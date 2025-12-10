Российский «убийца» Land Cruiser: когда новый рамный внедорожник Sollers появится в продаже

10 декабря 2025, 11:04
Sollers назвал сроки выхода внедорожника ST9 который будут собирать на УАЗе
Sollers назвал сроки выхода внедорожника ST9 который будут собирать на УАЗе
Sollers готовит к выходу новый внедорожник. Модель ST9 получит рамную конструкцию. Его будут собирать на мощностях УАЗа. Стали известны сроки начала продаж. Автомобиль предложат с двумя моторами. Цена пока не объявлена.
Компания Sollers поделилась свежими подробностями о своем грядущем проекте - большом рамном внедорожнике, который должен занять пустующую нишу на российском рынке. Стала известна ориентировочная дата выхода новинки, получившей индекс ST9. По информации издания «Российская Газета», старт продаж автомобиля запланирован на третий квартал 2026 года. Это означает, что первые машины могут появиться у дилеров в период с июня по август.
Новый внедорожник не является полностью самостоятельной разработкой. Его основой послужил уже известный пикап Sollers ST9. Автомобиль сохранит ключевое преимущество донора - мощную раму, что делает его прямым конкурентом таким моделям, как Toyota Land Cruiser и Hilux. Конструкция обещает быть надежной и приспособленной к сложным дорожным условиям, что всегда ценилось российскими автомобилистами.
Особое внимание в компании уделяют практичности. Sollers ST9 будет предлагаться в двух вариантах компоновки салона: с пятью и семью посадочными местами. Причем, как считают маркетологи, основной спрос придется именно на трехрядную версию, рассчитанную на большие семьи и любителей путешествий. Это логичный шаг, учитывая дефицит подобных автомобилей в данном ценовом сегменте.
Под капотом на старте продаж разместится двухлитровый дизельный двигатель. Его мощность составит 163 лошадиные силы. Работать он будет в паре с современным восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом». Позже моторную гамму пополнит бензиновый агрегат, развивающий 224 л.с. Это позволит охватить более широкую аудиторию покупателей с разными предпочтениями.
Система полного привода на первых порах будет реализована по классической схеме part-time, с жестко подключаемой передней осью. Однако инженеры уже ведут работы над более продвинутыми вариантами трансмиссии. В перспективе ожидается появление версии с постоянным полным приводом Torque-on-Demand и даже модификации с механической коробкой передач для ценителей полного контроля над автомобилем.
Что касается стоимости, точных цифр пока нет. Однако уже известно, что внедорожник будет дороже своего собрата-пикапа. Сейчас Sollers ST9 в грузовом исполнении продается у дилеров по цене от 3,6 миллиона рублей. Соответственно, можно ожидать, что цена на пассажирскую версию стартует с отметки, близкой к 4 миллионам рублей.
Производство нового флагмана Sollers будет организовано на производственных мощностях Ульяновского автомобильного завода. В настоящее время прототипы ST9 проходят комплексные испытания, причем тесты проводятся не только в России, но и в Китае, что может указывать на тесное сотрудничество с азиатскими партнерами при разработке модели.
Похожие материалы Соллерс, UAZ
-
10.12.2025, 11:59
Цены на сайтах авто и в салонах - почему реальность так сильно отличается
Цены на авто снова удивляют. Дилеры показывают одно, а продают другое. На вторичном рынке новые риски. Премиум-машины могут просто отключить. Разбираемся в главных проблемах автомобилистов.Читать далее
-
10.12.2025, 11:38
В России создали автодом на базе УАЗ Патриот с душем, туалетом и стиральной машиной
В России появился новый автодом на базе УАЗ Патриот. Внутри — душ, туалет, телевизор и даже стиральная машина. Цена стартует от 5,3 млн рублей. Чем удивил этот кемпер — читайте в материале.Читать далее
-
10.12.2025, 11:32
В этой ГАЗели можно жить: кухня, спальня и полноценный санузел
Российский автопром снова удивляет. Представлен новый автодом на базе ГАЗели. Внутри есть абсолютно все. Это компактное и удобное жилье. Узнайте, сколько стоит такой дом.Читать далее
-
10.12.2025, 11:25
Белорусский Geely против нового китайского - какой кроссовер выбрать в 2025 году
Выбираете новый кроссовер? Есть два интересных варианта. Один из Беларуси. Другой прямо из Китая. Они похожи, но очень разные. Разбираемся в деталях и ценах. Поможем сделать правильный выбор.Читать далее
-
10.12.2025, 10:48
Mercedes-Benz Sprinter 170 AWD 2024: дом на колесах с премиум-начинкой
Уникальный шанс приобрести Mercedes-Benz Sprinter 170 AWD 2024 года с профессиональной доработкой и премиальным оснащением. Внутри – максимум комфорта и технологий. Подробности о комплектации и возможностях – в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 10:36
В России продают редчайший кабриолет Lada Samara Fun из Германии
На продажу выставили уникальный автомобиль. Это редкая Lada Samara Fun. Машина была сделана в Германии. Она прошла полную реставрацию. Цена может вас сильно удивить.Читать далее
-
10.12.2025, 10:19
Владелец Acura Integra Type S 2024 года проехал 9300 км и продал авто с большой скидкой
Редкая Acura Integra Type S 2024 года с уникальным цветом кузова и мощным турбомотором сменила владельца после пробега в 9300 км. Автомобиль ушел с аукциона за сумму, заметно ниже первоначальной цены. Почему владелец решился на такую сделку и что это говорит о рынке? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 09:54
Cupra Born 2026: обновленный дизайн, новые фары и бамперы на тестах в Испании
Cupra готовит второе обновление для Born. Прототип уже замечен на дорогах Испании. Внешние перемены стали заметнее, чем раньше. Производитель стремится приблизить стиль к новым моделям. Подробности о переменах пока держатся в секрете.Читать далее
-
10.12.2025, 09:23
KIA Bongo 4WD с жилым модулем для пятерых: автодом для любых условий
KIA Bongo 4WD с интегрированным модулем удивляет возможностями. Автодом рассчитан на пять человек. Внутри – современные решения для комфорта и автономии. Узнайте, чем выделяется эта модель среди других.Читать далее
-
10.12.2025, 09:11
Российский автопарк стареет: 64% машин с пробегом старше десяти лет
Российский рынок авто с пробегом изменился. Большинство предложений - старые машины. Их возраст превышает десять лет. Ситуация в столицах и регионах разная. Новые данные показывают тревожную тенденцию. Узнайте подробности из нашего материала.Читать далее
Похожие материалы Соллерс, UAZ
-
10.12.2025, 11:59
Цены на сайтах авто и в салонах - почему реальность так сильно отличается
Цены на авто снова удивляют. Дилеры показывают одно, а продают другое. На вторичном рынке новые риски. Премиум-машины могут просто отключить. Разбираемся в главных проблемах автомобилистов.Читать далее
-
10.12.2025, 11:38
В России создали автодом на базе УАЗ Патриот с душем, туалетом и стиральной машиной
В России появился новый автодом на базе УАЗ Патриот. Внутри — душ, туалет, телевизор и даже стиральная машина. Цена стартует от 5,3 млн рублей. Чем удивил этот кемпер — читайте в материале.Читать далее
-
10.12.2025, 11:32
В этой ГАЗели можно жить: кухня, спальня и полноценный санузел
Российский автопром снова удивляет. Представлен новый автодом на базе ГАЗели. Внутри есть абсолютно все. Это компактное и удобное жилье. Узнайте, сколько стоит такой дом.Читать далее
-
10.12.2025, 11:25
Белорусский Geely против нового китайского - какой кроссовер выбрать в 2025 году
Выбираете новый кроссовер? Есть два интересных варианта. Один из Беларуси. Другой прямо из Китая. Они похожи, но очень разные. Разбираемся в деталях и ценах. Поможем сделать правильный выбор.Читать далее
-
10.12.2025, 10:48
Mercedes-Benz Sprinter 170 AWD 2024: дом на колесах с премиум-начинкой
Уникальный шанс приобрести Mercedes-Benz Sprinter 170 AWD 2024 года с профессиональной доработкой и премиальным оснащением. Внутри – максимум комфорта и технологий. Подробности о комплектации и возможностях – в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 10:36
В России продают редчайший кабриолет Lada Samara Fun из Германии
На продажу выставили уникальный автомобиль. Это редкая Lada Samara Fun. Машина была сделана в Германии. Она прошла полную реставрацию. Цена может вас сильно удивить.Читать далее
-
10.12.2025, 10:19
Владелец Acura Integra Type S 2024 года проехал 9300 км и продал авто с большой скидкой
Редкая Acura Integra Type S 2024 года с уникальным цветом кузова и мощным турбомотором сменила владельца после пробега в 9300 км. Автомобиль ушел с аукциона за сумму, заметно ниже первоначальной цены. Почему владелец решился на такую сделку и что это говорит о рынке? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 09:54
Cupra Born 2026: обновленный дизайн, новые фары и бамперы на тестах в Испании
Cupra готовит второе обновление для Born. Прототип уже замечен на дорогах Испании. Внешние перемены стали заметнее, чем раньше. Производитель стремится приблизить стиль к новым моделям. Подробности о переменах пока держатся в секрете.Читать далее
-
10.12.2025, 09:23
KIA Bongo 4WD с жилым модулем для пятерых: автодом для любых условий
KIA Bongo 4WD с интегрированным модулем удивляет возможностями. Автодом рассчитан на пять человек. Внутри – современные решения для комфорта и автономии. Узнайте, чем выделяется эта модель среди других.Читать далее
-
10.12.2025, 09:11
Российский автопарк стареет: 64% машин с пробегом старше десяти лет
Российский рынок авто с пробегом изменился. Большинство предложений - старые машины. Их возраст превышает десять лет. Ситуация в столицах и регионах разная. Новые данные показывают тревожную тенденцию. Узнайте подробности из нашего материала.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве