Со скромным аппетитом: ТОП-5 самых экономичных автомобилей
Расход топлива замерялся в реальных дорожных условиях. Все нижеперечисленные автомобили потребляют в смешанном цикле не более 6 л/100 км пути. Ради сохранения интриги расскажем о самых экономичных машинах в обратном порядке.
Nissan Qashqai
Вседорожник, который «ест» всего 5,6 л/100 км пути, - настоящая находка для автомобилистов. Такой показатель обеспечивает дизельный мотор объемом 1,6 литра мощностью 130 л. с. и 320 Нм крутящего момента. В паре с ним выступает вариатор.
Правда, в нашей стране машины с агрегатами, работающими на «тяжелом топливе», не пользуются большой популярностью, зато выгода от их использования очевидна. Вдобавок к этому дизельные модификации наносят вреда окружающей среде гораздо меньше, чем бензиновые. Вдобавок к этому «Кашкай» имеет высокий клиренс 200 мм, что особенно привлекательно для российских автомобилистов.
DS3
Этот французский хэтчбек является нишевым продуктом, однако массовым вниманием он обделен беспочвенно. Судите сами: автомобиль имеет компактные габариты (3962 мм x 1717 мм x 1443 мм), привлекательную внешность и расход топлива 5,6 л/100 км – очевидные плюсы в копилку идеального городского жителя.
В силовую линейку модели входят бензиновые агрегаты объемом 1,2 и 1,6 литра мощностью 82 и 165 л. с. Кроме того, покупателям предложат 1,6-литровые дизели, выдающие 99 и 120 сил. Прежний 120-сильный мотор 1,6 литра был заменен на турбированный 3-цилиндровый 1,2-литровый двигатель, выдающий 130 сил. В паре с моторами выступают 6-ступенчатая «механика», «автомат» и 5-диапазонный «робот».
Smart ForTwo
Несмотря на свои компактные размеры, ForTwo достаточно быстрый. Ему потребуются 13,7 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/ч. Владельцы обожают smart за скромные габариты. Его небольшой корпус позволяет быть более маневренным и быстрым на оживленной улице. И ему всегда найдется парковочное место.
Volvo V40 Cross Country
На второй строчке расположился шведский хэтчбек с показателем расхода 4,6 л/100 км. Его обеспечивает 2-литровый «дизель» на 120 л.с. и «автомат». Cross Country отличается от обычного V40 чуть увеличенным клиренсом, «внедорожными» накладками в нижней части кузова и 17-дюймовыми легкосплавными дисками.
Российские версии хэтчбека также оснащаются бензиновыми турбированными двигателями с рабочим объемом 1,5 или 2 литра мощностью 152, 190 или 245 л.с. Все моторы работают в паре с 6- или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В базовой комплектации автомобиль имеет переднеприводную компоновку и лишь топовые версии оснащаются приводом на все колеса.
Toyota Prius
Первое место рейтинге самых экономичных автомобилей занимает японский лифтбек – Toyota Prius. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, в состав которой входят 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 98 л. с., работающий в связке с электрическим двигателем.
Гибридная силовая установка позволяет «японцу» расходовать на 100 км в городском режиме езды порядка 2,9 литра, что на 0,1 литра меньше, чем в смешанном цикле. Правда, за экономичность, как не странно приходится, переплачивать: Prius в базовой комплектации оценивается в малоподъемные 2 112 000 рублей.
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