8 ноября 2021, 09:30
Собака угнала электрокар, устроила аварию и скрылась с места ДТП (забавное видео)
В канадской провинции Манитоба огромный английский мастиф попытался укрыться от дождя в гольф-каре, но случайно нажал на педаль акселератора. Что было дальше, записала домашняя камера видеонаблюдения.
Дарья Климова Фото: thedrive.ru
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Скорость была небольшой, поэтому Титан отделался легким испугом. После аварии он вышел из автомобиля, внимательно осмотрел причиненный ущерб и не спеша удалился с места происшествия. Пикап наверняка был застрахован, но сочтут ли страховщики инцидент с собакой за рулем страховым случаем – вопрос спорный. Как рассказали хозяева пса, сам он не особенно переживает по поводу случившегося и по-прежнему любит забираться в гольф-кар.
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