3 августа 2017, 09:14

Со скромным аппетитом: ТОП-5 самых экономичных автомобилей

Учитывая, что цены на заправках растут в геометрической прогрессии, важно обращать внимание на «аппетит» автомобиля. Эксперты математическим путем определили самые экономичные модели, представленные в России.
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Расход топлива замерялся в реальных дорожных условиях. Все нижеперечисленные автомобили потребляют в смешанном цикле не более 6 л/100 км пути. Ради сохранения интриги расскажем о самых экономичных машинах в обратном порядке.

Nissan Qashqai
От 1.2 л, 115 л.с
Новый от 1 154 000 до 1 744 000 Р

Nissan Qashqai

Вседорожник, который «ест» всего 5,6 л/100 км пути, - настоящая находка для автомобилистов. Такой показатель обеспечивает дизельный мотор объемом 1,6 литра мощностью 130 л. с. и 320 Нм крутящего момента. В паре с ним выступает вариатор.

Правда, в нашей стране машины с агрегатами, работающими на «тяжелом топливе», не пользуются большой популярностью, зато выгода от их использования очевидна. Вдобавок к этому дизельные модификации наносят вреда окружающей среде гораздо меньше, чем бензиновые. Вдобавок к этому «Кашкай» имеет высокий клиренс 200 мм, что особенно привлекательно для российских автомобилистов.

DS3

DS DS3
120 л.с

Этот французский хэтчбек является нишевым продуктом, однако массовым вниманием он обделен беспочвенно. Судите сами: автомобиль имеет компактные габариты (3962 мм x 1717 мм x 1443 мм), привлекательную внешность и расход топлива 5,6 л/100 км – очевидные плюсы в копилку идеального городского жителя.

В силовую линейку модели входят бензиновые агрегаты объемом 1,2 и 1,6 литра мощностью 82 и 165 л. с. Кроме того, покупателям предложат 1,6-литровые дизели, выдающие 99 и 120 сил. Прежний 120-сильный мотор 1,6 литра был заменен на турбированный 3-цилиндровый 1,2-литровый двигатель, выдающий 130 сил. В паре с моторами выступают 6-ступенчатая «механика», «автомат» и 5-диапазонный «робот».

Smart ForTwo

Smart ForTwo
От 0.9 л, 90 л.с
Новый от 655 000 до 755 000 Р
«Серебро» в рейтинге экономичности принадлежит немецкому компактному хэтчбеку Smart ForTwo. Сити-кар оснащен 3-цилиндровым турбированным двигателем 0,9 литра и мощностью 90 сил. Расход горючего в городском режиме с роботизированной трансмиссией составляет всего 4,9 литра, а в загородном цикле и вовсе 3,7 литра. При вместимости топливного бака 33 литра необходимость постоянно беспокоиться о заправке просто исчезает.

Несмотря на свои компактные размеры, ForTwo достаточно быстрый. Ему потребуются 13,7 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/ч. Владельцы обожают smart за скромные габариты. Его небольшой корпус позволяет быть более маневренным и быстрым на оживленной улице. И ему всегда найдется парковочное место.

Volvo V40 Cross Country
Volvo V40 Cross Country
От 1.5 л, 152 л.с
Новый от 1 399 000 до 1 914 000 Р


На второй строчке расположился шведский хэтчбек с показателем расхода 4,6 л/100 км. Его обеспечивает 2-литровый «дизель» на 120 л.с. и «автомат». Cross Country отличается от обычного V40 чуть увеличенным клиренсом, «внедорожными» накладками в нижней части кузова и 17-дюймовыми легкосплавными дисками.

Российские версии хэтчбека также оснащаются бензиновыми турбированными двигателями с рабочим объемом 1,5 или 2 литра мощностью 152, 190 или 245 л.с. Все моторы работают в паре с 6- или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В базовой комплектации автомобиль имеет переднеприводную компоновку и лишь топовые версии оснащаются приводом на все колеса.

Toyota Prius
Toyota Prius
От 1.8 л, 98 л.с
Новый 2 112 000 Р


Первое место рейтинге самых экономичных автомобилей занимает японский лифтбек – Toyota Prius. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, в состав которой входят 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 98 л. с.,  работающий в связке с электрическим двигателем.

Гибридная силовая установка позволяет «японцу» расходовать на 100 км в городском режиме езды порядка 2,9 литра, что на 0,1 литра меньше, чем в смешанном цикле. Правда, за экономичность, как не странно приходится, переплачивать: Prius в базовой комплектации оценивается в малоподъемные 2 112 000 рублей.

Арина Милая
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Nissan Quashqai
Уважаемые водители автомобиля Кашкай 2014, подскажите плиз, может у кого было такое, при скорости от 70 ка в час и выше, начинает появляться скрежет как будто камешки по крыши стучат, чем больше скорость, тем чаше звук, как сбрасываешь до 50 - 60 скрипение пропадает, не пойму что это!
Евгений
Форум Smart ForTwo
Полностью согласен с апонентами, только с расходом немного превирают. У меня 2008 год. Бензин любит:8-10 литров по городу, и ненавидит наши дороги. Куда еще жеще подвеску - не понятно. Маленькая ямочка отдает по всей машине с ужасающим треском. На джипе такие ямки даже не замечаю. Брал для продажи, но ...
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Со скромным аппетитом: ТОП-5 самых экономичных автомобилей
Расход топлива замерялся в реальных дорожных условиях. Все нижеперечисленные автомобили потребляют в смешанном цикле не более 6 л/100 км пути. Ради сохранения интриги расскажем о самых экономичных машинах в обратном порядке.{{model_v2_1559}}Nissan Qashqai Вседорожник, который «ест» всего 5,6 л/100 км пути, - настоящая находка для автомобилистов. Такой показатель обеспечивает дизельный мотор объемом 1,6 литра мощностью 130 л. с. и 320 Нм крутящего момента. В паре с ним выступает вариатор. Правда, в нашей стране машины с агрегатами, работающими на «тяжелом топливе», не пользуются большой популярностью, зато выгода от их использования очевидна. Вдобавок к этому дизельные модификации наносят вреда окружающей среде гораздо меньше, чем бензиновые. Вдобавок к этому «Кашкай» имеет высокий клиренс 200 мм, что особенно привлекательно для российских автомобилистов.DS3 {{model_v2_6200}}Этот французский хэтчбек является нишевым продуктом, однако массовым вниманием он обделен беспочвенно. Судите сами: автомобиль имеет компактные габариты (3962 мм x 1717 мм x 1443 мм), привлекательную внешность и расход топлива 5,6 л/100 км – очевидные плюсы в копилку идеального городского жителя. В силовую линейку модели входят бензиновые агрегаты объемом 1,2 и 1,6 литра мощностью 82 и 165 л. с. Кроме того, покупателям предложат 1,6-литровые дизели, выдающие 99 и 120 сил. Прежний 120-сильный мотор 1,6 литра был заменен на турбированный 3-цилиндровый 1,2-литровый двигатель, выдающий 130 сил. В паре с моторами выступают 6-ступенчатая «механика», «автомат» и 5-диапазонный «робот». Smart ForTwo {{model_v2_1725}} «Серебро» в рейтинге экономичности принадлежит немецкому компактному хэтчбеку Smart ForTwo. Сити-кар оснащен 3-цилиндровым турбированным двигателем 0,9 литра и мощностью 90 сил. Расход горючего в городском режиме с роботизированной трансмиссией составляет всего 4,9 литра, а в загородном цикле и вовсе 3,7 литра. При вместимости топливного бака 33 литра необходимость постоянно беспокоиться о заправке просто исчезает.Несмотря на свои компактные размеры, ForTwo достаточно быстрый. Ему потребуются 13,7 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/ч. Владельцы обожают smart за скромные габариты. Его небольшой корпус позволяет быть более маневренным и быстрым на оживленной улице. И ему всегда найдется парковочное место.Volvo V40 Cross Country {{model_v2_6251}}На второй строчке расположился шведский хэтчбек с показателем расхода 4,6 л/100 км. Его обеспечивает 2-литровый «дизель» на 120 л.с. и «автомат». Cross Country отличается от обычного V40 чуть увеличенным клиренсом, «внедорожными» накладками в нижней части кузова и 17-дюймовыми легкосплавными дисками. Российские версии хэтчбека также оснащаются бензиновыми турбированными двигателями с рабочим объемом 1,5 или 2 литра мощностью 152, 190 или 245 л.с. Все моторы работают в паре с 6- или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В базовой комплектации автомобиль имеет переднеприводную компоновку и лишь топовые версии оснащаются приводом на все колеса. Toyota Prius {{model_v2_2246}}Первое место рейтинге самых экономичных автомобилей занимает японский лифтбек – Toyota Prius. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, в состав которой входят 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 98 л. с.,  работающий в связке с электрическим двигателем.Гибридная силовая установка позволяет «японцу» расходовать на 100 км в городском режиме езды порядка 2,9 литра, что на 0,1 литра меньше, чем в смешанном цикле. Правда, за экономичность, как не странно приходится, переплачивать: Prius в базовой комплектации оценивается в малоподъемные 2 112 000 рублей.
2017-08-03
Автор: Арина Милая
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