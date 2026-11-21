21 ноября 2026, 21:20
Сравнение снегоходов: Почему для дальнего маршрута важнее не лошадиные силы, а бак и лопата
Сравнение снегоходов: Почему для дальнего маршрута важнее не лошадиные силы, а бак и лопата
Для поездки вдали от цивилизации важны запас топлива и способность выбраться из глубокого снега. При перевозке груза нужна тяга. Сравниваем три снегохода по дальности хода и проходимости, оцениваем комфорт.
Выбор снегохода для дальнего маршрута — это не просто вопрос мощности или цены. Главный риск кроется в деталях: машина массой до 400 кг, увязнув в лесу без помощников, превращается в серьезную проблему. Поэтому эксперты советуют смотреть не только на двигатель, но и на запас топлива, проходимость в глубоком снегу и возможность эвакуации в одиночку. Мы сравнили три модели, которые по-разному решают эти задачи.
Запас хода и работа с грузом
По сочетанию топливного запаса и тяги выделяется RM Tayga Patrul 800 SWT от «Русской механики». Он оснащен четырехтактным V-образным двигателем объемом 800 см³ мощностью 60 л.с. Rider Skill приводит для модели цену от 985 000 рублей. Бак вмещает 55 л, расчетный запас хода составляет от 250 до 300 км при расходе около 20 л/100 км. Фактический пробег без дозаправки зависит от маршрута и угла снега, на него влияют и нагрузки.
Ширина гусеницы Patrul составляет 600 мм. Большая опорная площадка помогает держаться на рыхлом снегу и сохранять устойчивость на склоне. Штатный фаркоп рассчитан на массу прицепа до 500 кг, поэтому модель подходит для походов со снаряжением и грузом. Но снаряженная масса может дойти до 400 кг: если снегоход застрянет, одному вытащить его будет сложно.
Настоящий компромисс определяет подходящий сценарий для Patrul: спокойный маршрут с грузом и прицепом.
Маневренность и комфорт на маршруте
OSM SM-1000 развивает 85 л.с. Проект создается с участием канадского инженера, знакомого с платформой Rev компании BRP; подвеску доводил гонщик Даниил Власов. Она рассчитана на комфортную поездку и прыжки. Гусеница наклона 444 мм сочетается с грунтозацепом высотой 41 мм. Данная конфигурация связана с устойчивостью к снегу и сопротивлением на укатанных участках.
Бак на 39,5 л уступает Патрулю по вместимости; модель рассчитана прежде всего на ежедневные маршруты. На более длительном маршруте пригодятся оснащение: предпусковой подогреватель DEFA и TFT-дисплей. Также предусмотрены разъемы для подогрева шлемов. Эти элементы повышают эффективность поездок, но не заменяют запасы топлива.
У BRP Ski-Doo Expedition Sport 900 ACE другой акцент: электронное управление тягой и экономичностью. Для версии Sport указана мощность 95 л.с.; электронный курок газа iTC предлагает режимы Eco и Standard, а также Sport. В Eco производитель заявлял расход около 10 л/100 км. В зависимости от версии бак вмещает от 36 до 45 л.
Платформа REV Gen4 с централизованной массой, согласно описанию, управлением по сравнению с утилитарными снегоходами. Подвеска SC-5U рассчитана на то, чтобы не проседать под грузом. Подобный набор ориентирован на комфорт в длительной поездке.
Перед выездом стоит соотнести маршрут и нагрузку с удобствами машины. Для дальнего пути в комплект входят запасной ремень вариатора и инструменты. Также нужны лопата и навигатор с заранее загруженным треком.
Похожие материалы
-
22.11.2026, 16:25
Семь наград и путевка в Японию: как вьетнамские техники покорили Джакарту
В Джакарте команда Honda Vietnam взяла семь наград на чемпионате технических специалистов Азии и Океании. Ле Тхань Туан выиграл личный зачет в классе мотоциклов с большим двигателем и получил право выступить в Японии в 2027 году.Читать далее
-
22.11.2026, 15:51
Какие версии исчезновения семьи Усольцевых в Кутурчине обсуждают после завершения поисков
Читатели «Газеты.СПб» спорят о показаниях свидетелей. Одни сомневаются в версии гибели от диких зверей. Также обсуждают возможную подмену в Кутурчине. Ольга Ольгина связывает ее с деталями поездки.Читать далее
-
22.11.2026, 15:45
Электромотоцикл за 60 тысяч рублей: почему Linka CE6 удивила ценой
Совместное предприятие Sundiro Honda оценило Linka CE6 минимум в 4 999 юаней - около 62 000 рублей. ABS есть у MAX и MAX+ Special Edition, а все исполнения используют свинцово-кислотные батареи. Читать далее
-
22.11.2026, 12:22
Холодная коробка: что категорически нельзя делать с автоматом, пока он не прогрелся
Зимой АКПП ведет себя иначе: задержки, толчки, вялый отклик на газ — это не повод для паники, но и не то, что стоит игнорировать. Разбираем, почему холод меняет работу автомата, какие «прогревочные» манипуляции с селектором бесполезны и сколько на самом деле нужно ждать перед началом движения.Читать далее
-
22.11.2026, 11:49
CFMOTO 450CL-C: круизер для города, который не боится грунтовок
Компания CFMOTO представила 450CL-C — круизер, позиционируемый как доступный вход в класс. Низкое седло высотой 690 мм, масса 166 кг и ременный привод вместо цепи делают модель ориентированной на плотный городской поток и спокойные загородные поездки.Читать далее
-
22.11.2026, 10:01
Почему Китай захватил 98,8% рынка мототехники в Казахстане
С января по август в Казахстан ввезли 508,7 тысячи единиц мототехники, причем 405,7 тысячи пришлись на электропривод. После приравнивания моторизованных велосипедов к мопедам владельцам понадобятся водительские права; технику также придется регистрировать и проходить техосмотр.Читать далее
-
22.11.2026, 07:07
Автодом на базе УАЗ с отечественными технологиями — комфорт для четверых даже зимой
На шасси УАЗ Патриот построили полноприводный автодом для четырех человек длиной 5400 мм. Внутри есть отдельный санузел, а на крыше установлены солнечные панели. Холодильник рассчитан на 95 литров.Читать далее
-
22.11.2026, 06:28
Купе только для вас: в ночном поезде Москва — Петербург появились места, где соседей не будет
В вагоне №3 ночного поезда Москва - Санкт-Петербург всего девять отдельных купе. Билет стоит 5000-6000 рублей; в цену входят завтрак и дополнительные услуги, в том числе доступ в бизнес-зал на вокзале отправления. Формат занимает промежуточное место между обычным купе и СВ.Читать далее
-
21.11.2026, 20:45
Японцы против всех: как Honda, Suzuki и Yamaha делили рынок 1980-х
В 1980-е мотоциклы преодолевали рубеж в 240 км/ч и меняли привычные представления о спортивной технике и туристических эндуро. Вспоминаем десять моделей, чьи технические решения и дизайн стали частью истории отрасли.Читать далее
-
21.11.2026, 19:23
Кемпер за 1 000 000 рублей: роскошь или необходимость? Разбираем начинку WEINSBERG Karawon 400
WEINSBERG KARAWON 400 предлагают под заказ от 1 000 000 ₽. Это автодом 2022 года, для управления которым достаточно категории B. В оснащении заявлены дизельное отопление и кассетный туалет; батареи на 200 А·ч и солнечные панели на 400 Вт входят в энергосистему.Читать далее
Похожие материалы
-
22.11.2026, 16:25
Семь наград и путевка в Японию: как вьетнамские техники покорили Джакарту
В Джакарте команда Honda Vietnam взяла семь наград на чемпионате технических специалистов Азии и Океании. Ле Тхань Туан выиграл личный зачет в классе мотоциклов с большим двигателем и получил право выступить в Японии в 2027 году.Читать далее
-
22.11.2026, 15:51
Какие версии исчезновения семьи Усольцевых в Кутурчине обсуждают после завершения поисков
Читатели «Газеты.СПб» спорят о показаниях свидетелей. Одни сомневаются в версии гибели от диких зверей. Также обсуждают возможную подмену в Кутурчине. Ольга Ольгина связывает ее с деталями поездки.Читать далее
-
22.11.2026, 15:45
Электромотоцикл за 60 тысяч рублей: почему Linka CE6 удивила ценой
Совместное предприятие Sundiro Honda оценило Linka CE6 минимум в 4 999 юаней - около 62 000 рублей. ABS есть у MAX и MAX+ Special Edition, а все исполнения используют свинцово-кислотные батареи. Читать далее
-
22.11.2026, 12:22
Холодная коробка: что категорически нельзя делать с автоматом, пока он не прогрелся
Зимой АКПП ведет себя иначе: задержки, толчки, вялый отклик на газ — это не повод для паники, но и не то, что стоит игнорировать. Разбираем, почему холод меняет работу автомата, какие «прогревочные» манипуляции с селектором бесполезны и сколько на самом деле нужно ждать перед началом движения.Читать далее
-
22.11.2026, 11:49
CFMOTO 450CL-C: круизер для города, который не боится грунтовок
Компания CFMOTO представила 450CL-C — круизер, позиционируемый как доступный вход в класс. Низкое седло высотой 690 мм, масса 166 кг и ременный привод вместо цепи делают модель ориентированной на плотный городской поток и спокойные загородные поездки.Читать далее
-
22.11.2026, 10:01
Почему Китай захватил 98,8% рынка мототехники в Казахстане
С января по август в Казахстан ввезли 508,7 тысячи единиц мототехники, причем 405,7 тысячи пришлись на электропривод. После приравнивания моторизованных велосипедов к мопедам владельцам понадобятся водительские права; технику также придется регистрировать и проходить техосмотр.Читать далее
-
22.11.2026, 07:07
Автодом на базе УАЗ с отечественными технологиями — комфорт для четверых даже зимой
На шасси УАЗ Патриот построили полноприводный автодом для четырех человек длиной 5400 мм. Внутри есть отдельный санузел, а на крыше установлены солнечные панели. Холодильник рассчитан на 95 литров.Читать далее
-
22.11.2026, 06:28
Купе только для вас: в ночном поезде Москва — Петербург появились места, где соседей не будет
В вагоне №3 ночного поезда Москва - Санкт-Петербург всего девять отдельных купе. Билет стоит 5000-6000 рублей; в цену входят завтрак и дополнительные услуги, в том числе доступ в бизнес-зал на вокзале отправления. Формат занимает промежуточное место между обычным купе и СВ.Читать далее
-
21.11.2026, 20:45
Японцы против всех: как Honda, Suzuki и Yamaha делили рынок 1980-х
В 1980-е мотоциклы преодолевали рубеж в 240 км/ч и меняли привычные представления о спортивной технике и туристических эндуро. Вспоминаем десять моделей, чьи технические решения и дизайн стали частью истории отрасли.Читать далее
-
21.11.2026, 19:23
Кемпер за 1 000 000 рублей: роскошь или необходимость? Разбираем начинку WEINSBERG Karawon 400
WEINSBERG KARAWON 400 предлагают под заказ от 1 000 000 ₽. Это автодом 2022 года, для управления которым достаточно категории B. В оснащении заявлены дизельное отопление и кассетный туалет; батареи на 200 А·ч и солнечные панели на 400 Вт входят в энергосистему.Читать далее