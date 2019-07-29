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29 июля 2019, 14:17

Со скольких лет можно ездить в машине без кресла

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Подробно вникаем в ПДД, нормы, штрафы и изучаем, с какого возраста детям можно ездить без кресла. Изучаем правила провозки детей в автомобиле и рассуждаем о безопасности.

Какие существуют требования в ПДД к перевозке детей

Правила перевозки малышей до 7 лет (0-6 лет включительно)

Малышей этого возраста разрешено перевозить в автомобиле только в креслах/бустерах/люльках. Подбирать их необходимо под вес и рост ребенка. При этом если ремней Isofix в автомобиле нет, то перевозить в нем детей младше 7 лет нельзя.

Правила перевозки детей с 7 до 12 лет (7-11 лет включительно)

Дети в возрасте 7-11 лет также не могут ездить в автомобилях, если в нем нет специальных фиксирующих ремней. Но подросткам, которые уже выросли из кресел и бустеров, разрешается пользоваться только специальными ремнями, без применения  удерживающих устройств. Исключение составляют  дети, желающие кататься на переднем ряду кресел: до 12 лет нахождение на переднем пассажирском кресле допускается только в специальном кресле.

А что насчет подростков (12 лет и старше)?

В этом абзаце и кроется ответ на вопрос, со скольких лет можно ездить без автомобильного кресла. Подростки 12-18 лет имеют право ездить в машине без удерживающих устройств и специальных ремней, достаточно использование обычного ремня безопасности. Детям помладше, достигшим роста 1,4 м и веса более 36 кг также разрешается ездить на задних креслах без специальных ремней.

Изменения в ПДД: когда детям можно ездить без кресла

В 2017 году привычные правила дорожного движения обновились. Изменения в том числе коснулись перевозки детей в автомобилях. Изучаем, в чем заключается смысл этих изменений и что нового появилось.

Теперь пункт ПДД 22.9 обязывает перевозить детей до 18 лет только таким образом, чтобы была возможность обеспечить их безопасность с учетом специфики автомобиля. Вторым важным изменением стал запрет детям до 12 лет ездить на переднем сидении без специального детского автокресла.

Еще одно важное обновление правил заключается в запрете оставлять детей одних без присмотра в автомобиле более, чем на 5 минут. Теперь быстрые пробежки в магазин и провожание второго ребенка в школу в то время как  малыш спит под запретом! Если вам неудобно будить, отстегивать, а затем заново пристегивать ребенка в машине, то подумайте, насколько вам будет неудобно, если в автомобиль с оставленным без присмотра ребенком врежется другое транспортное средство.

Штраф за неправильную перевозку детей

Наказание за несоблюдение правил перевозки детей составляет 3 тыс. руб. В список исключение вошли:
•    Дети ростом вышел 1,4 м и весом более 36 кг;
•    Дети-инвалиды;
•    Перевозка детей в медучреждения;
•    Перевозка детей в такси в труднодоступной местности;
•    Необходимость немедленно покинуть опасную зону.

Те же, кто беспокоится, можно ли перевозить детей без автокресла, стоит знать цифры жестокой статистики: в год в ДТП погибает около 100 детей, 2,5 тыс. детей получают серьезные травмы.
Штраф за оставление ребенка в транспортном средстве без присмотра составит 500 руб.

Со скольких лет можно ездить в машине без кресла
Со скольких лет можно ездить в машине без кресла
Со скольких лет можно ездить в машине без кресла
Со скольких лет можно ездить в машине без кресла
Со скольких лет можно ездить в машине без кресла
Со скольких лет можно ездить в машине без кресла
Со скольких лет можно ездить в машине без кресла
Со скольких лет можно ездить в машине без кресла
Мы ответили на вопрос, со скольких лет ребенку можно ездить без кресла: с 12 или ранее, если ребенок достиг определенного роста и веса, при которых тело подростка способно выдерживать нагрузки в ДТП.
Помните, что не водитель решает, каким образом будет закреплен ребенок в его автомобиле. Во избежание травм пристегивайте себя, всех своих пассажиров и обезопасьте детей в вашем ТС.

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Со скольких лет можно ездить в машине без кресла
Какие существуют требования в ПДД к перевозке детейПравила перевозки малышей до 7 лет (0-6 лет включительно) Малышей этого возраста разрешено перевозить в автомобиле только в креслах/бустерах/люльках. Подбирать их необходимо под вес и рост ребенка. При этом если ремней Isofix в автомобиле нет, то перевозить в нем детей младше 7 лет нельзя.Правила перевозки детей с 7 до 12 лет (7-11 лет включительно) Дети в возрасте 7-11 лет также не могут ездить в автомобилях, если в нем нет специальных фиксирующих ремней. Но подросткам, которые уже выросли из кресел и бустеров, разрешается пользоваться только специальными ремнями, без применения  удерживающих устройств. Исключение составляют  дети, желающие кататься на переднем ряду кресел: до 12 лет нахождение на переднем пассажирском кресле допускается только в специальном кресле. А что насчет подростков (12 лет и старше)? В этом абзаце и кроется ответ на вопрос, со скольких лет можно ездить без автомобильного кресла. Подростки 12-18 лет имеют право ездить в машине без удерживающих устройств и специальных ремней, достаточно использование обычного ремня безопасности. Детям помладше, достигшим роста 1,4 м и веса более 36 кг также разрешается ездить на задних креслах без специальных ремней.Изменения в ПДД: когда детям можно ездить без креслаВ 2017 году привычные правила дорожного движения обновились. Изменения в том числе коснулись перевозки детей в автомобилях. Изучаем, в чем заключается смысл этих изменений и что нового появилось.Теперь пункт ПДД 22.9 обязывает перевозить детей до 18 лет только таким образом, чтобы была возможность обеспечить их безопасность с учетом специфики автомобиля. Вторым важным изменением стал запрет детям до 12 лет ездить на переднем сидении без специального детского автокресла. Еще одно важное обновление правил заключается в запрете оставлять детей одних без присмотра в автомобиле более, чем на 5 минут. Теперь быстрые пробежки в магазин и провожание второго ребенка в школу в то время как  малыш спит под запретом! Если вам неудобно будить, отстегивать, а затем заново пристегивать ребенка в машине, то подумайте, насколько вам будет неудобно, если в автомобиль с оставленным без присмотра ребенком врежется другое транспортное средство.Штраф за неправильную перевозку детейНаказание за несоблюдение правил перевозки детей составляет 3 тыс. руб. В список исключение вошли:•    Дети ростом вышел 1,4 м и весом более 36 кг;•    Дети-инвалиды;•    Перевозка детей в медучреждения;•    Перевозка детей в такси в труднодоступной местности;•    Необходимость немедленно покинуть опасную зону.Те же, кто беспокоится, можно ли перевозить детей без автокресла, стоит знать цифры жестокой статистики: в год в ДТП погибает около 100 детей, 2,5 тыс. детей получают серьезные травмы.Штраф за оставление ребенка в транспортном средстве без присмотра составит 500 руб. {{gallery_482}} Мы ответили на вопрос, со скольких лет ребенку можно ездить без кресла: с 12 или ранее, если ребенок достиг определенного роста и веса, при которых тело подростка способно выдерживать нагрузки в ДТП.Помните, что не водитель решает, каким образом будет закреплен ребенок в его автомобиле. Во избежание травм пристегивайте себя, всех своих пассажиров и обезопасьте детей в вашем ТС.
2019-07-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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