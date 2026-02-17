Почему столичные поездки на такси внезапно стали дороже и как избежать лишних расходов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

17 февраля 2026, 09:06

Вышло исследование: из-за сильных снегопадов в Москве такси не только подорожает, но и поездки станут заметно дольше. Разбираемся, какие районы затронет больше всего, что советуют эксперты и как можно сэкономить.

Вышло исследование: из-за сильных снегопадов в Москве такси не только подорожает, но и поездки станут заметно дольше. Разбираемся, какие районы затронет больше всего, что советуют эксперты и как можно сэкономить.

Сильные снегопады в Москве в середине февраля стали настоящим испытанием для автомобилистов и пассажиров такси. Поездки по городу резко подорожали, а время в пути увеличилось почти на треть. Для многих жителей столицы это не просто неудобство, а реальная угроза семейному бюджету и планам на день. В условиях, когда город буквально засыпает снегом, привычные маршруты перестают работать, а стоимость поездки может неприятно удивить даже опытных пользователей такси.

Как сообщает Autonews, представители «Яндекс Такси» отмечают: в течение дня 16 февраля средняя продолжительность поездки выросла на 25–30% по сравнению с обычными днями. Причина - не только снег, но и ухудшение видимости, особенно в вечерние часы. После 17:00 ситуация на дорогах стала еще сложнее: пробки усилились, а время ожидания машины увеличилось. По предварительным оценкам, такая динамика сохранится до позднего вечера, примерно до 21:00.

В некоторых районах Москвы уже начали действовать повышающие коэффициенты, что напрямую влияет на стоимость поездок. Это значит, что привычная цена может вырасти на 20% и более, особенно в часы пик и в районах с самыми сложными дорожными условиями. Для тех, кто привык планировать бюджет заранее, такие изменения становятся неприятным сюрпризом.

Чтобы минимизировать расходы и не тратить лишние часы в пробках, в «Яндекс Такси» советуют комбинировать маршруты. Например, часть пути можно проехать на метро или другом общественном транспорте, а такси использовать только для последнего участка - от станции до дома. Такой подход позволяет не только сэкономить деньги, но и избежать самых загруженных участков дорог.

Кроме того, эксперты рекомендуют выезжать утром до начала часа пик или после 9:30, а вечером - либо до 18:00, либо уже после 20:00, когда основной поток пассажиров спадает. Это простое правило помогает не только сэкономить, но и сохранить нервы в условиях непредсказуемой московской погоды.

По данным «Яндекс Карт», вечером 16 февраля уровень пробок в столице достиг 10 баллов - это максимальный показатель, когда движение практически парализовано. Водители отмечают, что подготовка автомобиля к поездке в таких условиях превращается в настоящий квест: расчистить машину от снега, прогреть двигатель, проверить работу стеклоочистителей и фар. Любая мелочь может сыграть решающую роль, особенно если предстоит долгая дорога по заснеженным улицам.

В одном из жилых комплексов Московской области водитель такси наглядно продемонстрировал, как экстремальные погодные условия способны кардинально изменить доходы перевозчиков. Сильный снегопад и заторы на дорогах стали причиной того, что даже минимальное расстояние приносит ощутимую прибыль.

В целом, ситуация с такси в Москве наглядно показывает, как погодные условия могут повлиять на повседневную жизнь горожан. Важно не только следить за прогнозом, но и быть готовым к неожиданным тратам и изменениям привычных маршрутов. В ближайшие дни москвичам стоит особенно внимательно относиться к планированию поездок и выбирать наиболее рациональные способы передвижения по городу.

