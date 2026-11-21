Сравнение снегоходов: Почему для дальнего маршрута важнее не лошадиные силы, а бак и лопата

Для поездки вдали от цивилизации важны запас топлива и способность выбраться из глубокого снега. При перевозке груза нужна тяга. Сравниваем три снегохода по дальности хода и проходимости, оцениваем комфорт.

Для поездки вдали от цивилизации важны запас топлива и способность выбраться из глубокого снега. При перевозке груза нужна тяга. Сравниваем три снегохода по дальности хода и проходимости, оцениваем комфорт.

Выбор снегохода для дальнего маршрута — это не просто вопрос мощности или цены. Главный риск кроется в деталях: машина массой до 400 кг, увязнув в лесу без помощников, превращается в серьезную проблему. Поэтому эксперты советуют смотреть не только на двигатель, но и на запас топлива, проходимость в глубоком снегу и возможность эвакуации в одиночку. Мы сравнили три модели, которые по-разному решают эти задачи.

Запас хода и работа с грузом

По сочетанию топливного запаса и тяги выделяется RM Tayga Patrul 800 SWT от «Русской механики». Он оснащен четырехтактным V-образным двигателем объемом 800 см³ мощностью 60 л.с. Rider Skill приводит для модели цену от 985 000 рублей. Бак вмещает 55 л, расчетный запас хода составляет от 250 до 300 км при расходе около 20 л/100 км. Фактический пробег без дозаправки зависит от маршрута и угла снега, на него влияют и нагрузки.

Ширина гусеницы Patrul составляет 600 мм. Большая опорная площадка помогает держаться на рыхлом снегу и сохранять устойчивость на склоне. Штатный фаркоп рассчитан на массу прицепа до 500 кг, поэтому модель подходит для походов со снаряжением и грузом. Но снаряженная масса может дойти до 400 кг: если снегоход застрянет, одному вытащить его будет сложно.

Настоящий компромисс определяет подходящий сценарий для Patrul: спокойный маршрут с грузом и прицепом.

Маневренность и комфорт на маршруте

OSM SM-1000 развивает 85 л.с. Проект создается с участием канадского инженера, знакомого с платформой Rev компании BRP; подвеску доводил гонщик Даниил Власов. Она рассчитана на комфортную поездку и прыжки. Гусеница наклона 444 мм сочетается с грунтозацепом высотой 41 мм. Данная конфигурация связана с устойчивостью к снегу и сопротивлением на укатанных участках.

Бак на 39,5 л уступает Патрулю по вместимости; модель рассчитана прежде всего на ежедневные маршруты. На более длительном маршруте пригодятся оснащение: предпусковой подогреватель DEFA и TFT-дисплей. Также предусмотрены разъемы для подогрева шлемов. Эти элементы повышают эффективность поездок, но не заменяют запасы топлива.

У BRP Ski-Doo Expedition Sport 900 ACE другой акцент: электронное управление тягой и экономичностью. Для версии Sport указана мощность 95 л.с.; электронный курок газа iTC предлагает режимы Eco и Standard, а также Sport. В Eco производитель заявлял расход около 10 л/100 км. В зависимости от версии бак вмещает от 36 до 45 л.

Платформа REV Gen4 с централизованной массой, согласно описанию, управлением по сравнению с утилитарными снегоходами. Подвеска SC-5U рассчитана на то, чтобы не проседать под грузом. Подобный набор ориентирован на комфорт в длительной поездке.

Перед выездом стоит соотнести маршрут и нагрузку с удобствами машины. Для дальнего пути в комплект входят запасной ремень вариатора и инструменты. Также нужны лопата и навигатор с заранее загруженным треком.