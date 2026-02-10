Чем отличается свежая версия Соболя NN 4х4 от предшественника и почему ее ждут на рынке коммерческих авто

Соболь NN 4х4 с новым дизелем G31С: полный привод, обновленный салон и технологичные опции — отличия от предшественника

Соболь NN 4х4 получил не только новый дизель G31С, но и полностью переработанный салон, расширенный дверной проем и современные опции. В ближайшие годы ожидается версия с роботизированной коробкой передач. Разбираемся, что изменилось и почему это важно для рынка.

Появление обновленного Соболь NN 4х4 стало значимым событием для российского рынка коммерческого транспорта. Эта модель открывает новую страницу в истории, отличаясь от предшественников глубокой модернизацией. Ее кузов унифицирован со стандартным Соболем NN, что придает автомобилю более современный и практичный вид. Важным шагом стало внедрение нового дизельного двигателя G31С, призванного повысить надежность и снизить эксплуатационные расходы.

Внедорожная версия получила кузов, где из неокрашенного пластика выполнены только бамперы. Это решение может показаться спорным для использования в суровых условиях, так как боковые панели и колесные арки лишены дополнительной защиты. Однако производитель сделал ставку на универсальность и простоту обслуживания.

Ключевым изменением стал удлиненный дверной проем и смещенная назад кабина, из-за чего посадка за руль для водителей крупного телосложения оказалась не самой удобной. Рулевое колесо регулируется только по высоте, что ограничивает возможности подстройки. В то же время кресло водителя получило широкий набор регулировок: можно изменить жесткость пружин, вылет и высоту подушки, а также угол наклона и высоту поясничной поддержки. Посадка сохранила вертикальную, "автобусную" позу, что обеспечивает отличный обзор и комфорт в длительных поездках.

Салон стал просторнее, в том числе за счет появления полноценного прохода между водительским и пассажирским сиденьями. Это важно для коммерческого использования, позволяя быстро покинуть кабину с любой стороны.

Рычаг коробки передач переместился на центральную панель, что освободило пространство в ногах и сделало управление более интуитивным. Однако усилие на рычаге и четкость включения передач все еще требуют доработки. При этом в новой кабине устранены сквозные технологические отверстия, через которые раньше проникали шум и пыль, что заметно повысило чистоту и тишину в салоне.

Производитель анонсировал появление версии с роботизированной коробкой передач на электронной базе в следующем году. Пока ни одному российскому автозаводу не удалось добиться безупречной работы подобного агрегата, поэтому успех инженеров ГАЗа в этом направлении остается под вопросом.

Базовая комплектация Соболь NN 4х4 уже включает кондиционер, навигатор, предпусковой подогреватель, дополнительный отопитель, подогрев передних сидений и лобового стекла, а также систему бесключевого доступа. За дополнительную плату доступен обогрев рулевого колеса.

Главной технической новинкой стал дизельный двигатель G31С. Он работает тише прежнего агрегата Cummins, а его заявленный ресурс составляет 500 тысяч километров. Конструкция двигателя исключает сложные системы: рециркуляцию отработавших газов, сажевый фильтр и впрыск. Это упрощает обслуживание и снижает риск поломок. Производство блока цилиндров полностью локализовано на Горьковском автозаводе, что обеспечивает стабильность поставок и контроль качества.

Мощность нового дизеля — 149 л.с., а крутящий момент достигает 420 Н·м, причем уже на низких оборотах доступно 305 Н·м. Для сравнения, прежний двигатель Cummins развивал максимум 270 Н·м. Новый мотор на 50 кг легче и тише, в нем используется ременной привод ГРМ вместо цепного. Замена ремня требуется каждые 80 тысяч километров и не представляет сложности.

Обновленный Соболь NN 4х4 с новым дизелем и модернизированным салоном представляет собой интересное предложение для тех, кто ищет надежный и практичный автомобиль для работы в сложных условиях. Внедрение современных опций и повышение комфорта усиливают его конкурентоспособность на фоне других российских и зарубежных аналогов. Окончательные выводы о успехе модели во многом будут зависеть от того, насколько удачно инженеры реализуют версию с роботизированной коробкой передач.