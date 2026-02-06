Новые Соболь NN 4х4 и Газель NN 4х4 стали еще безопаснее: что изменилось?

Соболь NN 4х4 и Газель NN 4х4: новые системы безопасности на полноприводных моделях

Полноприводные версии Соболь NN и Газель NN теперь оснащаются системой курсовой устойчивости ESC. Мало кто знает, что это решение включает целый комплекс современных технологий активной безопасности. Какие еще опции появились в базовой комплектации и что это значит для водителей - разбираемся в деталях.

Полноприводные коммерческие автомобили Соболь NN 4х4 и Газель NN 4х4 теперь комплектуются системой курсовой устойчивости ESC. Это решение, как отмечают в компании «Современные транспортные технологии», стало логичным продолжением обновления модельного ряда: ранее аналогичная система уже была внедрена на заднеприводных версиях Газель NEXT, Газель NN и Соболь NN. Теперь же и владельцы полноприводных модификаций могут рассчитывать на расширенный набор электронных помощников, что особенно актуально для российских дорог с их переменчивыми погодными условиями.

ESC - это не просто одна функция, а целый комплекс, объединяющий несколько подсистем активной безопасности. В частности, сюда входят антиблокировочная система тормозов (ABS), антипробуксовочная система (ASR), ассистент экстренного торможения (BAS), электронное распределение тормозных усилий (EBD) и система помощи при старте на подъеме (HSA). Такой набор позволяет автомобилю сохранять устойчивость даже в сложных дорожных ситуациях, минимизируя риск заноса или пробуксовки.

Особое внимание уделено работе ESC на скользких покрытиях и при диагональном вывешивании колес. В этих случаях система способна имитировать блокировку межколесного дифференциала, автоматически подтормаживая буксующее колесо. Это особенно важно для коммерческого транспорта, который часто эксплуатируется в условиях бездорожья или на заснеженных трассах. Для тех, кто предпочитает полный контроль, в качестве опции доступна и механическая блокировка заднего межколесного дифференциала.

Базовое оснащение новых версий Соболь NN 4х4 и Газель NN 4х4 также заметно расширилось. Теперь в стандартный пакет входят бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического растормаживания, электронное управление раздаточной коробкой, современная мультимедийная система с навигацией, датчики света и дождя, фронтальные подушки безопасности и круиз-контроль. Для российского климата особенно актуален «зимний пакет»: предпусковой подогреватель, электрообогрев передних сидений, лобового стекла и зеркал.

Как сообщает пресс-служба СТТ, внедрение ESC на полноприводных моделях NN - это не просто очередное обновление, а важный шаг в сторону повышения безопасности и комфорта для водителей и пассажиров. В условиях, когда требования к коммерческому транспорту становятся все жестче, такие решения могут стать новым стандартом для всего сегмента.

Группа ГАЗ продолжает активно развивать свои продукты, внедряя новые технологии и расширяя функционал коммерческих автомобилей. В последние годы компания делает ставку на цифровизацию и интеграцию электронных систем, что позволяет не только повысить безопасность, но и упростить эксплуатацию техники в самых разных условиях. Благодаря этому продукция бренда остается востребованной как на внутреннем, так и на зарубежных рынках, а новые решения, такие как ESC, становятся важным конкурентным преимуществом.

