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Автор: Мария Степанова

5 ноября 2026, 07:53

Что скрывает Snow Leopard E·X 700 Enduro: 220 км пробега и 350 мм клиренса

Что скрывает Snow Leopard E·X 700 Enduro: 220 км пробега и 350 мм клиренса

Как Snow Leopard E·X 700 Enduro совмещает 20 кВт, 700 Н·м и пять режимов езды — и что скрывается за цифрами

Что скрывает Snow Leopard E·X 700 Enduro: 220 км пробега и 350 мм клиренса

На российском рынке появился электрический мотоцикл Snow Leopard E·X 700 Enduro — модель, которая сочетает внедорожную геометрию, регулируемую подвеску и многоскоростную рекуперацию. Разбираемся в характеристиках и особенностях новинки.

На российском рынке появился электрический мотоцикл Snow Leopard E·X 700 Enduro — модель, которая сочетает внедорожную геометрию, регулируемую подвеску и многоскоростную рекуперацию. Разбираемся в характеристиках и особенностях новинки.

Электрические мотоциклы перестали быть экзотикой, но настоящих эндуро среди них по-прежнему немного. Большинство моделей ориентированы на город или легкое бездорожье, тогда как полноценный внедорожный формат требует иной геометрии, энергоемкой батареи и продуманной подвески. Snow Leopard E·X 700 Enduro как раз претендует на эту нишу: производитель заявляет дорожный просвет 350 мм, ход задней подвески 240 мм и пять режимов езды — от Trial до Rally. Посмотрим, что стоит за цифрами.

Силовая установка и динамика

Мотоцикл оснащен двигателем мощностью 20 кВт — это примерно 27 л. с. Заявленный крутящий момент достигает 700 Н·м, что для электрического привода вполне объяснимо: максимум доступен практически с нуля. Максимальная скорость в характеристиках указана как 101 км/ч, хотя в описании ее округляют примерно до 100 км/ч.

Батарея на 72 В и 75 А·ч обеспечивает запас хода до 218 км. В описании обещают и до 220 км при умеренной скорости около 30 км/ч — таким образом, пробег приводится в двух вариантах, и реальные цифры будут зависеть от режима и условий.

Подвеска, тормоза и геометрия

Подвеску можно настроить под условия поездки: спереди установлена регулируемая перевернутая вилка, сзади — подвеска с ходом 240 мм. Для обеих предусмотрена регулировка преднагрузки, отдельно настраиваются отбой и сжатие. В описании также указаны тормоза AL custom.

Габариты составляют 2010 × 825 × 1120 мм, колесная база — 1320 мм. Высота сиденья — 870 мм, дорожный просвет — 350 мм. Для сравнения: в материале о TW-E9W заявлены масса 18,5 кг и запас хода до 120 км — это совсем другой формат электротранспорта, и разница подчеркивает внедорожную направленность Snow Leopard.

Режимы езды и рекуперация

Многоскоростная рекуперация торможения дополняет пять режимов езды: Enduro, MX, Trial, Rally и Novice. Они рассчитаны на разные условия и стили езды, а регулируемая подвеска позволяет менять параметры ее работы. Такая комбинация делает мотоцикл универсальным: от спокойных тренировочных заездов до более агрессивной езды по пересеченной местности.

Snow Leopard E·X 700 Enduro — это попытка совместить полноценную внедорожную геометрию с электрической тягой и гибкой настройкой. Заявленные 20 кВт, 700 Н·м и до 220 км пробега выглядят убедительно для своего класса, а пять режимов езды и регулируемая подвеска расширяют сценарии использования. Главное — уточнить фактическую массу и реальный пробег при конкретных условиях эксплуатации.

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