенно важен спокойный темп.

Платформа REV Gen4 с централизованной массой, по описанию, управляется проще, чем утилитарные снегоходы. Подвеска SC-5U рассчитана на то, чтобы не проседать под грузом. Поэтому Expedition Sport подойдет тем, кому важен комфорт на больших дистанциях.

Перед поездкой стоит соотнести маршрут и нагрузку с особенностями машины. У Patrul есть запас топлива и возможность буксировки, OSM SM-1000 отличается маневренностью, а BRP рассчитан на тех, кому важен экономичный режим. В комплект подготовки к дальнему выезду входят запасной ремень вариатора и инструмент; также используйте лопату и навигатор с заранее загруженным треком.

Подпишитесь на Google новости, ДзенДзен, MAX, общайтесь в наших группах ВКонтакте ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Какой доступный автомобиль внезапно забрал главные автопремии Германии?
АвтоВАЗ объявил распродажу Lada в ноябре: какую модель можно забрать с максимальной выгодой?
Выдает больше 1000 сил и едет 1000 км: чем еще удивил новый флагман BYD за 300 тысяч долларов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ленинградская область Московская область Республика Башкортостан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться