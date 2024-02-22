Solaris официально вернулся в Россию: петербургская сборка и заводская гарантия
Фото: пресс-служба AGR Automotive Group
Фото: пресс-служба AGR Automotive Group
Фото: пресс-служба AGR Automotive Group
Фото: пресс-служба AGR Automotive Group
Фото: пресс-служба AGR Automotive Group
Фото: пресс-служба AGR Automotive Group
Машины уже начали отгружать дилерам. Седан Solaris HS предложат, как и прежде, с моторами объемом 1,4 литра (100 л.с.) и 1,6 литра (123 л.с.). Коробка передач – 6-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Вариантов исполнения четыре: Active Plus, Comfort, Elegance и яркая версия Sportline.
Кроссовер Solaris HC сохранил оба мотора: 1,6 литра (123 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.). Версий также четыре: Classic, Family, Lifestyle и драйверская N-Line. Седан Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX получили только 1,6-литровый мотор на 123 л.с. в паре с «автоматом». Для первого предусмотрены три комплектации, для второго – пять. Цены пока держат в секрете. Интересно, что на официальном сайте AGR на карточках автомобилей нового бренда Solaris использованы фотографии оригинальных моделей с логотипами Hyundai и Kia.
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Выбитые зубы пассажирки катера оценили в 1 млн рублей. Пришлось платить капитану
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-
22.02.2024, 14:50
Фестиваль скорости и музыки пройдет летом на Игора Драйв. Билеты уже в продаже
Летний фестиваль GARAGE FEST, несмотря на свою молодость, успел превратиться в главное автомобильное событие сезона и завоевать сердца российских автолюбителей. В 2024 году мероприятие пройдет 27 и 28 июля на автодроме Игора Драйв.Читать далее
-
22.02.2024, 13:49
На Lada Vesta вернулась еще одна полезная опция. Машины уже добрались до дилеров (цена)
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22.02.2024, 09:55
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22.02.2024, 09:09
КамАЗ в три раза увеличит количество беспилотных грузовиков на трассе М-11 между Москвой и Петербургом. Новые машины появятся в течение полугода
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22.02.2024, 08:19
Южная Корея вводит новые ограничения на экспорт автомобилей в Россию. Чем это грозит
Южная Корея вводит новые санкции в отношении России. Ограничения вступают в силу с 24 февраля 2024 года. Среди прочего они касаются экспорта в нашу страну автомобилей с двигателем объемом более 2 литров.Читать далее