Банк России вновь снизил ставку: что будет с ценами на автомобили и условиями по автокредитам

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

13 февраля 2026, 15:14

Снижение ключевой ставки до 15,5%: что изменится для автокредитов и покупателей

Снижение ключевой ставки до 15,5%: что изменится для автокредитов и покупателей

Банк России вновь снизил ставку: что будет с ценами на автомобили и условиями по автокредитам

Снижение ключевой ставки до 15,5%: что изменится для автокредитов и покупателей

Снижение ключевой ставки до 15,5% может изменить правила игры на авторынке. Какие автомобили станут доступнее, что ждет автокредиты и почему перемены не будут мгновенными - объясняют эксперты.

Снижение ключевой ставки до 15,5% может изменить правила игры на авторынке. Какие автомобили станут доступнее, что ждет автокредиты и почему перемены не будут мгновенными - объясняют эксперты.

Решение Банка России снизить ключевую ставку до 15,5% стало одним из самых обсуждаемых событий для всех, кто планирует покупку автомобиля или работает в автосфере. Для россиян это не просто цифра - от нее напрямую зависит, насколько доступными окажутся автокредиты, а значит, и новые машины. В условиях, когда каждый процент по кредиту может существенно повлиять на итоговую стоимость автомобиля, любые изменения в политике регулятора вызывают живой интерес.

Как сообщает Autonews, это уже шестое подряд снижение ставки за последние месяцы. Предыдущее решение было принято в декабре 2025 года, когда ставка опустилась с 16,5% до 16%. Сейчас же регулятор сделал еще один шаг навстречу рынку, хотя ожидания экспертов были даже более оптимистичными - многие надеялись на снижение сразу на 1%. Однако даже нынешний уровень все еще считается высоким для большинства компаний и покупателей, что сдерживает активность на рынке.

Эксперты подчеркивают: ключевая ставка - это не просто ориентир для банков, но и реальный инструмент, влияющий на стоимость кредитов и лизинга. Чем выше ставка, тем дороже обходятся заемные средства, а значит, меньше желающих брать автокредиты. Снижение ставки, напротив, способно простимулировать спрос, особенно в сегменте новых автомобилей, где доля кредитных сделок традиционно высока.

Почему эффект будет не сразу

Несмотря на позитивные ожидания, специалисты предупреждают: быстрых изменений ждать не стоит. Автомобильный рынок отличается высокой инерционностью, а январь традиционно считается слабым месяцем для продаж. По мнению аналитиков, заметное оживление возможно не раньше марта-апреля 2026 года, когда банки начнут постепенно пересматривать условия по автокредитам и лизингу.

В то же время, ужесточение требований к заемщикам и осторожная политика банков по удержанию ликвидности могут замедлить снижение ставок для конечных потребителей. Генеральный директор Объединенного кредитного бюро Михаил Алексин отмечает, что банки будут снижать ставки по автокредитам с задержкой, чтобы минимизировать риски и сохранить финансовую устойчивость.

В сегменте автомобилей с пробегом ситуация еще сложнее: средняя ставка по кредитам здесь держится на уровне 22,59%, а одобрение заявок составляет лишь 62%. Для новых автомобилей условия заметно лучше - средняя ставка уже снизилась до 10,9%, а процент одобрения заявок остается на уровне 70%. Средняя сумма автокредита также выросла и сейчас составляет 1,82 млн рублей.

Какая ставка нужна для реального роста

По оценкам ведущих экспертов, для того чтобы рынок действительно начал расти, ключевая ставка должна опуститься до 12,5–13,5%. В этом случае автокредиты подешевеют до 13–15%, а лизинг - до 7–9%. Именно такие условия способны заметно увеличить спрос как на новые, так и на подержанные автомобили. Руководители крупных дилерских центров и финансовых компаний сходятся во мнении: целевая ставка для активации массового спроса - около 10% годовых.

Однако пока до этих значений еще далеко. Текущий уровень ставки по-прежнему ограничивает возможности для большинства покупателей, особенно в условиях роста цен на автомобили и увеличения средней суммы кредита. Тем не менее, постепенное снижение ставок уже сейчас делает автокредиты чуть более доступными, а значит, весной можно ожидать оживления на рынке.

Что изменится для покупателей и дилеров

Для автодилеров и производителей снижение ставки - это шанс поддержать продажи и расширить клиентскую базу. Более доступные кредиты могут привлечь новых покупателей, особенно в сегменте массовых моделей. Однако эксперты предупреждают: банки будут внимательно оценивать платежеспособность клиентов, а требования к заемщикам могут стать еще строже.

В то же время, по информации Autonews, с начала декабря 2025 года средняя стоимость подержанного автомобиля, купленного в кредит, выросла до 1,8 млн рублей. Это говорит о том, что даже при высоких ставках спрос на автомобили сохраняется, а снижение ключевой ставки способно лишь усилить этот тренд.

Следующее заседание Банка России по ключевой ставке назначено на 20 марта 2026 года. До этого времени участники рынка будут внимательно следить за динамикой ставок и условиями кредитования, чтобы вовремя воспользоваться новыми возможностями.

Изменения в программах льготного автокредитования

Еще одна важная новость для покупателей - корректировка списка моделей, доступных по льготным программам. Недавно Минпромторг исключил из перечня «Москвич 3» и Tenet T4, поскольку эти автомобили не соответствуют новым требованиям по локализации производства. Это решение может повлиять на выбор покупателей, ориентирующихся на государственную поддержку при покупке машины.

В целом, снижение ключевой ставки - это сигнал для рынка о возможных переменах. Но чтобы они стали ощутимыми для большинства россиян, потребуется время и дальнейшее смягчение кредитной политики. Пока же автолюбителям стоит внимательно следить за новостями и оценивать свои возможности, ведь весна может принести новые шансы для выгодной покупки.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Ярославль Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться