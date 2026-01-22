Кто вырвется вперед в зимней гонке — неожиданный результат

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

22 января 2026, 18:18

Снежная битва кроссоверов: Subaru Crosstrek, Honda HR-V и Hyundai Kona на льду

Снежная битва кроссоверов: Subaru Crosstrek, Honda HR-V и Hyundai Kona на льду

Кто вырвется вперед в зимней гонке — неожиданный результат

Снежная битва кроссоверов: Subaru Crosstrek, Honda HR-V и Hyundai Kona на льду

Три новых кроссовера с полным приводом встретились на заснеженной трассе. Испытания прошли в суровых условиях канадской зимы. Неожиданные повороты и борьба за лидерство. Кто оказался быстрее и безопаснее на снегу?

Три новых кроссовера с полным приводом встретились на заснеженной трассе. Испытания прошли в суровых условиях канадской зимы. Неожиданные повороты и борьба за лидерство. Кто оказался быстрее и безопаснее на снегу?

Зима не спешит сдавать позиции, а в северных регионах дороги по-прежнему покрыты снегом. В таких условиях даже опытные водители меняют привычки, а автолюбители - задумываются о возможности своих машин. Именно в таких условиях проходит необычное испытание: три новых кроссовера с полным приводом и зимней резиной проходят по снежной трассе, чтобы выяснить, кто из них лучше справится с капризами природы.

В этот раз на старт вышли Subaru Crosstrek E-Boxer 2026 года, Honda HR-V 2026 года и Hyundai Kona N-Line 2026 года. Все они - представители семейства кроссоверов, но каждый со своим характером и техническими особенностями. Subaru Crosstrek E-Boxer — гибрид с 2,5-литровым мотором и электродвигателем, в совокупности выдающими 194 лошадиные силы. Honda HR-V - самый скромный по мощности участник, его 2-литровый бензиновый двигатель и опциональный полный привод обеспечивают 158 лошадиных сил. Hyundai Kona N-Line — самый выдающийся и знаменитый, с 1,6-литровым турбомотором на 190 л.с.

Соревнование начинается с классического драг-рейса, но не на сухом асфальте, а на заснеженной и скользкой поверхности. Здесь важна не только мощность, но и то, как работает полный привод в паре с зимней резиной. Уже на старте становится ясно: Subaru Crosstrek уходит вперед, используя преимущества гибридной тяги и грамотной работы системы полного привода. Honda HR-V, несмотря на меньшую мощность, неожиданно опережает Hyundai Kona и финиширует вторым, буквально в полкорпуса от лидера. Kona, несмотря на турбомотор, не смогла реализовать свой потенциал на скользкой трассе.

Но на этом испытания не заканчиваются. Следующий этап - резкий маневр на скорости 60 км/ч, имитирующий экстренный объезд препятствий. Здесь реализуются не только возможности корпуса, но и настройка системных ресурсов. Subaru Crosstrek уверенно проходит маневр, а Honda HR-V оказывается самой доступной и легкой в ​​управлении. Hyundai Kona, напротив, вызывает нервозность и склонность к сносу, что может стать неприятным сюрпризом для водителя в обычных условиях.

Финальный аккорд - слалом между конусами. Здесь снова проявляются тонкости управляемости и баланса между мощностью и сцеплением. Каждый из участников демонстрирует свои сильные и слабые стороны, но общий вывод напрашивается сам собой: в условиях нынешней зимы не всегда побеждает тот, у кого больше лошадиных сил. Иногда решающую роль играют настройки полного привода, работы электроники и даже характера автомобиля.

Такое наглядное сравнение показывает, что выбор семейного кроссовера для зимы — это не только вопрос дизайна или производительности. Важно, как машина ведет себя на зимней дороге, она не прощает ошибки. И, как ни странно, иногда аутсайдер по характеристикам может удивить в некоторых испытаниях.

Упомянутые модели: Subaru Crosstrek, Honda HR-V, Hyundai Kona
Упомянутые марки: Subaru, Honda, Hyundai
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Субару, Хонда, Хендай

Похожие материалы Субару, Хонда, Хендай

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Ярославль Калужская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться