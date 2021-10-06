6 октября 2021, 15:44
Со сменой резины можно не спешить: синоптики назвали новые сроки
На прошлой неделе сотрудники центра погоды «Фобос» рассказали журналистам, что менять летнюю резину на зимнюю в этом году придется уже в конце октября. Коллеги из Гидрометцентра с ними не согласились.
Дарья Климова Фото: pinterest.com
Ранее мы писали
За Уралом первый снег выпал еще в конце сентября, но и на европейской части России многие уже начинают задумываться ...Читать далее
Существенное понижение температуры воздуха ближе к нулевой отметке ожидается в регионе только к концу ноября. Тогда-то и наступит время переобуть летние покрышки на зимние. Состав резиновой смеси в летних шинах таков, что демонстрирует наилучшие характеристики сцепления в теплую погоду. Когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +5 градусов, летняя резина дубеет, а управляемость автомобиля значительно ухудшается.
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 2 225 000 РKIA Stinger 2019 в Москве
- 45 000 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 1 090 000 РLand Rover Discovery 2008 в Москве
- 770 000 РNissan Qashqai 2008 в Москве
- 800 000 РMercedes GL-класс 2006 в Москве
- 480 000 РSuzuki Grand Vitara 2003 в Москве
- 11 850 000 РTesla Model S 2021 в Москве
- 900 000 РHyundai H-1 2008 в Москве
- 299 000 РVolkswagen Bora 1999 в Москве
- 8 600 000 РBMW X7 2020 в Москве
Новости по теме
Посмотрите на необычный концепт Citroen со сферическими шинами Goodyear
29.09.2021, 15:57
К вопросу о допах: за комплект колес для Haval H9 дилер просит почти 259 тыс. рублей
23.09.2021, 16:44
Шины Continental будут делать из одуванчиков, рисовой шелухи и переработанных пластиковых бутылок
07.09.2021, 12:09
Как подготовить автомобиль к осени (чек-лист)
31.08.2021, 11:52
8 способов подготовиться автолюбителю к зиме
27.08.2021, 14:45
Новости по теме
Посмотрите на необычный концепт Citroen со сферическими шинами Goodyear
29.09.2021, 15:57
К вопросу о допах: за комплект колес для Haval H9 дилер просит почти 259 тыс. рублей
23.09.2021, 16:44
Шины Continental будут делать из одуванчиков, рисовой шелухи и переработанных пластиковых бутылок
07.09.2021, 12:09
Как подготовить автомобиль к осени (чек-лист)
31.08.2021, 11:52
8 способов подготовиться автолюбителю к зиме
27.08.2021, 14:45
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин