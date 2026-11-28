28 ноября 2026, 18:41
Зачем водители в СССР уносили аккумулятор домой на ночь и работает ли это сейчас
Зачем водители в СССР уносили аккумулятор домой на ночь и работает ли это сейчас
В мороз теплый аккумулятор легче отдает пусковой ток. Эксперты «За рулем» объяснили, почему этот прием актуален. Совет пришел из опыта советских автомобилистов: ночью батарею снимали с машины и уносили домой.
В сильный мороз остывшей аккумуляторной батарее труднее отдавать стартеру пусковой ток. Один из способов облегчить запуск состоит в том, чтобы снять АКБ на ночь и оставить ее в тепле. В обычной стартерной батарее используется 12-вольтовая свинцово-кислотная система: на холоде электрохимические реакции замедляются, а загустевшее моторное масло увеличивает сопротивление проворачиванию двигателя.
В материале «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин вспоминают зимние приемы советских автомобилистов. Ревин объясняет: после ночи в тепле аккумулятор охотнее отдает пусковой ток и лучше принимает заряд от генератора. По его оценке, этот способ работает и сейчас.
Совет подходит, если автомобиль предстоит оставить на сильном морозе. Аккумулятор снимают перед ночной стоянкой, уносят домой, а утром устанавливают обратно. После этого двигатель почти наверняка удастся запустить без проблем. Однако результат зависит от исправности и заряда АКБ, а также от того, подходит ли она автомобилю по пусковому току. Важны и состояние стартера с двигателем.
По данным AAA Club Alliance, при температуре около 0 °C аккумулятор может потерять примерно 35% пусковой силы, а при -18 °C около 60%. На холоде двигателю однако может потребоваться примерно вдвое больше пускового тока для проворачивания. Поэтому прогрев помогает исправной и достаточно заряженной батарее, но не гарантирует запуск при любых неисправностях.
Температура влияет именно на работу батареи: теплая АКБ легче отдает ток при запуске и принимает заряд от генератора. Но полной зарядки за одну поездку это не обещает и изношенную либо глубоко разряженную батарею не восстановит. Пусковая характеристика CCA обозначает отдельный показатель: по стандартной методике полностью заряженную батарею испытывают при -18 °C в течение 30 секунд, при этом напряжение не должно опускаться ниже 7,2 В. CCA не показывает текущий уровень заряда.
Перед снятием АКБ необходимо выключить зажигание и потребители, затем соблюдать порядок отключения, указанный в руководстве автомобиля. При установке батарею необходимо надежно закрепить. Если аккумулятор замерз, запускать или заряжать его до оттаивания и осмотра нельзя: замерзший электролит может повредить корпус и привести к утечке.
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