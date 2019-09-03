3 сентября 2019, 00:34
Снижение продаж люксовых автомобилей назвали «статистической погрешностью»
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По итогам первых семи месяцев 2019 года в России было реализовано 774 новых автомобиля класса «Люкс». В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи снизились на 5%. Эксперт назвал это статистической погрешностью.
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Проценты роста впечатляют. Но в абсолютном количестве проданных машин цифры не столь внушительные. Как пояснил редакции издания Nation News автоэксперт Вячеслав Субботин, 5% для люксовых автомобилей - это статистическая погрешность. Буквально: не продали два дорогих автомобиля, вот тебе и 5%, продали на три автомобиля больше - стало на 5% больше.
По словам эксперта, эта цифра абсолютно ничего не говорит о состоянии рынка. В России как покупали дорогие автомобили, так и будут покупать. Богатые люди были и в Советском союзе, и уж тем более сейчас - при капитализме. У нас любят дорогие машины, как в Арабских Эмиратах. Мы в этом плане «азиаты». Дорогие машины покупают и будут покупать, а на массовом рынке продажи невелики.
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