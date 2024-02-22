Solaris официально вернулся в Россию: петербургская сборка и заводская гарантия

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Компания AGR Automotive Group (ООО «АГР») вывела на российский рынок новый бренд Solaris. Под ним на бывшем петербургском заводе Hyundai возобновили выпуск четырех хорошо знакомых россиянам моделей. Седан Hyundai Solaris теперь называется Solaris HS, где H – отсылка к корейской компании, а S – прежнее название модели (или указание на тип кузова – «седан»). Модель Solaris HC ранее была известна как Hyundai Creta. Седан Solaris KRS – ни что иное, как Kia Rio. А Kia Rio X теперь будет называться в России Solaris KRX.

Машины уже начали отгружать дилерам. Седан Solaris HS предложат, как и прежде, с моторами объемом 1,4 литра (100 л.с.) и 1,6 литра (123 л.с.). Коробка передач – 6-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Вариантов исполнения четыре: Active Plus, Comfort, Elegance и яркая версия Sportline.

Фото: agr.auto

Кроссовер Solaris HC сохранил оба мотора: 1,6 литра (123 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.). Версий также четыре: Classic, Family, Lifestyle и драйверская N-Line. Седан Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX получили только 1,6-литровый мотор на 123 л.с. в паре с «автоматом». Для первого предусмотрены три комплектации, для второго – пять. Цены пока держат в секрете. Интересно, что на официальном сайте AGR на карточках автомобилей нового бренда Solaris использованы фотографии оригинальных моделей с логотипами Hyundai и Kia.

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