Три снегохода для туристических выездов: сравниваем запас хода, проходимость и буксировку — какой не подведет в глухом лесу

12 ноября 2026, 07:20
Запас хода, проходимость и буксировка: какой снегоход выбрать для дальних маршрутов
Запас хода, проходимость и буксировка: какой снегоход выбрать для дальних маршрутов
Каким должен быть снегоход для дальних выездов и работы с грузом? Ответ зависит от сценария: одним нужен большой запас топлива и фаркоп, другим — маневренность в лесу, третьим — экономичный режим на длинных дистанциях. В материале сравниваем три модели — RM Tayga Patrul 800 SWT, OSM SM-1000 и BRP Ski-Doo Expedition Sport 900 ACE.
При выборе снегохода для дальних выездов и работы с грузом ключевыми оказываются запас хода, проходимость по глубокому снегу и способность буксировать прицеп. Рассмотрим три модели, каждая из которых предлагает свой сценарий использования — от спокойных маршрутов с нагрузкой до маневренных лесных поездок и экономичных туристических переходов.
RM Tayga Patrul 800 SWT оснащен баком на 55 л, что, согласно оценке, позволяет пройти от 250 до 300 км без дозаправки при расходе около 20 л/100 км. Для маршрутов вдали от цивилизации это весомый плюс, однако крупная машина требует внимания к своим возможностям. Гусеница шириной 600 мм помогает удерживаться в глубоком снегу и сохранять устойчивость на склоне или в повороте. Штатный фаркоп рассчитан на буксировку прицепа массой до 500 кг — полезный запас для поездки со снаряжением.
Однако снаряженная масса может доходить до 400 кг, поэтому в одиночку вытащить застрявший снегоход будет сложно. Именно широкая ходовая часть определяет сценарий, в котором Patrul проявляет себя лучше всего: спокойный маршрут с грузом и прицепом. Для узких лесных дорог, где важно быстро менять темп и точно вести машину, интереснее OSM SM-1000.
OSM SM-1000 заявляет 85 л.с. Проект создан с участием канадского инженера, связанного с платформой Rev для BRP. Подвеску доводил гонщик Даниил Власов: она рассчитана на комфорт и прыжки. Грунтозацеп здесь имеет высоту 41 мм, а гусеница длиной 444 мм отличается большой четвертью. Такое сочетание, согласно описанию модели, помогает не зарываться в снег и сохранять экономичность на укатанных участках.
Бак на 39,5 л уходит Patrul на запас топлива, но его достаточно для дневных переходов на 60–100 км. В дальнем выезде пригодится оснащение SM-1000: предпусковой подогреватель DEFA, встроенный в розетку, TFT-дисплей на панели, а также разъемы для подогрева шлемов. Эти удобства практически не заменяют запас хода, но делают более длительную поездку комфортнее.
BRP Ski-Doo Expedition Sport 900 ACE ставит другой приоритет: электронное управление тягой и экономичностью. Для версии Sport указано 95 л.с.; электронный курок газа iTC предлагает режимы Eco, Standard и Sport. В режиме Eco производитель заявлял расход около 10 л/100 км. При баке от 36 до 45 л в зависимости от версии туристическая машина обеспечивает преимущество в запасе хода, хотя фактический расход меняется в зависимости от снега и загрузки. Здесь особенно важен спокойный темп.
Платформа REV Gen4 с централизованной массой, по описанию, управляется проще, чем утилитарные снегоходы. Подвеска SC-5U рассчитана на то, чтобы не проседать под грузом. Поэтому Expedition Sport подойдет тем, кому важен комфорт на больших дистанциях.
Перед поездкой стоит соотнести маршрут и нагрузку с особенностями машины. У Patrul есть запас топлива и возможность буксировки, OSM SM-1000 отличается маневренностью, а BRP рассчитан на тех, кому важен экономичный режим. В комплект подготовки к дальнему выезду входят запасной ремень вариатора и инструмент; также используйте лопату и навигатор с заранее загруженным треком.
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