Собянин пообещал москвичам беспилотные трамваи и такси

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В рамках транспортной программы в ближайшие несколько лет в Москве появится «умный транспорт». Столичные власти планируют внедрить несколько сервисов, основанных на нейросетях. В 2027 году в некоторых районах Москвы запустят беспилотные такси и начнут внедрять беспилотные трамваи. Сначала движение будет контролировать водитель, но потом трамваи станут абсолютно самостоятельными.

К 2030 году большую часть трамваев доверят нейросети. Использование беспилотных технологий на 27% сократит нарушение графика движения. Интересно, что позже всего беспилотные технологии придут в подземку. Во многих странах мира в метро уже давно курсируют составы без машиниста. В Москве к 2030 году обещают запустить поезда «с элементами беспилотного управления». По словам Сергея Собянина, в будущем Москва станет абсолютным лидером в использовании беспилотного транспорта.

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