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3 сентября 2019, 00:34

Снижение продаж люксовых автомобилей назвали «статистической погрешностью»

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По итогам первых семи месяцев 2019 года в России было реализовано 774 новых автомобиля класса «Люкс». В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи снизились на 5%. Эксперт назвал это статистической погрешностью.
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По данным аналитического агентства «Автостат», с января по июль продажи новых люксовых автомобилей сократились в России на 5%. В минусе оказался такой популярный в нашей стране бренд, как Mercedes-Benz Maybach (-34%). Не лучшим образом обстоят дела у Aston Martin (-27%) и Maserati (-44%). С другой стороны, продажи Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley и Ferrari выросли. И если Ferrari прибавила лишь 5%, то Lamborghini – сразу 283%.

Проценты роста впечатляют. Но в абсолютном количестве проданных машин цифры не столь внушительные. Как пояснил редакции издания Nation News автоэксперт Вячеслав Субботин, 5% для люксовых автомобилей - это статистическая погрешность. Буквально: не продали два дорогих автомобиля, вот тебе и 5%, продали на три автомобиля больше - стало на 5% больше. 

По словам эксперта, эта цифра абсолютно ничего не говорит о состоянии рынка. В России как покупали дорогие автомобили, так и будут покупать. Богатые люди были и в Советском союзе, и уж тем более сейчас - при капитализме. У нас любят дорогие машины, как в Арабских Эмиратах. Мы в этом плане «азиаты». Дорогие машины покупают и будут покупать, а на массовом рынке продажи невелики.


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Снижение продаж люксовых автомобилей назвали «статистической погрешностью»
{{material_127345}}По данным аналитического агентства «Автостат», с января по июль продажи новых люксовых автомобилей сократились в России на 5%. В минусе оказался такой популярный в нашей стране бренд, как Mercedes-Benz Maybach (-34%). Не лучшим образом обстоят дела у Aston Martin (-27%) и Maserati (-44%). С другой стороны, продажи Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley и Ferrari выросли. И если Ferrari прибавила лишь 5%, то Lamborghini – сразу 283%.Проценты роста впечатляют. Но в абсолютном количестве проданных машин цифры не столь внушительные. Как пояснил редакции издания Nation News автоэксперт Вячеслав Субботин, 5% для люксовых автомобилей - это статистическая погрешность. Буквально: не продали два дорогих автомобиля, вот тебе и 5%, продали на три автомобиля больше - стало на 5% больше. По словам эксперта, эта цифра абсолютно ничего не говорит о состоянии рынка. В России как покупали дорогие автомобили, так и будут покупать. Богатые люди были и в Советском союзе, и уж тем более сейчас - при капитализме. У нас любят дорогие машины, как в Арабских Эмиратах. Мы в этом плане «азиаты». Дорогие машины покупают и будут покупать, а на массовом рынке продажи невелики.
2019-09-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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