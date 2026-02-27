Владельцы Solaris HC делятся опытом: стоит ли покупать новый кроссовер на фоне роста цен и ухода брендов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

27 февраля 2026, 21:07

Solaris HC: почему кроссовер с корейскими корнями выбирают вместо китайских конкурентов

Solaris HC: почему кроссовер с корейскими корнями выбирают вместо китайских конкурентов

Владельцы Solaris HC делятся опытом: стоит ли покупать новый кроссовер на фоне роста цен и ухода брендов

Solaris HC: почему кроссовер с корейскими корнями выбирают вместо китайских конкурентов

На фоне падения российского авторынка Solaris HC неожиданно стал одним из лидеров продаж. Мы собрали мнения опытных водителей, чтобы понять, чем этот кроссовер выделяется среди конкурентов и почему его выбирают в 2026 году.

На фоне падения российского авторынка Solaris HC неожиданно стал одним из лидеров продаж. Мы собрали мнения опытных водителей, чтобы понять, чем этот кроссовер выделяется среди конкурентов и почему его выбирают в 2026 году.

В ситуации, когда российский рынок новых автомобилей переживает непростые времена, а многие бренды ушли, неожиданный успех Solaris HC вызывает большой интерес. Эта модель, пришедшая на смену популярной Hyundai Creta, сохранила узнаваемые черты и корейскую платформу, что для многих стало решающим фактором на фоне подорожавших и не всегда надежных альтернатив. В новом поколении автомобиль обзавелся современными опциями и обновленным интерьером, немного уступив в технической начинке, но не потеряв в практичности.

Опытные водители, сравнивающие новинку с предшественником, отмечают возросшую экономичность: расход топлива снизился почти на два литра, а спортивный режим помогает компенсировать разницу в мощности двигателя. Светодиодная оптика и современные системы повышают комфорт, а салон стал заметно современнее благодаря двухцветному исполнению, качественным материалам и удобным креслам с поясничной поддержкой. Полный привод и блокировка дифференциала остались на месте, что является важным преимуществом в российских зимних условиях.

С точки зрения практичности, автомобиль хорошо подходит для спокойной городской езды и семейных поездок: он тихий, экономичный и обладает подвеской, привычной для этого класса. Панорамная крыша делает салон визуально просторнее и светлее, а продуманная эргономика компенсирует мелкие недостатки вроде не самой удобной кнопки управления люком. Наличие камер кругового обзора, беспроводной зарядки и качественной аудиосистемы делает его удачным выбором для семьи.

Для активной езды мощности базового мотора может не хватать, особенно при обгонах, однако спортивный режим делает отклик на педаль газа заметно живее. Подвеска осталась прежней, но шумоизоляция стала лучше, а салон, несмотря на бюджетные материалы, выглядит современно благодаря аккуратному дизайну и удобному климат-контролю. Места во втором ряду достаточно даже для высоких пассажиров, а трансформация дивана позволяет увеличить объем багажника.

Китайские конкуренты предлагают больше опций и турбомоторы, но у многих покупателей возникают сомнения в их долговечности. Solaris HC выигрывает за счет своей репутации, адаптации к российским условиям и широкого выбора комплектаций, позволяя подобрать автомобиль под конкретные задачи. Уверенность в простоте обслуживания и доступности запчастей также играет важную роль при выборе.

Таким образом, несмотря на общее падение рынка и рост цен, этот кроссовер оказался востребованным благодаря удачному сочетанию проверенных временем решений и современных опций. Для тех, кто ищет понятный и надежный автомобиль без лишних экспериментов, Solaris HC стал логичным и взвешенным выбором.

Упомянутые модели: Solaris HC
Упомянутые марки: Solaris, Hyundai
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Солярис, Хендай

Похожие материалы Солярис, Хендай

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Нижний Новгород Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться