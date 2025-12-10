Российский «убийца» Land Cruiser: когда новый рамный внедорожник Sollers появится в продаже

Sollers назвал сроки выхода внедорожника ST9 который будут собирать на УАЗе

Sollers готовит к выходу новый внедорожник. Модель ST9 получит рамную конструкцию. Его будут собирать на мощностях УАЗа. Стали известны сроки начала продаж. Автомобиль предложат с двумя моторами. Цена пока не объявлена.

Компания Sollers поделилась свежими подробностями о своем грядущем проекте - большом рамном внедорожнике, который должен занять пустующую нишу на российском рынке. Стала известна ориентировочная дата выхода новинки, получившей индекс ST9. По информации издания «Российская Газета», старт продаж автомобиля запланирован на третий квартал 2026 года. Это означает, что первые машины могут появиться у дилеров в период с июня по август.

Новый внедорожник не является полностью самостоятельной разработкой. Его основой послужил уже известный пикап Sollers ST9. Автомобиль сохранит ключевое преимущество донора - мощную раму, что делает его прямым конкурентом таким моделям, как Toyota Land Cruiser и Hilux. Конструкция обещает быть надежной и приспособленной к сложным дорожным условиям, что всегда ценилось российскими автомобилистами.

Особое внимание в компании уделяют практичности. Sollers ST9 будет предлагаться в двух вариантах компоновки салона: с пятью и семью посадочными местами. Причем, как считают маркетологи, основной спрос придется именно на трехрядную версию, рассчитанную на большие семьи и любителей путешествий. Это логичный шаг, учитывая дефицит подобных автомобилей в данном ценовом сегменте.

Под капотом на старте продаж разместится двухлитровый дизельный двигатель. Его мощность составит 163 лошадиные силы. Работать он будет в паре с современным восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом». Позже моторную гамму пополнит бензиновый агрегат, развивающий 224 л.с. Это позволит охватить более широкую аудиторию покупателей с разными предпочтениями.

Система полного привода на первых порах будет реализована по классической схеме part-time, с жестко подключаемой передней осью. Однако инженеры уже ведут работы над более продвинутыми вариантами трансмиссии. В перспективе ожидается появление версии с постоянным полным приводом Torque-on-Demand и даже модификации с механической коробкой передач для ценителей полного контроля над автомобилем.

Что касается стоимости, точных цифр пока нет. Однако уже известно, что внедорожник будет дороже своего собрата-пикапа. Сейчас Sollers ST9 в грузовом исполнении продается у дилеров по цене от 3,6 миллиона рублей. Соответственно, можно ожидать, что цена на пассажирскую версию стартует с отметки, близкой к 4 миллионам рублей.

Производство нового флагмана Sollers будет организовано на производственных мощностях Ульяновского автомобильного завода. В настоящее время прототипы ST9 проходят комплексные испытания, причем тесты проводятся не только в России, но и в Китае, что может указывать на тесное сотрудничество с азиатскими партнерами при разработке модели.