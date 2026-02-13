Российский автопром выходит на новый уровень: старт производства Sollers S9 и инвестиции в УАЗ изменят рынок SUV

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

13 февраля 2026, 09:37

Sollers объявил о запуске серийного производства внедорожника S9, созданного на платформе ST9. Новинка обещает изменить расстановку сил среди полноразмерных SUV и привлечь внимание к отечественным разработкам. Важные детали - в нашем материале.

Российский рынок полноразмерных внедорожников в ближайшие годы ждет заметное обновление: Sollers официально подтвердил запуск серийного производства модели S9, построенной на платформе пикапа ST9. Это событие может стать поворотным моментом для отечественного автопрома, ведь речь идет о машине, способной изменить баланс сил в сегменте крупных SUV.

Внедорожник S9 разрабатывается на базе уже известного пикапа Sollers ST9, который выпускается на мощностях УАЗа. Интересно, что ST9 - это адаптированная для России версия китайского JAC T9, а значит, в основе S9 лежит проверенная временем конструкция. Однако инженеры Sollers не ограничились простой локализацией: для нового SUV на УАЗе строится отдельная производственная линия, а кузовные панели будут изготавливаться в новом прессовом цехе, который сейчас находится на финальной стадии строительства.

Колесная база S9 сохранит внушительные 3090 мм, как у ST9, что обещает просторный салон и отличную проходимость. Лонжероны рамы у обеих моделей идентичны, что упрощает унификацию и снижает издержки. Но, по словам руководства Sollers, внедорожник получит собственные настройки подвески и ряд доработок, чтобы соответствовать ожиданиям российских покупателей, привыкших к суровым условиям эксплуатации.

Проект реализуется в партнерстве с китайским концерном JAC Group, что позволяет использовать современные технологические решения и ускоряет вывод модели на рынок. В ближайшие два года в развитие производственных мощностей УАЗа будет вложено 12 млрд рублей - сумма, которая говорит о серьезности намерений компании. Помимо линии для S9, на заводе появится цех по выпуску надувных подушек безопасности, ремней, рулевых колес и электронных блоков управления. Это позволит повысить локализацию и снизить зависимость от импорта комплектующих.

Для российского автопрома запуск S9 - не просто очередная новинка. Это попытка вернуть доверие покупателей к отечественным крупным внедорожникам, которые в последние годы уступили позиции из-за ухода западных брендов и ограниченного выбора. Sollers делает ставку на сочетание проверенной платформы, современных технологий и адаптации под российские реалии.

Впрочем, остается вопрос: удастся ли новинке выдержать конкуренцию с китайскими и корейскими аналогами, которые уже прочно обосновались на рынке? Пока подробные характеристики S9 держатся в секрете, но известно, что модель будет ориентирована на широкий круг покупателей - от корпоративных клиентов до частных владельцев, которым важны надежность, вместимость и проходимость.

Внедорожник обещает стать универсальным решением для работы и отдыха, а также получить расширенный набор опций безопасности и комфорта. В целом, запуск Sollers S9 - это не только технологический, но и имиджевый шаг для российского автопрома. Если проект окажется успешным, он может стать примером для других производителей и дать новый импульс развитию сегмента полноразмерных SUV в России. Остается следить за деталями и ждать первых серийных машин, которые, по плану, сойдут с конвейера уже через два года.

Упомянутые модели: JAC T9
Упомянутые марки: Sollers, JAC
