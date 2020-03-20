Sochi Drift Challenge: коронавирус «переселил» зрителей с трибун в онлайн
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Фото: Sochi Drift Challenge
«Вы сможете не только увидеть много классного дрифта, но и все про него узнать в деталях - в качестве комментатора соревнований выступит Роман Бражников», - пишут организаторы (команда АНО «Росгонки» и известный гонщик, вице-чемпион мира по дрифту Аркадий Цареградцев). Подключиться к трансляции можно будет послезавтра, в воскресенье, 22 марта 2020 года.
Относительно людей, которые уже приобрели билеты на Sochi Drift Challenge: если билеты были приобретены в кассе «Сочи Автодрома», вернуть их можно там же; если онлайн, деньги будут переведены на банковскую карту в течение нескольких дней.
Фото: Sochi Drift Challenge
Фото: Sochi Drift Challenge
Фото: Sochi Drift Challenge
Фото: Trendsmap.com
Для справки: финал Sochi Drift Challenge пройдет 22 марта 2020 года. За звание сильнейшего будут бороться более 20 участников со всей России - от Санкт-Петербурга до Владивостока.
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