Российский автопром готовит ответ конкурентам: каким будет новый минивэн от Sollers

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

12 декабря 2025, 08:24

Компания Sollers представила новый минивэн. Модель SF1 получила пассажирские версии. Она рассчитана на семь мест. Продажи стартуют уже скоро. Цена может приятно удивить многих.

Российский автопроизводитель Sollers продолжает расширять свою линейку и на специальном мероприятии в столице анонсировал выход новых версий модели SF1. Если раньше этот автомобиль был известен исключительно как коммерческий фургон, то теперь он предстает в совершенно новом амплуа - в качестве семиместного микроавтобуса и грузопассажирского варианта «комби». Это серьезная заявка на освоение нового для компании сегмента рынка.

Появление пассажирских модификаций ожидается в первом квартале 2026 года. Хотя официальные прайс-листы еще не опубликованы, представители компании озвучили предварительные ориентиры. Ожидается, что стоимость версий для перевозки людей будет находиться в районе 2,5 миллионов рублей. Это делает SF1 потенциально интересным предложением как для корпоративных клиентов, так и для больших семей, ищущих вместительный и функциональный транспорт.

Техническая начинка пассажирских версий осталась без изменений по сравнению с грузовым фургоном. Под капотом установлен полуторалитровый бензиновый двигатель, развивающий 136 лошадиных сил. В паре с ним работает безальтернативная механическая коробка передач, которая передает крутящий момент на задние колеса. Конструкция шасси подчеркивает утилитарное происхождение модели: сзади используется зависимая подвеска с неразрезным мостом на продольных рессорах. Такое решение обеспечивает высокую грузоподьемность и выносливость, но может сказаться на комфорте при езде по неровностям.

Фото: t.me/ Автопоток

Главные изменения произошли внутри. Инженеры убрали глухую перегородку, отделявшую кабину от грузового отсека, и установили второй ряд сидений. Он рассчитан на трех пассажиров и закреплен на специальных рельсах в полу. Такая система позволяет с легкостью двигать диван вперед и назад, варьируя пространство для ног задних пассажиров или объем багажного отделения. Доступ в салон обеспечивает сдвижная дверь, но только с правой, пассажирской стороны. Дверь багажника, как и у фургона, открывается вверх, что удобно при погрузке вещей на тесных парковках.

Как сообщает «Российская Газета», компания Sollers не планирует останавливаться на достигнутом. В планах автопроизводителя на 2026 год значится еще одна важная премьера. В третьем квартале на рынок должен выйти рамный внедорожник Sollers ST9. По предварительной информации, его конструкция будет иметь много общего с такими известными моделями, как Toyota Hilux и Land Cruiser, что говорит о серьезных амбициях компании в сегменте полноприводных автомобилей.

Упомянутые модели: Sollers SF1
Упомянутые марки: Sollers
