Хитрость, которая больше не работает: почему маскировка номера снегом ведет к потере прав

26 февраля 2026, 11:21
Лишение прав за снег: ГИБДД ужесточает контроль за чистотой номеров
Вышло разъяснение: даже небольшой ком снега на госномере может обернуться серьезными проблемами для водителя. Почему инспекторы стали чаще обращать внимание на такие детали и как избежать лишения прав - объяснил эксперт.
В России все чаще фиксируют случаи, когда автомобилисты сталкиваются с серьезными последствиями из-за, казалось бы, безобидного снежка или грязи на регистрационном знаке. Эта тема вновь стала актуальной после воспоминаний адвоката Сергея Радько о том, что даже случайный налет снега на номер может привести к лишению водительских прав. Причина - ужесточение контроля за чистотой номеров и борьба с попытками закрыть их от камеры.
По информации «Российской газеты», если инспектор докажет, что водитель намеренно закрыл номер - например, специально налепил снег или грязь, чтобы избежать штрафа, - наказание будет максимально строгим. В таком случае грозит не только штраф в 5 тысяч рублей, но и лишение прав на срок до трех месяцев. Закон трактует любые материалы, которые препятствуют идентификации номеров, как нарушение: это может быть не только изолента, но и листья, грязь или даже снежный ком.
Водители также применяют хитрости, чтобы камеры не фиксировали превышение скорости или проезд по платным дорогам. Некоторые даже покупают специальные баллончики с искусственной грязью или снегом, чтобы замаскировать номер. Однако инспекторы ГИБДД и операторы трассы стали уделять этому особое внимание, регулярно проводят рейды и выявляют такие случаи. В результате, даже если машина выглядит идеально чистой, но номер скрыт под слоем грязи или снега, это может стать поводом для серьезных санкций.
Важно помнить: согласно правилам дорожного движения водитель обязан перед выездом убедиться, что все элементы автомобиля находятся в исправном состоянии и хорошо зафиксированы. Если инспектор увидит умысел в сокрытии номера, подтвердить обратное практически невозможно. Но если водитель сможет убедительно объяснить, что снег или грязь попали на номер случайно - например, после движения по заснеженной дороге или въезда в сугроб, - штраф снизится до 500 рублей или даже ограничится устным предупреждением с требованием устранения проблемы на месте.
Эксперты отмечают, что в последние годы ужесточение контроля связано с ростом числа нарушителей, которые пытаются уйти от ответственности с помощью подобных уловок. Особенно часто такие случаи встречаются на платных дорогах, где водители пытаются избежать оплаты проезда. Сейчас подобные методы уже не проходят: инспекторы используют современные средства фиксации и быстро выявляют любую попытку закрыть номер.
Таким образом, даже случайный снежок в номере может обернуться неприятными для водителя деталями. Чтобы не попасть под жесткие проверки, достаточно перед каждой поездкой проверить чистоту регистрационного знака и не надеяться на случайность.
