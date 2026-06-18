Почему Messenger пропал из Android Auto и когда ждать возвращения функции

18 июня 2026, 06:19
Социальная сеть Messenger исчез из Android Auto после обновления - что известно сейчас
Социальная сеть Messenger исчез из Android Auto после обновления - что известно сейчас
В начале июня пользователи Android Auto столкнулись с неожиданной проблемой: социальная сеть Messenger исчез из списка поддерживаемых приложений. Это затронуло многих водителей, привыкших к интеграции мессенджера в автомобильную систему. Почему это важно - в материале.
В начале июня владельцы автомобилей с Android Auto не обнаружили в списке доступных приложений интеллектуальную социальную сеть Messenger. Для многих это стало неприятным сюрпризом: привычная возможность читать и отправлять сообщения через автомобильную систему внезапно пропала. Проблема затронула тех, кто активно использует Messenger для связи в дороге, полагаясь на голосовое управление и уведомления на экране.
Первые жалобы появились на форумах примерно неделю назад. Пользователи отмечают, что мессенджер полностью исчез из интерфейса Android Auto, хотя ранее работал без нареканий. Попытки вернуть приложение стандартными методами — очисткой кэша, переустановкой или сбросом настроек — результата не дали. Водители остались без привычного инструмента для общения, что особенно неудобно для тех, кто часто находится за рулём и не может отвлекаться на смартфон.
Причина сбоя, судя по всему, кроется не в обновлении самой системы Android Auto, а в свежей версии приложения Messenger. После установки июньского апдейта интеграция с автомобильной платформой перестала работать. Аналогичные ситуации уже случались с другими мессенджерами: приложения временно исчезали из Android Auto после обновления, а затем возвращались с очередным патчем.
Официальных комментариев от Google пока нет, но опыт прошлых лет позволяет предположить, что речь идёт о технической неполадке, а не о намеренном отключении функции. Некоторые пользователи отмечают, что Messenger продолжает работать на устройствах с более старыми версиями приложения — это подтверждает версию о баге в последнем обновлении. Тем не менее, тем, для кого интеграция Messenger с Android Auto критична, эксперты советуют не обновлять приложение до выхода исправлений.
На данный момент неизвестно, когда именно появится патч, возвращающий Messenger в Android Auto. Важно отметить, что подобные случаи происходят не впервые: интеграция мессенджеров с автомобильными системами часто зависит от стабильности обновлений и согласованности работы разработчиков. Для российских водителей, активно использующих Android Auto, исчезновение Messenger может стать поводом задуматься о резервных каналах связи или временном переходе на альтернативные приложения. В целом, эта ситуация в очередной раз показывает, насколько привычные цифровые сервисы уязвимы перед неожиданными сбоями и как важно следить за обновлениями программного обеспечения.
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