Почему Solaris снова в числе лидеров и что говорят эксперты о перспективах бренда

Solaris возвращается в топ-10: продажи выросли на фоне конкуренции

Российский рынок новых автомобилей вновь удивил: Solaris после короткого отсутствия вернулся в десятку самых продаваемых марок. На 26-й неделе 2026 года реализовано 473 новых авто этой марки. Какие перемены произошли на рынке, почему это важно именно сейчас и что может ждать покупателей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что динамика продаж меняется быстрее, чем кажется.

Российский рынок новых автомобилей вновь удивил: Solaris после короткого отсутствия вернулся в десятку самых продаваемых марок. На 26-й неделе 2026 года реализовано 473 новых авто этой марки. Какие перемены произошли на рынке, почему это важно именно сейчас и что может ждать покупателей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что динамика продаж меняется быстрее, чем кажется.

Возвращение Solaris в топ-10 российского авторынка стало неожиданным сигналом для многих автолюбителей и экспертов. На фоне высокой конкуренции и постоянных изменений в предпочтениях покупателей, российский бренд смог вновь занять место среди лидеров, что может повлиять на расстановку сил в ближайшие месяцы. Для тех, кто следит за тенденциями рынка, подобные перемещения - не просто статистика, а индикатор реальных изменений в спросе и предложении.

По итогам 26-й недели 2026 года, как сообщает «Автостат», дилеры реализовали 473 новых автомобиля Solaris. Это позволило бренду занять десятое место в рейтинге продаж, уступив только таким гигантам, как Lada, Haval, Tenet, Geely, Changan, Belgee, Toyota, Jetour и Mazda. Интересно, что еще недавно, с 23-й по 25-ю недели, Solaris не попадал в десятку, а до этого последний раз был в списке бестселлеров на 22-й неделе. Такая динамика говорит о том, что рынок остается крайне подвижным, а позиции брендов могут меняться буквально за считанные недели.

Всего за отчетную неделю в России было продано 28 888 новых автомобилей, что на 3,1% больше, чем неделей ранее, и на 11,6% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Это подтверждает, что интерес к новым машинам сохраняется, несмотря на экономические колебания и периодические сложности с поставками. Важно отметить, что лидером по-прежнему остается Lada с внушительным отрывом - 6999 реализованных авто, а за ней следуют преимущественно китайские бренды, что отражает общую тенденцию последних лет.

Эксперты отмечают, что возвращение Solaris в топ-10 может быть связано с обновлением модельного ряда, изменением ценовой политики или временным снижением конкуренции в определенных сегментах. Кроме того, на фоне ухода ряда западных брендов и роста интереса к отечественным и китайским маркам, покупатели все чаще обращают внимание на проверенные решения. Не прошли мимо и новости о вторичном рынке: например, Kia Rio недавно стал самым популярным автомобилем с пробегом в России по итогам мая, что также отражает смещение интереса к доступным и надежным моделям. Подробности о ситуации на рынке подержанных авто можно найти в материале о том, как меняются правила для электромобилей в такси.

Если рассматривать ситуацию в целом, то рост продаж Solaris может указывать на восстановление доверия к бренду и его способность адаптироваться к новым условиям. Для покупателей это означает расширение выбора в сегменте доступных автомобилей, а для рынка - дополнительную конкуренцию среди локальных и зарубежных производителей. Судя по имеющимся данным, подобные перемещения в рейтинге могут стать регулярными, особенно если бренды продолжат активно обновлять свои предложения и реагировать на запросы аудитории. Важно помнить, что даже небольшие изменения в структуре продаж способны повлиять на стратегию дилеров и производителей в долгосрочной перспективе.