Новые Соболь NN 4х4 и Газель NN 4х4 стали еще безопаснее: что изменилось?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

6 февраля 2026, 11:57

Соболь NN 4х4 и Газель NN 4х4: новые системы безопасности на полноприводных моделях

Соболь NN 4х4 и Газель NN 4х4: новые системы безопасности на полноприводных моделях

Новые Соболь NN 4х4 и Газель NN 4х4 стали еще безопаснее: что изменилось?

Соболь NN 4х4 и Газель NN 4х4: новые системы безопасности на полноприводных моделях

Полноприводные версии Соболь NN и Газель NN теперь оснащаются системой курсовой устойчивости ESC. Мало кто знает, что это решение включает целый комплекс современных технологий активной безопасности. Какие еще опции появились в базовой комплектации и что это значит для водителей - разбираемся в деталях.

Полноприводные версии Соболь NN и Газель NN теперь оснащаются системой курсовой устойчивости ESC. Мало кто знает, что это решение включает целый комплекс современных технологий активной безопасности. Какие еще опции появились в базовой комплектации и что это значит для водителей - разбираемся в деталях.

Полноприводные коммерческие автомобили Соболь NN 4х4 и Газель NN 4х4 теперь комплектуются системой курсовой устойчивости ESC. Это решение, как отмечают в компании «Современные транспортные технологии», стало логичным продолжением обновления модельного ряда: ранее аналогичная система уже была внедрена на заднеприводных версиях Газель NEXT, Газель NN и Соболь NN. Теперь же и владельцы полноприводных модификаций могут рассчитывать на расширенный набор электронных помощников, что особенно актуально для российских дорог с их переменчивыми погодными условиями.

ESC - это не просто одна функция, а целый комплекс, объединяющий несколько подсистем активной безопасности. В частности, сюда входят антиблокировочная система тормозов (ABS), антипробуксовочная система (ASR), ассистент экстренного торможения (BAS), электронное распределение тормозных усилий (EBD) и система помощи при старте на подъеме (HSA). Такой набор позволяет автомобилю сохранять устойчивость даже в сложных дорожных ситуациях, минимизируя риск заноса или пробуксовки.

Особое внимание уделено работе ESC на скользких покрытиях и при диагональном вывешивании колес. В этих случаях система способна имитировать блокировку межколесного дифференциала, автоматически подтормаживая буксующее колесо. Это особенно важно для коммерческого транспорта, который часто эксплуатируется в условиях бездорожья или на заснеженных трассах. Для тех, кто предпочитает полный контроль, в качестве опции доступна и механическая блокировка заднего межколесного дифференциала.

Базовое оснащение новых версий Соболь NN 4х4 и Газель NN 4х4 также заметно расширилось. Теперь в стандартный пакет входят бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического растормаживания, электронное управление раздаточной коробкой, современная мультимедийная система с навигацией, датчики света и дождя, фронтальные подушки безопасности и круиз-контроль. Для российского климата особенно актуален «зимний пакет»: предпусковой подогреватель, электрообогрев передних сидений, лобового стекла и зеркал.

Как сообщает пресс-служба СТТ, внедрение ESC на полноприводных моделях NN - это не просто очередное обновление, а важный шаг в сторону повышения безопасности и комфорта для водителей и пассажиров. В условиях, когда требования к коммерческому транспорту становятся все жестче, такие решения могут стать новым стандартом для всего сегмента.

Группа ГАЗ продолжает активно развивать свои продукты, внедряя новые технологии и расширяя функционал коммерческих автомобилей. В последние годы компания делает ставку на цифровизацию и интеграцию электронных систем, что позволяет не только повысить безопасность, но и упростить эксплуатацию техники в самых разных условиях. Благодаря этому продукция бренда остается востребованной как на внутреннем, так и на зарубежных рынках, а новые решения, такие как ESC, становятся важным конкурентным преимуществом.

Ранее мы рассказывали, что Валдай 12 получил современный дизель ЯМЗ-53445 и систему SCR для соответствия стандарту Евро-5. Как обновление повлияло на характеристики, комфорт и продажи модели, а также какие нюансы стоит учитывать владельцам - читайте в нашем материале.

Упомянутые модели: ГАЗ NN (от 1 889 400 Р), ГАЗ Соболь НН
Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Новосибирск Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться