Снижать нештрафуемый порог скорости до 10 км/ч не стоит: общественники Крыма против идеи Ликсутова
«При установке разного радиуса и профиля резины не всегда спидометр показывает фактическую скорость автомобиля, в этом случае есть определенный зазор, - заявил г-н Мишин. - Я согласен, что подобные вещи, как нештрафуемые 20 км/ч — нормальная практика во многих странах, а ограничивать скорость на аварийно-опасных участках можно дорожными знаками».
По его словам, скоростной режим также можно ограничивать установкой соответствующих дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей. «Если, правда, есть такая необходимость», - добавил общественный деятель.
Напомним, идею снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч время от времени продвигает заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. Однако руководители ГИБДД и представители партии большинства в Госдуме говорят, что ничего полезного от инициативы не будет, а напряженность в обществе вырастет.
«Все это уже обсуждалось до пандемии, - заметил секретарь генсовета правящей партии Андрей Турчак. – Все сошлись во мнении, что данная мера избыточная и ничего общего с дорожной безопасностью не имеет. Скорее всего, речь идет о том, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в который был недавно отменен».
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