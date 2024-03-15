Собянин пообещал москвичам беспилотные трамваи и такси
К 2030 году большую часть трамваев доверят нейросети. Использование беспилотных технологий на 27% сократит нарушение графика движения. Интересно, что позже всего беспилотные технологии придут в подземку. Во многих странах мира в метро уже давно курсируют составы без машиниста. В Москве к 2030 году обещают запустить поезда «с элементами беспилотного управления». По словам Сергея Собянина, в будущем Москва станет абсолютным лидером в использовании беспилотного транспорта.
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-
15.03.2024, 08:25
АвтоВАЗ рассказал, когда расширится цветовая гамма Lada Vesta
Долгое время автомобили флагманского семейства Lada Vesta красили только в два цвета: белый «Ледниковый» и черный «Пантера». Топ-менеджер АвтоВАЗа пообещал, что скоро палитра расширится до 7 цветов.Читать далее
-
15.03.2024, 07:25
Четверо погибли под Уфой в утреннем ДТП с трактором
Ранним утром в пятницу, 15 марта, в Башкирии на трассе М-7 «Волга» произошло смертельное ДТП с участием Toyota Corolla и трактора МТЗ «Беларусь». Женщина и трое мужчин погибли на месте.Читать далее
-
14.03.2024, 23:19
3 важных новинки мирового автопрома, которые не приедут в Россию
Женевский автосалон 2024 года был ознаменован несколькими яркими новинками. Но после ухода из России большинства мировых автомобильных брендов вряд ли стоит надеяться увидеть их на наших дорогах. Даже по параллельному импорту возить машины становится все труднее.Читать далее
-
14.03.2024, 22:44
Врач-диетолог рассказала о двух опасностях, грозящих водителям с избыточным весом
Ожирение создает дополнительную нагрузку на организм, провоцируя различные сопутствующие заболевания. Врач-диетолог рассказала, чем еще лишний вес грозит водителям.Читать далее
-
14.03.2024, 17:42
Журналисты выяснили, когда Lada Iskra впервые появится на публике
АвтоВАЗ запатентовал три модели нового семейства Lada Iskra, серийная сборка которого должна стартовать в конце 2024 года. Но публичный дебют новинки состоится значительно раньше.Читать далее
-
14.03.2024, 16:53
Губернатор Петербурга раскрыл планы по производству автомобилей
Накануне в Санкт-Петербурге состоялась официальная презентации нового автомобильного бренда. Сборку машин наладили на бывшем заводе Nissan, который теперь носит лаконичное название «Автозавод Санкт-Петербург».Читать далее
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