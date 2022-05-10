Собран 300-тысячный пикап GWM Poer. Россия с ним знакома

Официальный старт производства внедорожника был дан в августе 2019 года, и GWM Poer, что называется, не подвел – всего за 100 дней было собрано 10 000 ед. А на выполнение первого целевого показателя производства в 100 000 машин автопроизводитель потратил всего один год.

С 2021 года продажи GWM Poer ведутся в более чем в 50 странах и регионах, включая Россию, Австралию, Чили, ЮАР, Египет, Ближний Восток и Лаос.

Great Wall Poer От 2 л, 150 л.с Новый от 2 780 000 до 5 570 000 Р

На отечественном рынке среднеразмерный пикап предлагается по стартовой цене 3 999 000 рублей (Comfort). Он базируется на рамной платформе P71 с пружинными подвесками «по кругу», оснащается 2-литровым 150-сильным дизелем и автоматической коробкой передач. Привод – полный. Комплектаций две – в топовой Premium за автомобиль просят 4 149 000 рублей.

В длину GWM Poer простирается на 5404 мм, в ширину – на 1934 мм, в высоту – на 1837 мм. Промежуток между колесными парами передней и задней осей занимает у автомобиля 3230 мм, а его клиренс составляет 232 мм.

Внутреннее убранство пикапа обладает 5-местной раскладкой, при этом приличный запас свободного пространства обещан в том числе пассажирам второго ряда. Грузовая платформа имеет габаритные размеры: ширина – 1520 мм, длина – 1520 мм, высота бортов – 538 мм.

Грузоподъемность у пикапа не ахти какая – всего 375 кг (при полной массе в 2,5 тонны). Полноразмерная «запаска» подвешена под днищем кузова.

На зарубежных рынках известны следующие модификации и спецификации пикапа: Jingang (King Kong), Huo (означает «горячий» или «огненный»), Heidan (Black bullet), Lvzhuang (Travel Edition), Jiche (Motoryclist edition).

Упомянутые модели: Great Wall Poer

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