Собранных Hyundai Creta оказалось столько же, сколько и Solaris
Фото из архива редакции 110km.ru
Если так оно и случится, это станет более сильным показателем, по сравнению с итогами деятельности завода в году уходящем, когда было собрано 234 000 автомобилей. Из этого количества на долю моделей Hyundai пришлось 142 000 машин: 71 000 Solaris и 71 000 Creta.
Главным событием уходящего года для Hyundai стал запуск производства кроссовера Creta II поколения. При этом сотрудники российского завода справились с задачей практически без участия корейских специалистов, которые не смогли приехать в Россию ввиду коронавирусных ограничений.
Джу Сучоун, гендиректор «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», отметил: «В 2021 году завод столкнулся с дефицитом автокомпонентов. Несмотря на все сложности, удалось практически избежать перебоев на производстве. Это стало возможным, в том числе, благодаря использованию альтернативных маршрутов транспортировки импортных автокомпонентов – по железной дороге и через порт в Новороссийске. Новые маршруты позволили заметно сократить время доставки компонентов».
- 1 310 000 РHyundai Solaris 2017 в Москве
- 499 000 РHyundai Solaris 2012 в Москве
- 1 540 000 РHyundai Creta 2018 в Москве
- 900 000 РHyundai Solaris 2019 в Москве
- 900 000 РHyundai Solaris 2015 в Москве
- 1 129 000 РHyundai Solaris 2019 в Москве
- 1 470 000 РHyundai Solaris 2020 в Москве
- 615 000 РHyundai Solaris 2012 в Москве
- 700 000 РHyundai Solaris 2012 в Москве
- 770 000 РHyundai Solaris 2012 в Москве
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