Чем отличается свежая версия Соболя NN 4х4 от предшественника и почему ее ждут на рынке коммерческих авто

10 февраля 2026, 18:37
Соболь NN 4х4 с новым дизелем G31С: полный привод, обновленный салон и технологичные опции — отличия от предшественника
Соболь NN 4х4 с новым дизелем G31С: полный привод, обновленный салон и технологичные опции — отличия от предшественника
Соболь NN 4х4 получил не только новый дизель G31С, но и полностью переработанный салон, расширенный дверной проем и современные опции. В ближайшие годы ожидается версия с роботизированной коробкой передач. Разбираемся, что изменилось и почему это важно для рынка.
Появление обновленного Соболь NN 4х4 стало значимым событием для российского рынка коммерческого транспорта. Эта модель открывает новую страницу в истории, отличаясь от предшественников глубокой модернизацией. Ее кузов унифицирован со стандартным Соболем NN, что придает автомобилю более современный и практичный вид. Важным шагом стало внедрение нового дизельного двигателя G31С, призванного повысить надежность и снизить эксплуатационные расходы.
Внедорожная версия получила кузов, где из неокрашенного пластика выполнены только бамперы. Это решение может показаться спорным для использования в суровых условиях, так как боковые панели и колесные арки лишены дополнительной защиты. Однако производитель сделал ставку на универсальность и простоту обслуживания.
Ключевым изменением стал удлиненный дверной проем и смещенная назад кабина, из-за чего посадка за руль для водителей крупного телосложения оказалась не самой удобной. Рулевое колесо регулируется только по высоте, что ограничивает возможности подстройки. В то же время кресло водителя получило широкий набор регулировок: можно изменить жесткость пружин, вылет и высоту подушки, а также угол наклона и высоту поясничной поддержки. Посадка сохранила вертикальную, "автобусную" позу, что обеспечивает отличный обзор и комфорт в длительных поездках.
Салон стал просторнее, в том числе за счет появления полноценного прохода между водительским и пассажирским сиденьями. Это важно для коммерческого использования, позволяя быстро покинуть кабину с любой стороны.
Рычаг коробки передач переместился на центральную панель, что освободило пространство в ногах и сделало управление более интуитивным. Однако усилие на рычаге и четкость включения передач все еще требуют доработки. При этом в новой кабине устранены сквозные технологические отверстия, через которые раньше проникали шум и пыль, что заметно повысило чистоту и тишину в салоне.
Производитель анонсировал появление версии с роботизированной коробкой передач на электронной базе в следующем году. Пока ни одному российскому автозаводу не удалось добиться безупречной работы подобного агрегата, поэтому успех инженеров ГАЗа в этом направлении остается под вопросом.
Базовая комплектация Соболь NN 4х4 уже включает кондиционер, навигатор, предпусковой подогреватель, дополнительный отопитель, подогрев передних сидений и лобового стекла, а также систему бесключевого доступа. За дополнительную плату доступен обогрев рулевого колеса.
Главной технической новинкой стал дизельный двигатель G31С. Он работает тише прежнего агрегата Cummins, а его заявленный ресурс составляет 500 тысяч километров. Конструкция двигателя исключает сложные системы: рециркуляцию отработавших газов, сажевый фильтр и впрыск. Это упрощает обслуживание и снижает риск поломок. Производство блока цилиндров полностью локализовано на Горьковском автозаводе, что обеспечивает стабильность поставок и контроль качества.
Мощность нового дизеля — 149 л.с., а крутящий момент достигает 420 Н·м, причем уже на низких оборотах доступно 305 Н·м. Для сравнения, прежний двигатель Cummins развивал максимум 270 Н·м. Новый мотор на 50 кг легче и тише, в нем используется ременной привод ГРМ вместо цепного. Замена ремня требуется каждые 80 тысяч километров и не представляет сложности.
Обновленный Соболь NN 4х4 с новым дизелем и модернизированным салоном представляет собой интересное предложение для тех, кто ищет надежный и практичный автомобиль для работы в сложных условиях. Внедрение современных опций и повышение комфорта усиливают его конкурентоспособность на фоне других российских и зарубежных аналогов. Окончательные выводы о успехе модели во многом будут зависеть от того, насколько удачно инженеры реализуют версию с роботизированной коробкой передач.
Похожие материалы GAZ
-
06.02.2026, 11:57
Соболь NN 4х4 и Газель NN 4х4: новые системы безопасности на полноприводных моделях
Полноприводные версии Соболь NN и Газель NN теперь оснащаются системой курсовой устойчивости ESC. Мало кто знает, что это решение включает целый комплекс современных технологий активной безопасности. Какие еще опции появились в базовой комплектации и что это значит для водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.07.2025, 10:51
Система ESC стала доступна на популярных моделях ГАЗ
Автомобили семейств «Газель NEXT», «Газель NN» и «Соболь NN» в версии с задним приводом получили систему курсовой устойчивости (ESC). Она уже доступна на цельнометаллических фургонах, версиях комби и автобусах, а с августа 2025 года появится и на бортовых грузовиках.Читать далее
-
04.07.2025, 15:46
Автомобили «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» стали намного безопаснее
С июня 2025 года в линейке коммерческих автомобилей Горьковского автозавода – «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» – стала доступна новая важная опция: фронтальные подушки безопасности. Читать далее
-
31.01.2025, 14:11
В продаже появились «ГАЗели» и «Соболи» с обновленными моторами
Линейка коммерческих моделей ГАЗ пополнилась автомобилями с двигателями экологического класса Евро-5. Обновленный агрегат доступен для автомобилей 4х2 «Соболь NN» и «Газель NN», а также автобусов «ГАЗель Next» и «ГАЗель Сity».Читать далее
-
10.02.2026, 19:08
Tenet T4 и Лада Веста Кросс: сравнение комплектаций, моторов и оснащения — какой автомобиль надежнее
Сравнение Tenet T4 1.5T DCT Active и Лада Веста Кросс 1.8 CVT 2WD Techno раскрывает ключевые отличия в технических решениях, размерах и уровне оснащения. Анализ поможет понять, какой автомобиль лучше подойдет для современных условий.Читать далее
-
10.02.2026, 18:54
RENNtech готовит уникальный Mercedes SEC V12 Widebody для поклонников рестомодов
RENNtech из Флориды анонсировал необычный проект для любителей Mercedes-Benz - рестомод SEC V12 Widebody. Новинка обещает сочетание роскоши и экстремальной производительности. Почему этот автомобиль уже обсуждают эксперты - в нашем материале.Читать далее
-
10.02.2026, 18:12
Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+: новый двигатель и технологии для кроссовера 2026 года
Mercedes-AMG представил обновленный GLC 53 4Matic+ с модернизированным 3,0-литровым рядным шестицилиндровым мотором, гибридной системой наддува и новыми технологиями шасси. Модель обещает новые ощущения за рулем и расширенные возможности.Читать далее
-
10.02.2026, 18:03
Пикапы в России: какие модели теряют спрос, а кто удерживает позиции
Рынок пикапов в России меняется. Лидеры и аутсайдеры меняются местами. Китайские и российские бренды борются за покупателей. Новые правила и тренды формируют спрос.Читать далее
-
10.02.2026, 17:46
ГАЗ-53: как советский грузовик стал незаменимым для села и города
ГАЗ-53 - грузовик, который определил облик советских дорог и стал символом надежности для предприятий и колхозов. Его простота и универсальность сделали модель востребованной даже спустя десятилетия после окончания производства.Читать далее
-
10.02.2026, 17:29
КОММАШ представил мусоровоз на базе МАЗ с инновационной системой управления
Российский производитель КОММАШ отказался от китайских комплектующих и сделал ставку на белорусское шасси МАЗ для новой серии мусоровозов. Какие технические решения внедрены, что изменилось в управлении и почему это важно для коммунальных служб - разбираемся в деталях. Читать далее
-
10.02.2026, 17:26
Ferrari готовит первую электрическую модель: детали раскрыты, но интрига сохраняется
Ferrari продолжает подогревать интерес к своему первому электромобилю, раскрывая детали поэтапно. Недавно компания показала интерьер, а технические характеристики стали известны еще в прошлом году. Окончательное раскрытие модели ожидается только в мае 2026 года, что делает ожидание особенно напряженным.Читать далее
Похожие материалы GAZ
-
06.02.2026, 11:57
Соболь NN 4х4 и Газель NN 4х4: новые системы безопасности на полноприводных моделях
Полноприводные версии Соболь NN и Газель NN теперь оснащаются системой курсовой устойчивости ESC. Мало кто знает, что это решение включает целый комплекс современных технологий активной безопасности. Какие еще опции появились в базовой комплектации и что это значит для водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.07.2025, 10:51
Система ESC стала доступна на популярных моделях ГАЗ
Автомобили семейств «Газель NEXT», «Газель NN» и «Соболь NN» в версии с задним приводом получили систему курсовой устойчивости (ESC). Она уже доступна на цельнометаллических фургонах, версиях комби и автобусах, а с августа 2025 года появится и на бортовых грузовиках.Читать далее
-
04.07.2025, 15:46
Автомобили «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» стали намного безопаснее
С июня 2025 года в линейке коммерческих автомобилей Горьковского автозавода – «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» – стала доступна новая важная опция: фронтальные подушки безопасности. Читать далее
-
31.01.2025, 14:11
В продаже появились «ГАЗели» и «Соболи» с обновленными моторами
Линейка коммерческих моделей ГАЗ пополнилась автомобилями с двигателями экологического класса Евро-5. Обновленный агрегат доступен для автомобилей 4х2 «Соболь NN» и «Газель NN», а также автобусов «ГАЗель Next» и «ГАЗель Сity».Читать далее
-
10.02.2026, 19:08
Tenet T4 и Лада Веста Кросс: сравнение комплектаций, моторов и оснащения — какой автомобиль надежнее
Сравнение Tenet T4 1.5T DCT Active и Лада Веста Кросс 1.8 CVT 2WD Techno раскрывает ключевые отличия в технических решениях, размерах и уровне оснащения. Анализ поможет понять, какой автомобиль лучше подойдет для современных условий.Читать далее
-
10.02.2026, 18:54
RENNtech готовит уникальный Mercedes SEC V12 Widebody для поклонников рестомодов
RENNtech из Флориды анонсировал необычный проект для любителей Mercedes-Benz - рестомод SEC V12 Widebody. Новинка обещает сочетание роскоши и экстремальной производительности. Почему этот автомобиль уже обсуждают эксперты - в нашем материале.Читать далее
-
10.02.2026, 18:12
Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+: новый двигатель и технологии для кроссовера 2026 года
Mercedes-AMG представил обновленный GLC 53 4Matic+ с модернизированным 3,0-литровым рядным шестицилиндровым мотором, гибридной системой наддува и новыми технологиями шасси. Модель обещает новые ощущения за рулем и расширенные возможности.Читать далее
-
10.02.2026, 18:03
Пикапы в России: какие модели теряют спрос, а кто удерживает позиции
Рынок пикапов в России меняется. Лидеры и аутсайдеры меняются местами. Китайские и российские бренды борются за покупателей. Новые правила и тренды формируют спрос.Читать далее
-
10.02.2026, 17:46
ГАЗ-53: как советский грузовик стал незаменимым для села и города
ГАЗ-53 - грузовик, который определил облик советских дорог и стал символом надежности для предприятий и колхозов. Его простота и универсальность сделали модель востребованной даже спустя десятилетия после окончания производства.Читать далее
-
10.02.2026, 17:29
КОММАШ представил мусоровоз на базе МАЗ с инновационной системой управления
Российский производитель КОММАШ отказался от китайских комплектующих и сделал ставку на белорусское шасси МАЗ для новой серии мусоровозов. Какие технические решения внедрены, что изменилось в управлении и почему это важно для коммунальных служб - разбираемся в деталях. Читать далее
-
10.02.2026, 17:26
Ferrari готовит первую электрическую модель: детали раскрыты, но интрига сохраняется
Ferrari продолжает подогревать интерес к своему первому электромобилю, раскрывая детали поэтапно. Недавно компания показала интерьер, а технические характеристики стали известны еще в прошлом году. Окончательное раскрытие модели ожидается только в мае 2026 года, что делает ожидание особенно напряженным.Читать далее