Владельцы Solaris HC делятся опытом: стоит ли покупать новый кроссовер на фоне роста цен и ухода брендов

Solaris HC: почему кроссовер с корейскими корнями выбирают вместо китайских конкурентов

На фоне падения российского авторынка Solaris HC неожиданно стал одним из лидеров продаж. Мы собрали мнения опытных водителей, чтобы понять, чем этот кроссовер выделяется среди конкурентов и почему его выбирают в 2026 году.

На фоне падения российского авторынка Solaris HC неожиданно стал одним из лидеров продаж. Мы собрали мнения опытных водителей, чтобы понять, чем этот кроссовер выделяется среди конкурентов и почему его выбирают в 2026 году.

В ситуации, когда российский рынок новых автомобилей переживает непростые времена, а многие бренды ушли, неожиданный успех Solaris HC вызывает большой интерес. Эта модель, пришедшая на смену популярной Hyundai Creta, сохранила узнаваемые черты и корейскую платформу, что для многих стало решающим фактором на фоне подорожавших и не всегда надежных альтернатив. В новом поколении автомобиль обзавелся современными опциями и обновленным интерьером, немного уступив в технической начинке, но не потеряв в практичности.

Опытные водители, сравнивающие новинку с предшественником, отмечают возросшую экономичность: расход топлива снизился почти на два литра, а спортивный режим помогает компенсировать разницу в мощности двигателя. Светодиодная оптика и современные системы повышают комфорт, а салон стал заметно современнее благодаря двухцветному исполнению, качественным материалам и удобным креслам с поясничной поддержкой. Полный привод и блокировка дифференциала остались на месте, что является важным преимуществом в российских зимних условиях.

С точки зрения практичности, автомобиль хорошо подходит для спокойной городской езды и семейных поездок: он тихий, экономичный и обладает подвеской, привычной для этого класса. Панорамная крыша делает салон визуально просторнее и светлее, а продуманная эргономика компенсирует мелкие недостатки вроде не самой удобной кнопки управления люком. Наличие камер кругового обзора, беспроводной зарядки и качественной аудиосистемы делает его удачным выбором для семьи.

Для активной езды мощности базового мотора может не хватать, особенно при обгонах, однако спортивный режим делает отклик на педаль газа заметно живее. Подвеска осталась прежней, но шумоизоляция стала лучше, а салон, несмотря на бюджетные материалы, выглядит современно благодаря аккуратному дизайну и удобному климат-контролю. Места во втором ряду достаточно даже для высоких пассажиров, а трансформация дивана позволяет увеличить объем багажника.

Китайские конкуренты предлагают больше опций и турбомоторы, но у многих покупателей возникают сомнения в их долговечности. Solaris HC выигрывает за счет своей репутации, адаптации к российским условиям и широкого выбора комплектаций, позволяя подобрать автомобиль под конкретные задачи. Уверенность в простоте обслуживания и доступности запчастей также играет важную роль при выборе.

Таким образом, несмотря на общее падение рынка и рост цен, этот кроссовер оказался востребованным благодаря удачному сочетанию проверенных временем решений и современных опций. Для тех, кто ищет понятный и надежный автомобиль без лишних экспериментов, Solaris HC стал логичным и взвешенным выбором.