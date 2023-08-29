Собирать автомобили Lada помогут корейцы
АвтоВАЗ заказал у компании Tenergy дорогостоящее оборудование – штамповую оснастку для производства мелких кузовных элементов семейства Lada Largus. Эта же южнокорейская компания будет помогать АвтоВАЗу в производстве автомобилей Lada Aura, на которые в перспективе планируют пересадить российских чиновников.
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04.09.2023, 10:50
В России завершились продажи Lada Largus
С официального сайта Lada исчезли цены семейства Lada Largus. Последнюю партию из шести с половиной сотен автомобилей собрали в Тольятти во второй половине августа. Производство модели начинают переносить в Ижевск.Читать далее
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21.08.2023, 22:53
Lada Vesta NG и Lada Largus получат новую роскошную опцию
Отечественная компания «Точмаш-Авто» выиграла конкурс на поставку АвтоВАЗу целого ряда автокомпонентов: от различных кнопок и переключателей до панорамной стеклянной крыши.Читать далее
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16.08.2023, 07:26
Названа неожиданная причина переноса сборки Lada Largus в Ижевск
Год назад АвтоВАЗ объявил о переносе производства Lada Vesta из Ижевская в Тольятти. Переезд занял более полугода и сейчас «Весты» собирают на линии В0, которая изначально была создана под Lada Largus и соплатформенные модели. Выпуск «Ларгуса» недавно решили перенести в Ижевск на линию, которая была создана для производства «Весты».Читать далее
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14.08.2023, 13:52
В Тольятти возобновили сборку Lada Largus
Компания АвтоВАЗ официально сообщила о перезапуске сборочного конвейера Lada Largus, отдельно подчеркнув, что производство возобновили на месяц раньше обозначенного срока.Читать далее
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09.08.2023, 11:05
До конца недели на АвтоВАЗе соберут 600 последних Lada Largus
В Тольятти приступили к производству последней партии фургонов и универсалов Lada Largus. До конца следующей недели планируют выпустить порядка шестисот экземпляров. В сентябре сборочную линию начнут переносить в Ижевск.Читать далее
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08.08.2023, 07:39
Сборку Lada Largus возобновят в августе, чтобы снова остановить из-за переезда в Ижевск
АвтоВАЗу оказалось непросто найти новых поставщиков для производства автомобилей семейства Lada Largus, построенного на французской платформе В0. Чтобы выиграть время, сборку решили перенести на завод в Ижевск, откуда недавно съехала Lada Vesta.Читать далее
-
04.09.2023, 10:50
В России завершились продажи Lada Largus
С официального сайта Lada исчезли цены семейства Lada Largus. Последнюю партию из шести с половиной сотен автомобилей собрали в Тольятти во второй половине августа. Производство модели начинают переносить в Ижевск.Читать далее
-
21.08.2023, 22:53
Lada Vesta NG и Lada Largus получат новую роскошную опцию
Отечественная компания «Точмаш-Авто» выиграла конкурс на поставку АвтоВАЗу целого ряда автокомпонентов: от различных кнопок и переключателей до панорамной стеклянной крыши.Читать далее
-
16.08.2023, 07:26
Названа неожиданная причина переноса сборки Lada Largus в Ижевск
Год назад АвтоВАЗ объявил о переносе производства Lada Vesta из Ижевская в Тольятти. Переезд занял более полугода и сейчас «Весты» собирают на линии В0, которая изначально была создана под Lada Largus и соплатформенные модели. Выпуск «Ларгуса» недавно решили перенести в Ижевск на линию, которая была создана для производства «Весты».Читать далее
-
14.08.2023, 13:52
В Тольятти возобновили сборку Lada Largus
Компания АвтоВАЗ официально сообщила о перезапуске сборочного конвейера Lada Largus, отдельно подчеркнув, что производство возобновили на месяц раньше обозначенного срока.Читать далее
-
09.08.2023, 11:05
До конца недели на АвтоВАЗе соберут 600 последних Lada Largus
В Тольятти приступили к производству последней партии фургонов и универсалов Lada Largus. До конца следующей недели планируют выпустить порядка шестисот экземпляров. В сентябре сборочную линию начнут переносить в Ижевск.Читать далее
-
08.08.2023, 07:39
Сборку Lada Largus возобновят в августе, чтобы снова остановить из-за переезда в Ижевск
АвтоВАЗу оказалось непросто найти новых поставщиков для производства автомобилей семейства Lada Largus, построенного на французской платформе В0. Чтобы выиграть время, сборку решили перенести на завод в Ижевск, откуда недавно съехала Lada Vesta.Читать далее
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