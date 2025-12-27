Новый электросамокат Solar Hyperion RST удивляет скоростью и мощностью — стоит ли рисковать

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

27 декабря 2025, 13:22

На рынке появился электросамокат, способный разогнаться до 112 км/ч. Инженеры сделали акцент на безопасности и управляемости. Цена новинки - 3600 долларов (280 000 рублей). Внешний вид и характеристики впечатляют, но есть нюансы. Узнайте, чем выделяется этот аппарат среди конкурентов.

В мире электротранспорта постоянно появляются новые модели, и производители не устают удивлять скоростью и технологиями. На этот раз на рынке дебютировал электросамокат Solar Hyperion RST, который сразу привлек внимание благодаря своим экстремальным характеристикам. По информации autoevolution, новинка способна разгоняться до 112 км/ч, что ставит ее в один ряд с некоторыми мотоциклами.

Solar Hyperion RST - это не просто очередной городской самокат. Его конструкция рассчитана на любителей острых ощущений и тех, кто не боится скорости. Мощная силовая установка, усиленная рама и продуманная система торможения делают этот аппарат настоящим монстром среди двухколесных электросамокатов. При этом производитель не забыл о безопасности: в конструкции предусмотрены амортизаторы, дисковые тормоза и система стабилизации, чтобы даже на высоких скоростях сохранять контроль над движением.

Внешний вид Hyperion RST подчеркивает его спортивный характер. Агрессивные линии, массивные колеса и яркая подсветка делают его заметным на дороге. Вес устройства составляет около 50 кг, что обеспечивает устойчивость, но требует определенной физической подготовки для управления. Батарея рассчитана на дальние поездки - на одном заряде можно преодолеть до 100 км, в зависимости от стиля езды и условий.

Цена новинки составляет 3600 долларов (280 000 рублей), что делает ее доступной не для всех, но вполне конкурентоспособной на фоне других скоростных электросамокатов. За эти деньги покупатель получает не только впечатляющую динамику, но и современный дизайн, а также набор функций, которые обычно встречаются в более дорогих моделях. В комплекте идут сменные детали и расширенная гарантия, что также добавляет привлекательности предложению.

Однако стоит помнить, что такие скорости требуют особого внимания к безопасности. Использование шлема и защитной экипировки обязательно, а для езды по дорогам общего пользования могут потребоваться специальные разрешения. В некоторых странах подобные электросамокаты приравниваются к мопедам, и для их эксплуатации нужны права соответствующей категории.

Solar Hyperion RST - это выбор для тех, кто ищет не просто средство передвижения, а настоящий драйв и новые эмоции. Такой аппарат подойдет как для городских улиц, так и для загородных поездок, но требует ответственного подхода к эксплуатации. Если вы готовы к новым скоростям и не боитесь выделяться из толпы, этот электросамокат определенно заслуживает внимания.

