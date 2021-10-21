Snow Cruiser: он должен был покорить Антарктиду. Но почему не смог?
Фото: Pinterest.com
История захвата самой загадочной части мира - Антарктики полна трагических неудач. Американцы к этому списку прибавили свои. К 1939 году только двум экспедициям в мире удалось достичь Южного полюса Земли, а одной, норвежской, под руководством Роальда Амундсена — счастливо вернуться домой.
Скандинавский путешественник прибыл в район полюса 14 декабря 1911 года. Пять членов Британской антарктической экспедиции Роберта Скотта появились там через месяц. Только чтобы убедиться, что конкуренты их опередили. Все пятеро со Скоттом погибли на обратном пути.
Англичане использовали для перевозки своего скарба исландских пони, и это, как потом оказалось, вбило гвоздь в их гроб. Норвежцы были мудрее – применили собачьи упряжки. У американцев был другой план: помимо собак, они решили запрячь в работу современную технику. Именно для этих целей был создан Snow Cruiser.
В стиле Жюля Верна
В 1939 году президент США Теодор Рузвельт назначил правительственную экспедицию американской антарктической службы. К берегам морозного «юга» было отправлено 2 корабля, 84 собаки и 125 человек. Вместе с ними туда прибыл построенный незадолго до этого гигантский автомобиль, с помощью которого исследователи должны были вести углубленное изучение таинственного континента. «Снежный крейсер» весил 37 тонн и имел размеры небольшого здания: 16 метров в длину и 4,5 метра в ширину. На крыше, как говорят, можно планировалось перевозить легкий самолет-разведчик.
Облик Snow Cruiser адресует, скорее, к научно-фантастическим историям Жюля Верна XIX века, нежели к реальности своей эпохи. И, как вскоре выяснилось, не зря: все в нем работало не так хорошо, как того хотелось бы. У транспортного средства было много недостатков, которые частично объяснялись спешным конструированием и строительством автомобиля. Действительно, Snow Cruiser был разработан военными инженерами из Чикаго и поставлен на колеса всего за 11 недель.
Гибрид, однако…
У покорителя Антарктиды было 4 гигантских воздушных колеса Goodyear, но при этом очень длинные свесы кузова. Внутри скрывалась настоящая квартира и лаборатория на 5 участников экспедиции. По задумкам, люди должны были там продержаться сроком до 1 года. Необычный кузов вместе с гидравлической подвеской и торсионами должен был помочь преодолевать ледяные трещины шириной до 4,5 метра.
Идея, впрочем, была инновационной. Одна из осей уменьшала клиренс настолько, что кузов, в прямом смысле слова, упирался в лед, другая же ось должна была проталкивать технику сквозь ледяные прорехи. Колеса приводились в действие независимыми электродвигателями, стоящими каждый в своей ступице. Электропитание им обеспечивали два дизель-генератора Cummins H6 по 14 литров объема и 150 л.с. мощности каждый. Заявленный расход топлива на один дизель – 50 л/ч, запас топлива – 9463 литра, дальность хода – 3785 км. Из сказанного следует, что Snow Cruiser имел гибридный привод.
Отрицая техническую простоту, Snow Cruiser на практике оказался откровенно недоработанным проектом. Электродвигатели имели слишком низкую мощность для того, чтобы разогнать тяжелый автомобиль до заявленной создателями скорости 48 км/ч. Буквально сразу стало понятно, что свесы кузова больше мешают, нежели помогают.
Худшим же решением стали шины, лишенные протектора. Они должны были выступать в том числе в роли амортизаторов и быть, что называется, «гряземесительными», однако они нещадно скользили по льду, снегу и даже по грязи. Интересно, что все недостатки оригинального автомобиля были выявлены еще на пути из Чикаго в порт Бостона.
Поскольку Snow Cruiser был чрезмерно крупным и слишком тяжелым, чтобы перевозить его, скажем, на железнодорожной платформе, было решено, что он доберется до побережья своим ходом. Сначала выяснилось, что дороги после дождя были для него слишком скользкими. Из-за этого «снежный завоеватель» угодил в грязную канаву, из которой не смог самостоятельно выбраться. И это было не единственное приключение на его пути.
В конце концов, он добрался до Бостона, но при этом спровоцировал самый большой дорожный затор в автомобильной истории. За гигантским и медленным Snow Cruiser выстроилось до 70 тыс. автомобилей.
Навеки под ледяным покровом
Не обращая внимания на все выявленные недостатки, потенциальный покоритель Антарктиды все же был загружен на корабль и отплыл к полюсу вечного холода. На месте быстро выяснилось, что проблемы в суровых зимних условиях обнажаются намного очевиднее. Вездеходу банально не хватало «лошадей», и его колеса беспомощно скользили по многовековому снегу.
Пораскинув мозгами, члены экспедиции пришли к выводу, что единственный способ передвигаться на «чудо-крейсере» — это ехать задним ходом, и то исключительно после того, как гигантские 3-метровые шины будут «оплетены» цепями. Понятно, что такие лайфхаки не добавили машине скорости путешествия, скорее, наоборот. Самый длинный маршрут, который Snow Cruiser преодолел, пятясь раком, это 148-километровая петля вокруг базы.
Увы, но команде полярников ничего не оставалось, как признать свое поражение и отказаться от дальнейших попыток управления «снежным монстром». Само собой Snow Cruiser превратился в стационарную лабораторию. Вскоре после этого началась Вторая Мировая война, антарктическая экспедиция была вынуждена вернуться домой, и уникальный автомобиль остался в Антарктиде. Похоже, что навеки вечные.
В последний раз его выкапывали из снега в 1958 году. После этого следы пропали. Возможно, Snow Cruiser все еще где-то ютится под толстым слоем снега и льда. Впрочем, не исключено, что он однажды отправился на дно океана вместе с обломком ледника. Скорее всего, мы никогда не узнаем правду.
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