Со скольких лет можно ездить в машине без кресла
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Какие существуют требования в ПДД к перевозке детей
Правила перевозки малышей до 7 лет (0-6 лет включительно)
Малышей этого возраста разрешено перевозить в автомобиле только в креслах/бустерах/люльках. Подбирать их необходимо под вес и рост ребенка. При этом если ремней Isofix в автомобиле нет, то перевозить в нем детей младше 7 лет нельзя.
Правила перевозки детей с 7 до 12 лет (7-11 лет включительно)
Дети в возрасте 7-11 лет также не могут ездить в автомобилях, если в нем нет специальных фиксирующих ремней. Но подросткам, которые уже выросли из кресел и бустеров, разрешается пользоваться только специальными ремнями, без применения удерживающих устройств. Исключение составляют дети, желающие кататься на переднем ряду кресел: до 12 лет нахождение на переднем пассажирском кресле допускается только в специальном кресле.
А что насчет подростков (12 лет и старше)?
В этом абзаце и кроется ответ на вопрос, со скольких лет можно ездить без автомобильного кресла. Подростки 12-18 лет имеют право ездить в машине без удерживающих устройств и специальных ремней, достаточно использование обычного ремня безопасности. Детям помладше, достигшим роста 1,4 м и веса более 36 кг также разрешается ездить на задних креслах без специальных ремней.
Изменения в ПДД: когда детям можно ездить без кресла
В 2017 году привычные правила дорожного движения обновились. Изменения в том числе коснулись перевозки детей в автомобилях. Изучаем, в чем заключается смысл этих изменений и что нового появилось.
Теперь пункт ПДД 22.9 обязывает перевозить детей до 18 лет только таким образом, чтобы была возможность обеспечить их безопасность с учетом специфики автомобиля. Вторым важным изменением стал запрет детям до 12 лет ездить на переднем сидении без специального детского автокресла.
Еще одно важное обновление правил заключается в запрете оставлять детей одних без присмотра в автомобиле более, чем на 5 минут. Теперь быстрые пробежки в магазин и провожание второго ребенка в школу в то время как малыш спит под запретом! Если вам неудобно будить, отстегивать, а затем заново пристегивать ребенка в машине, то подумайте, насколько вам будет неудобно, если в автомобиль с оставленным без присмотра ребенком врежется другое транспортное средство.
Штраф за неправильную перевозку детей
Наказание за несоблюдение правил перевозки детей составляет 3 тыс. руб. В список исключение вошли:
• Дети ростом вышел 1,4 м и весом более 36 кг;
• Дети-инвалиды;
• Перевозка детей в медучреждения;
• Перевозка детей в такси в труднодоступной местности;
• Необходимость немедленно покинуть опасную зону.
Те же, кто беспокоится, можно ли перевозить детей без автокресла, стоит знать цифры жестокой статистики: в год в ДТП погибает около 100 детей, 2,5 тыс. детей получают серьезные травмы.
Штраф за оставление ребенка в транспортном средстве без присмотра составит 500 руб.
Помните, что не водитель решает, каким образом будет закреплен ребенок в его автомобиле. Во избежание травм пристегивайте себя, всех своих пассажиров и обезопасьте детей в вашем ТС.
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