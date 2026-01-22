Кто вырвется вперед в зимней гонке — неожиданный результат

22 января 2026, 18:18
Снежная битва кроссоверов: Subaru Crosstrek, Honda HR-V и Hyundai Kona на льду
Три новых кроссовера с полным приводом встретились на заснеженной трассе. Испытания прошли в суровых условиях канадской зимы. Неожиданные повороты и борьба за лидерство. Кто оказался быстрее и безопаснее на снегу?
Зима не спешит сдавать позиции, а в северных регионах дороги по-прежнему покрыты снегом. В таких условиях даже опытные водители меняют привычки, а автолюбители - задумываются о возможности своих машин. Именно в таких условиях проходит необычное испытание: три новых кроссовера с полным приводом и зимней резиной проходят по снежной трассе, чтобы выяснить, кто из них лучше справится с капризами природы.
В этот раз на старт вышли Subaru Crosstrek E-Boxer 2026 года, Honda HR-V 2026 года и Hyundai Kona N-Line 2026 года. Все они - представители семейства кроссоверов, но каждый со своим характером и техническими особенностями. Subaru Crosstrek E-Boxer — гибрид с 2,5-литровым мотором и электродвигателем, в совокупности выдающими 194 лошадиные силы. Honda HR-V - самый скромный по мощности участник, его 2-литровый бензиновый двигатель и опциональный полный привод обеспечивают 158 лошадиных сил. Hyundai Kona N-Line — самый выдающийся и знаменитый, с 1,6-литровым турбомотором на 190 л.с.
Соревнование начинается с классического драг-рейса, но не на сухом асфальте, а на заснеженной и скользкой поверхности. Здесь важна не только мощность, но и то, как работает полный привод в паре с зимней резиной. Уже на старте становится ясно: Subaru Crosstrek уходит вперед, используя преимущества гибридной тяги и грамотной работы системы полного привода. Honda HR-V, несмотря на меньшую мощность, неожиданно опережает Hyundai Kona и финиширует вторым, буквально в полкорпуса от лидера. Kona, несмотря на турбомотор, не смогла реализовать свой потенциал на скользкой трассе.
Но на этом испытания не заканчиваются. Следующий этап - резкий маневр на скорости 60 км/ч, имитирующий экстренный объезд препятствий. Здесь реализуются не только возможности корпуса, но и настройка системных ресурсов. Subaru Crosstrek уверенно проходит маневр, а Honda HR-V оказывается самой доступной и легкой в управлении. Hyundai Kona, напротив, вызывает нервозность и склонность к сносу, что может стать неприятным сюрпризом для водителя в обычных условиях.
Финальный аккорд - слалом между конусами. Здесь снова проявляются тонкости управляемости и баланса между мощностью и сцеплением. Каждый из участников демонстрирует свои сильные и слабые стороны, но общий вывод напрашивается сам собой: в условиях нынешней зимы не всегда побеждает тот, у кого больше лошадиных сил. Иногда решающую роль играют настройки полного привода, работы электроники и даже характера автомобиля.
Такое наглядное сравнение показывает, что выбор семейного кроссовера для зимы — это не только вопрос дизайна или производительности. Важно, как машина ведет себя на зимней дороге, она не прощает ошибки. И, как ни странно, иногда аутсайдер по характеристикам может удивить в некоторых испытаниях.
