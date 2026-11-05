Как Snow Leopard E·X 700 Enduro совмещает 20 кВт, 700 Н·м и пять режимов езды — и что скрывается за цифрами

5 ноября 2026, 07:53
Что скрывает Snow Leopard E·X 700 Enduro: 220 км пробега и 350 мм клиренса
Что скрывает Snow Leopard E·X 700 Enduro: 220 км пробега и 350 мм клиренса
На российском рынке появился электрический мотоцикл Snow Leopard E·X 700 Enduro — модель, которая сочетает внедорожную геометрию, регулируемую подвеску и многоскоростную рекуперацию. Разбираемся в характеристиках и особенностях новинки.
Электрические мотоциклы перестали быть экзотикой, но настоящих эндуро среди них по-прежнему немного. Большинство моделей ориентированы на город или легкое бездорожье, тогда как полноценный внедорожный формат требует иной геометрии, энергоемкой батареи и продуманной подвески. Snow Leopard E·X 700 Enduro как раз претендует на эту нишу: производитель заявляет дорожный просвет 350 мм, ход задней подвески 240 мм и пять режимов езды — от Trial до Rally. Посмотрим, что стоит за цифрами.
Силовая установка и динамика
Мотоцикл оснащен двигателем мощностью 20 кВт — это примерно 27 л. с. Заявленный крутящий момент достигает 700 Н·м, что для электрического привода вполне объяснимо: максимум доступен практически с нуля. Максимальная скорость в характеристиках указана как 101 км/ч, хотя в описании ее округляют примерно до 100 км/ч.
Батарея на 72 В и 75 А·ч обеспечивает запас хода до 218 км. В описании обещают и до 220 км при умеренной скорости около 30 км/ч — таким образом, пробег приводится в двух вариантах, и реальные цифры будут зависеть от режима и условий.
Подвеска, тормоза и геометрия
Подвеску можно настроить под условия поездки: спереди установлена регулируемая перевернутая вилка, сзади — подвеска с ходом 240 мм. Для обеих предусмотрена регулировка преднагрузки, отдельно настраиваются отбой и сжатие. В описании также указаны тормоза AL custom.
Габариты составляют 2010 × 825 × 1120 мм, колесная база — 1320 мм. Высота сиденья — 870 мм, дорожный просвет — 350 мм. Для сравнения: в материале о TW-E9W заявлены масса 18,5 кг и запас хода до 120 км — это совсем другой формат электротранспорта, и разница подчеркивает внедорожную направленность Snow Leopard.
Режимы езды и рекуперация
Многоскоростная рекуперация торможения дополняет пять режимов езды: Enduro, MX, Trial, Rally и Novice. Они рассчитаны на разные условия и стили езды, а регулируемая подвеска позволяет менять параметры ее работы. Такая комбинация делает мотоцикл универсальным: от спокойных тренировочных заездов до более агрессивной езды по пересеченной местности.
Snow Leopard E·X 700 Enduro — это попытка совместить полноценную внедорожную геометрию с электрической тягой и гибкой настройкой. Заявленные 20 кВт, 700 Н·м и до 220 км пробега выглядят убедительно для своего класса, а пять режимов езды и регулируемая подвеска расширяют сценарии использования. Главное — уточнить фактическую массу и реальный пробег при конкретных условиях эксплуатации.
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