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2 января 2020, 18:47

Сочинский Дендрарий: на фуникулере в лето

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Фото пользователя 110km.ru
Канатная дорога – это всегда что-то необычное и романтичное, будь то подъем на Ай-Петри в Крыму или на Машук в Пятигорске. Сегодня же открыл для себя новый фуникулерный маршрут – в сочинском Дендрарии. В этом курортном городке был много раз, а вот полюбоваться красотами всемирно известного парка на горе пришлось впервые. Благо, что на дворе зимние каникулы.
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

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Сразу отмечу: никак не ожидал, что Дендрарий занимает столь огромную территорию. Мы, повторюсь, забрались на его вершину на «канатке», а уж потом «пешкодралом» спустились вниз. Три с половиной часа пролетели одним махом.

Дорого, но красиво

Такой вариант прогулки самый дорогой. За подъем на фуникулере сегодня просят 500 рублей с человека. Нам пришлось отстоять очередь в 15 минут длиной, ибо желающих разогнать новогодний хмель было немало.

По прибытию наверх зевак встретит еще одна касса – та, что ведет в сам парк. Прогулка по оному оценена в 250 рублей «с носа». Можно, конечно, сэкономить – скажем, не ехать в кабинке, а зайти в Дендрарий с главного (нижнего) входа, что расположен на Курортном проспекте. Вот только стоит грамотно рассчитать свои силы – подъем длинный и требует молодецкого здоровья.

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Ранее мы писали
Кучу раз ездил на автомобиле по дороге из Сочи в Красную Поляну. Маршрут знакомый, что называется, хоть с ...
Читать далее
Канатная дорога сочинского Дендрария была запущена в эксплуатацию в 1977 году. В 2006-м была произведена ее реконструкция, в частности, установлено австрийское оборудование. Протяженность подвесной линии - 897 метров. Ход фуникулера тихий и эластичный - он проходит указанное расстояние за 4,5 минуты. В кабинке при хорошей утрамбовке может поместиться до 20 человек. Что называется, в тесноте да не в обиде.

Зато сообща можно любоваться открывающимися с каждым новым метром видами на Сочи, море и сам парк, с его тематическими уголками, удивительными по красоте редкими растениями. По прибытию «воздушного трамвайчика» на верхнюю точку пассажиры «десантируются» на специально оборудованную смотровую площадку. Виды с нее фантастические. В хорошую и ясную погоду отчетливо просматриваются прибрежная полоса, Большой Кавказский хребет и знаменитая гора Ахун, на которую также ездят ради хороших видов.

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Царство экзотов

Я не знаю, как в Дендрарии летом, но и в начале января здесь благоухает так, словно на дворе август. На клумбах ирисы, розы, анютины глазки. Парк по праву считается одним из знаковых место Сочи. Его часто называют «зеленым сердцем курорта». На площади 46,4 гектара собраны деревья и кустарники, привезенные из разных уголков планеты. В коллекции Дендрария более 1800 видов и форм, в том числе 66 из них – дубы, 74 – сосны, 54 – пальмы и несчетное количество редких экзотов.

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Несмотря на то, что большинство этих самых экзотов прижилось уже давно, некоторые все же предпочитают жить по своему расписанию – цветут и плодоносят в то же время, когда это делают их «родственники». Так что, чуть ли не каждый день в парке расцветает какое-нибудь растение. Это ли не сказка?..

В верхней части Дендрария созданы ландшафтно-географические отделы, представляющие субтропики Юго-Восточной Азии, Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии и нашего Кавказа. Нижняя часть парка по размерам несоизмеримо меньше, но не менее живописна: сотни цветущих и отцветших растений, бамбуковые заросли, благоухающий розарий, каскады прудов…

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Есть и живность, причем экзотическая. В специальных вольерах живут попугаи, вальяжно прогуливаются страусы и павлины. У небольшого пруда можно встретить белок и нутрий. Нам повезло: один такой симпатичный «воротник» подплыл прямо к нашему берегу, красиво попозировав и откушав сочного яблока. Хоть правила поведения в Дендрарии и запрещают подходить близко к животным и уж тем более дотрагиваться до них, некоторым счастливцам все же посчастливилось погладить нутрию и покормить с руки павлина. Естественно, это были дети, у которых, как и у взрослых, длительные каникулы…  

Как добраться

Передвигаясь по курортному проспекту Сочи и не увидеть центральный вход в Дендрарий - себя не уважать. Официальный адрес: Курортный проспект, 74. Если ехать на общественном транспорте - автобусе (а они в городе-курорте ходят часто и отменно, машины более-менее свежие, в том числе GAZ Vector Next), необходимо выйти на остановке "Цирк".

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето

Фото пользователя 110km.ru

Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Сочинский Дендрарий на фуникулере в лето
Автобусы и маршрутки от центра города в направлении Адлера идут практически все без исключения. Стоимость проезда - всего 26 рублей. Возле остановки - место посадки на канатную дорогу. А вот сам парк расположен на другой стороне проспекта, поэтому придется воспользоваться пешеходным переходом.


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Сочинский Дендрарий: на фуникулере в лето
{{material_119764}} Сразу отмечу: никак не ожидал, что Дендрарий занимает столь огромную территорию. Мы, повторюсь, забрались на его вершину на «канатке», а уж потом «пешкодралом» спустились вниз. Три с половиной часа пролетели одним махом. Дорого, но красивоТакой вариант прогулки самый дорогой. За подъем на фуникулере сегодня просят 500 рублей с человека. Нам пришлось отстоять очередь в 15 минут длиной, ибо желающих разогнать новогодний хмель было немало. По прибытию наверх зевак встретит еще одна касса – та, что ведет в сам парк. Прогулка по оному оценена в 250 рублей «с носа». Можно, конечно, сэкономить – скажем, не ехать в кабинке, а зайти в Дендрарий с главного (нижнего) входа, что расположен на Курортном проспекте. Вот только стоит грамотно рассчитать свои силы – подъем длинный и требует молодецкого здоровья.{{gallery_1879}}{{material_128554}} Канатная дорога сочинского Дендрария была запущена в эксплуатацию в 1977 году. В 2006-м была произведена ее реконструкция, в частности, установлено австрийское оборудование. Протяженность подвесной линии - 897 метров. Ход фуникулера тихий и эластичный - он проходит указанное расстояние за 4,5 минуты. В кабинке при хорошей утрамбовке может поместиться до 20 человек. Что называется, в тесноте да не в обиде.Зато сообща можно любоваться открывающимися с каждым новым метром видами на Сочи, море и сам парк, с его тематическими уголками, удивительными по красоте редкими растениями. По прибытию «воздушного трамвайчика» на верхнюю точку пассажиры «десантируются» на специально оборудованную смотровую площадку. Виды с нее фантастические. В хорошую и ясную погоду отчетливо просматриваются прибрежная полоса, Большой Кавказский хребет и знаменитая гора Ахун, на которую также ездят ради хороших видов. {{gallery_1880}} Царство экзотовЯ не знаю, как в Дендрарии летом, но и в начале января здесь благоухает так, словно на дворе август. На клумбах ирисы, розы, анютины глазки. Парк по праву считается одним из знаковых место Сочи. Его часто называют «зеленым сердцем курорта». На площади 46,4 гектара собраны деревья и кустарники, привезенные из разных уголков планеты. В коллекции Дендрария более 1800 видов и форм, в том числе 66 из них – дубы, 74 – сосны, 54 – пальмы и несчетное количество редких экзотов. {{gallery_1882}} Несмотря на то, что большинство этих самых экзотов прижилось уже давно, некоторые все же предпочитают жить по своему расписанию – цветут и плодоносят в то же время, когда это делают их «родственники». Так что, чуть ли не каждый день в парке расцветает какое-нибудь растение. Это ли не сказка?..В верхней части Дендрария созданы ландшафтно-географические отделы, представляющие субтропики Юго-Восточной Азии, Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии и нашего Кавказа. Нижняя часть парка по размерам несоизмеримо меньше, но не менее живописна: сотни цветущих и отцветших растений, бамбуковые заросли, благоухающий розарий, каскады прудов…{{gallery_1881}} Есть и живность, причем экзотическая. В специальных вольерах живут попугаи, вальяжно прогуливаются страусы и павлины. У небольшого пруда можно встретить белок и нутрий. Нам повезло: один такой симпатичный «воротник» подплыл прямо к нашему берегу, красиво попозировав и откушав сочного яблока. Хоть правила поведения в Дендрарии и запрещают подходить близко к животным и уж тем более дотрагиваться до них, некоторым счастливцам все же посчастливилось погладить нутрию и покормить с руки павлина. Естественно, это были дети, у которых, как и у взрослых, длительные каникулы…   Как добратьсяПередвигаясь по курортному проспекту Сочи и не увидеть центральный вход в Дендрарий - себя не уважать. Официальный адрес: Курортный проспект, 74. Если ехать на общественном транспорте - автобусе (а они в городе-курорте ходят часто и отменно, машины более-менее свежие, в том числе GAZ Vector Next), необходимо выйти на остановке "Цирк". {{gallery_1883}} Автобусы и маршрутки от центра города в направлении Адлера идут практически все без исключения. Стоимость проезда - всего 26 рублей. Возле остановки - место посадки на канатную дорогу. А вот сам парк расположен на другой стороне проспекта, поэтому придется воспользоваться пешеходным переходом.
2020-01-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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