Сочинский Дендрарий: на фуникулере в лето
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Фото пользователя 110km.ru
Дорого, но красиво
Такой вариант прогулки самый дорогой. За подъем на фуникулере сегодня просят 500 рублей с человека. Нам пришлось отстоять очередь в 15 минут длиной, ибо желающих разогнать новогодний хмель было немало.
По прибытию наверх зевак встретит еще одна касса – та, что ведет в сам парк. Прогулка по оному оценена в 250 рублей «с носа». Можно, конечно, сэкономить – скажем, не ехать в кабинке, а зайти в Дендрарий с главного (нижнего) входа, что расположен на Курортном проспекте. Вот только стоит грамотно рассчитать свои силы – подъем длинный и требует молодецкого здоровья.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Зато сообща можно любоваться открывающимися с каждым новым метром видами на Сочи, море и сам парк, с его тематическими уголками, удивительными по красоте редкими растениями. По прибытию «воздушного трамвайчика» на верхнюю точку пассажиры «десантируются» на специально оборудованную смотровую площадку. Виды с нее фантастические. В хорошую и ясную погоду отчетливо просматриваются прибрежная полоса, Большой Кавказский хребет и знаменитая гора Ахун, на которую также ездят ради хороших видов.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Царство экзотов
Я не знаю, как в Дендрарии летом, но и в начале января здесь благоухает так, словно на дворе август. На клумбах ирисы, розы, анютины глазки. Парк по праву считается одним из знаковых место Сочи. Его часто называют «зеленым сердцем курорта». На площади 46,4 гектара собраны деревья и кустарники, привезенные из разных уголков планеты. В коллекции Дендрария более 1800 видов и форм, в том числе 66 из них – дубы, 74 – сосны, 54 – пальмы и несчетное количество редких экзотов.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
В верхней части Дендрария созданы ландшафтно-географические отделы, представляющие субтропики Юго-Восточной Азии, Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии и нашего Кавказа. Нижняя часть парка по размерам несоизмеримо меньше, но не менее живописна: сотни цветущих и отцветших растений, бамбуковые заросли, благоухающий розарий, каскады прудов…
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Как добраться
Передвигаясь по курортному проспекту Сочи и не увидеть центральный вход в Дендрарий - себя не уважать. Официальный адрес: Курортный проспект, 74. Если ехать на общественном транспорте - автобусе (а они в городе-курорте ходят часто и отменно, машины более-менее свежие, в том числе GAZ Vector Next), необходимо выйти на остановке "Цирк".
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
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