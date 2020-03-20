Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
20 марта 2020, 17:55

Sochi Drift Challenge: коронавирус «переселил» зрителей с трибун в онлайн

  • 1816
  • 0
Фото: Sochi Drift Challenge
В связи с принятыми недавно в России ограничениями на проведение массовых мероприятий финальные заезды Sochi Drift Challenge решено провести без зрителей. «Так безопаснее», - говорят в организаторском штабе соревнований.
Sochi Drift Challenge коронавирус переселил зрителей с трибун в онлайн

Фото: Sochi Drift Challenge

Ранее мы писали
Таким абсолютно пустым увидел наш корреспондент платформенную часть Московского железнодорожного вокзала в ...
Читать далее
При этом зрителей не оставят без шоу. Трансляция финала Sochi Drift Challenge будет вестись в прямом эфире на странице Sochi Drift Challenge в социальной сети «ВКонтакте».

«Вы сможете не только увидеть много классного дрифта, но и все про него узнать в деталях - в качестве комментатора соревнований выступит Роман Бражников», - пишут организаторы (команда АНО «Росгонки» и известный гонщик, вице-чемпион мира по дрифту Аркадий Цареградцев). Подключиться к трансляции можно будет послезавтра, в воскресенье, 22 марта 2020 года.

Относительно людей, которые уже приобрели билеты на Sochi Drift Challenge: если билеты были приобретены в кассе «Сочи Автодрома», вернуть их можно там же; если онлайн, деньги будут переведены на банковскую карту в течение нескольких дней.

Sochi Drift Challenge коронавирус переселил зрителей с трибун в онлайн

Фото: Sochi Drift Challenge

Sochi Drift Challenge коронавирус переселил зрителей с трибун в онлайн

Фото: Sochi Drift Challenge

Sochi Drift Challenge коронавирус переселил зрителей с трибун в онлайн

Фото: Sochi Drift Challenge

Sochi Drift Challenge коронавирус переселил зрителей с трибун в онлайн

Фото: Trendsmap.com

Sochi Drift Challenge коронавирус переселил зрителей с трибун в онлайн
Sochi Drift Challenge коронавирус переселил зрителей с трибун в онлайн
Sochi Drift Challenge коронавирус переселил зрителей с трибун в онлайн
Sochi Drift Challenge коронавирус переселил зрителей с трибун в онлайн
По всем вопросам можно обращаться в колл-центр «Сочи Автодрома» по тел.: 8-800-222-00-70 или в кассу, расположенную на Главной трибуне комплекса.

Для справки: финал Sochi Drift Challenge пройдет 22 марта 2020 года. За звание сильнейшего будут бороться более 20 участников со всей России - от Санкт-Петербурга до Владивостока.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Навесы из поликарбоната в московской области
Навесы из поликарбоната, из профнастила. От производителя на заказ по вашим размерам. Выезд мастера на объект бесплатно. Дёшево и качественно. Тел. 8-926-974-70-14 http:// kostya02m.wixsite.com/ garaz
yar08
Гаражи ракушки пеналы в московскойобласти
Гаражи ракушки пеналы б/ у и новые. Оцинкованное железо. Не гнилые, не ржавые, не мятые. Размеры под любые машины. Состояние отличное от 3 до 5 лет. Летом и зимой. Можно на дачу. Доставляем и устанавливаем. Тел. 8-903-759-07-92 http:// kostya02m.wixsite.com/ garaz
yar08
Покупатели кинулись за автомобилями Hyundai, чтобы успеть до подорожания
ну не знаю, это если только наличка карман давит, сколько народу без зп сейчас дома сидят, сомневаюсь, что авто как пирожки начнут расхватывать. Если бы просто рубль рухнул, то да, а в купе с коронавирусом этим, точнее паники, которую вокруг нагоняют, брать авто...
Наталья
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Обзор летних шин. Что купить весной 2020-го
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 24 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 26 моделей
Класс Купе спортивные
Hyundai Coupe и еще 21 модель
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Sochi Drift Challenge: коронавирус «переселил» зрителей с трибун в онлайн
{{material_129361}} При этом зрителей не оставят без шоу. Трансляция финала Sochi Drift Challenge будет вестись в прямом эфире на странице Sochi Drift Challenge в социальной сети «ВКонтакте». «Вы сможете не только увидеть много классного дрифта, но и все про него узнать в деталях - в качестве комментатора соревнований выступит Роман Бражников», - пишут организаторы (команда АНО «Росгонки» и известный гонщик, вице-чемпион мира по дрифту Аркадий Цареградцев). Подключиться к трансляции можно будет послезавтра, в воскресенье, 22 марта 2020 года.Относительно людей, которые уже приобрели билеты на Sochi Drift Challenge: если билеты были приобретены в кассе «Сочи Автодрома», вернуть их можно там же; если онлайн, деньги будут переведены на банковскую карту в течение нескольких дней.{{gallery_1980}} По всем вопросам можно обращаться в колл-центр «Сочи Автодрома» по тел.: 8-800-222-00-70 или в кассу, расположенную на Главной трибуне комплекса. Для справки: финал Sochi Drift Challenge пройдет 22 марта 2020 года. За звание сильнейшего будут бороться более 20 участников со всей России - от Санкт-Петербурга до Владивостока.
2020-03-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сургут Уфа Краснодарский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться