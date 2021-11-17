«Соболь Баргузин» в тольяттинском обвесе: вам нравится этот бизнес-джет?
Фото: Nika
Подпись под фотографиями гласит: «Видимо, 20 лет назад так они представляли себе отечественный бизнес-джет».
Вы согласны с таким утверждением или все же ребята с родины «АвтоВАЗа» сработали не так и плохо? Лагерь комментаторов разделился, как обычно надвое. «Поддерживаю! Обычно скептически отношусь к тюнингу, а этот пакет выглядит органично, как сток», - пишет Владимир Логутов. «Что-то в этом есть», - поддерживает предыдущую мысль Данил Наумов. «Как бы то ни было, это выглядит интересно и вполне достойно», - согласен с ними Семен Наймушин.
Про цену обвеса комментариев нет. При этом автор поста наполнил, что полный комплект стоил порядка 15 000 «тогдашних» (конец 90-х – начало нулевых) рублей.
От себя напомним, что серийное производство автомобилей «Соболь» на ГАЗе было запущено в конце 1998 года. До того момента в нашей стране практически не было автомобилей подобного класса (микроавтобусы), поэтому продукция отечественного автогиганта оказалась вне конкуренции (в своем ценовом предложении). В отличие от «Газели», у «Соболя» укороченная база и, соответственно, меньшая грузоподъемность (около 0,9 тонны).
За все время выпуска «Баргузин» имел несколько модификаций. При этом минивэн дважды подвергался рестайлингу. Самое первое поколение с индексом «2217» собиралось на ГАЗе в период с 1998 по 2003 г.г. Вторая генерация производилась до 2010 года.
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