ГАЗ представил монстра для бездорожья: новый «Соболь НН» с лебёдкой и шноркелем — цена 4,4 млн

10 июня 2026, 13:23
«Соболь НН» с внедорожным пакетом: полный привод, лебедка и шноркель для сложных маршрутов
«Соболь НН» с внедорожным пакетом: полный привод, лебедка и шноркель для сложных маршрутов
На рынке появился «Соболь НН» с заводским внедорожным пакетом: полный привод, лебедка, шноркель и усиленная защита. Модель ориентирована на профессионалов и путешественников, которым важна надежность вне асфальта. Почему эта новинка может изменить подход к работе и экспедициям - в материале.
Российский рынок коммерческих автомобилей пополнился необычным предложением: «Соболь НН» с заводским внедорожным пакетом, рассчитанным на тяжёлые условия эксплуатации. Эта версия минивэна ориентирована на тех, кто работает или съезжает с асфальта там, где стандартные внедорожники часто оказываются бессильны. Впервые модель была показана на выставке коммерческого транспорта COMvex 2026 в Москве, где сразу привлекла внимание сочетанием комфорта и настоящей проходимости.
Главная фишка новинки — комплекс заводских доработок, превращающих минивэн в инструмент для профессионалов. В арсенале: полный привод, блокировка дифференциалов (передняя и штатная задняя), силовые бамперы, электрическая лебёдка, удлинённые грязевые шины, защита топливного бака, шноркель для преодоления бродов глубиной до метра и экспедиционный багажник. Такой набор позволяет уверенно передвигаться там, где обычные автомобили застревают, а доработки не лишают машину гарантии.
Техническая часть осталась проверенной: под капотом — 2,5-литровый турбодизель мощностью 150 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Автомат не предусмотрен — механика считается более надёжной для экстремальных условий. Салон рассчитан на пять человек, багажное отделение позволяет перевозить как строительные материалы, так и снаряжение для охоты или экспедиций.
Стоимость подготовленного «Соболя НН» составляет 4,4 миллиона рублей. Для сравнения: стандартная полноприводная версия стоит 3,5–3,7 млн, подготовленный УАЗ «Профи» — около 3,2 млн. Импортные аналоги, например Toyota Hilux с внедорожным пакетом, обойдутся минимум в 7 миллионов рублей. Таким образом, предложение ГАЗа выглядит сбалансированным для тех, кто ищет заводскую поддержку и готовую к работе машину.
Целевая аудитория — специалисты, работающие в труднодоступных регионах: лесники, егеря, нефтяники, газовики, а также опытные охотники, рыбаки и путешественники-экспедиционеры. Не исключено, что интерес проявляют и службы МЧС, и геологоразведка. Ключевое преимущество — все доработки выполняются на заводе и не лишают машину гарантии, что особенно важно для корпоративных клиентов и госструктур.
В целом, «Соболь НН» с заводским внедорожным пакетом может стать новым стандартом для тех, кто не готов идти на компромисс между комфортом и проходимостью. Важно отметить, что все доработки сертифицированы и соответствуют нормативам, а заводская поддержка обеспечивает сервисное обслуживание даже в самых отдалённых регионах. Такой подход может изменить отношение к экспедиционным и универсальным автомобилям в России, где надёжность и готовность к суровым условиям часто важнее модных опций.
Судя по тенденциям последних лет, спрос на подобные автомобили в России стабильно растёт. Рост количества экспедиций, занятость в отдалённых регионах и потребность в надёжном оборудовании для бизнеса делают такие модели востребованными. Для сравнения, на рынке уже есть образцы внедорожных минивэнов, например Mitsubishi Delica D:5, который также рассчитан на сложные условия и недавно появился в России — подробнее о нём можно узнать в другом материале о японской версии для российских дорог .
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