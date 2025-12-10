Российский «убийца» Land Cruiser: когда новый рамный внедорожник Sollers появится в продаже

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

10 декабря 2025, 11:04

Sollers назвал сроки выхода внедорожника ST9 который будут собирать на УАЗе

Sollers назвал сроки выхода внедорожника ST9 который будут собирать на УАЗе

Российский «убийца» Land Cruiser: когда новый рамный внедорожник Sollers появится в продаже

Sollers назвал сроки выхода внедорожника ST9 который будут собирать на УАЗе

Sollers готовит к выходу новый внедорожник. Модель ST9 получит рамную конструкцию. Его будут собирать на мощностях УАЗа. Стали известны сроки начала продаж. Автомобиль предложат с двумя моторами. Цена пока не объявлена.

Sollers готовит к выходу новый внедорожник. Модель ST9 получит рамную конструкцию. Его будут собирать на мощностях УАЗа. Стали известны сроки начала продаж. Автомобиль предложат с двумя моторами. Цена пока не объявлена.

Компания Sollers поделилась свежими подробностями о своем грядущем проекте - большом рамном внедорожнике, который должен занять пустующую нишу на российском рынке. Стала известна ориентировочная дата выхода новинки, получившей индекс ST9. По информации издания «Российская Газета», старт продаж автомобиля запланирован на третий квартал 2026 года. Это означает, что первые машины могут появиться у дилеров в период с июня по август.

Новый внедорожник не является полностью самостоятельной разработкой. Его основой послужил уже известный пикап Sollers ST9. Автомобиль сохранит ключевое преимущество донора - мощную раму, что делает его прямым конкурентом таким моделям, как Toyota Land Cruiser и Hilux. Конструкция обещает быть надежной и приспособленной к сложным дорожным условиям, что всегда ценилось российскими автомобилистами.

Особое внимание в компании уделяют практичности. Sollers ST9 будет предлагаться в двух вариантах компоновки салона: с пятью и семью посадочными местами. Причем, как считают маркетологи, основной спрос придется именно на трехрядную версию, рассчитанную на большие семьи и любителей путешествий. Это логичный шаг, учитывая дефицит подобных автомобилей в данном ценовом сегменте.

Под капотом на старте продаж разместится двухлитровый дизельный двигатель. Его мощность составит 163 лошадиные силы. Работать он будет в паре с современным восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом». Позже моторную гамму пополнит бензиновый агрегат, развивающий 224 л.с. Это позволит охватить более широкую аудиторию покупателей с разными предпочтениями.

Система полного привода на первых порах будет реализована по классической схеме part-time, с жестко подключаемой передней осью. Однако инженеры уже ведут работы над более продвинутыми вариантами трансмиссии. В перспективе ожидается появление версии с постоянным полным приводом Torque-on-Demand и даже модификации с механической коробкой передач для ценителей полного контроля над автомобилем.

Что касается стоимости, точных цифр пока нет. Однако уже известно, что внедорожник будет дороже своего собрата-пикапа. Сейчас Sollers ST9 в грузовом исполнении продается у дилеров по цене от 3,6 миллиона рублей. Соответственно, можно ожидать, что цена на пассажирскую версию стартует с отметки, близкой к 4 миллионам рублей.

Производство нового флагмана Sollers будет организовано на производственных мощностях Ульяновского автомобильного завода. В настоящее время прототипы ST9 проходят комплексные испытания, причем тесты проводятся не только в России, но и в Китае, что может указывать на тесное сотрудничество с азиатскими партнерами при разработке модели.

Упомянутые марки: Sollers, УАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Соллерс, UAZ

Похожие материалы Соллерс, UAZ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Архангельск Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться